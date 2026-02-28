Türkiye’nin dev şirketine uluslararası akın! “Ne olur bize de verin” diyerek sıraya girdiler

Enerjide bağımsızlık hedefine emin adımlarla ilerleyen Türkiye, arz güvenliğinin önemli bir sac ayağı olan petrol ve doğalgaz arama ve üretim çalışmaları kapsamında, Karadeniz Sakarya Gaz Sahası ve Gabar başta olmak üzere kara ve deniz alanlarındaki faaliyetlerini güçlendirmeye devam ediyor.Mevcut durumda günlük yaklaşık 300 bin varil petrol ve doğal gaz üreten TPAO'nun, üretimini 2028'de 500 bin varile, uzun vadede ise 1 milyon varile çıkarması hedefleniyor. Yurtdışında büyüme stratejisi kapsamında TPAO, ExxonMobil, Chevron ve bp gibi uluslararası enerji devleriyle işbirliklerini artırarak yerli ve milli adımlarını sınır ötesi arama ve üretim sahalarına da taşıyor. Libya'nın yanı sıra, Somali'de gerçekleştirdiği sismik aramanın ardından yakın zamanda sondaj çalışmalarına başlayacak şirketin, Pakistan'da da hidrokarbon arama ve üretim faaliyetleri yürütmesi bekleniyor.