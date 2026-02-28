Türkiye’nin dev şirketine uluslararası akın! “Ne olur bize de verin” diyerek sıraya girdiler
Türkiye’nin enerji devi TPAO, uluslararası piyasalarda gerçekleştirdiği ilk sukuk ihracıyla yatırımcıların ilgi odağı oldu ve planlanan tutarın çok üzerinde talep topladı. Toplamda 5.5 milyar dolarlık talep alan şirket, 1 milyar dolarlık ihracını başarıyla tamamlayarak Karadeniz ve Gabar’daki dev projeleri için finansal gücünü perçinledi. Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör, enerjide bağımsızlık hedefiyle ilerleyen TPAO'nun bu dev kaynakla günlük üretimini uzun vadede 1 milyon varile çıkarma stratejisini hızlandıracağına işaret etti. İşte Dilek Güngör'ün yazısı: