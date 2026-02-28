  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Milyonlarca emekliye müjde geldi! Bakan Işıkhan, bizzat kendisi duyurdu CHP’de ortalığı fena karıştıracak kulis! Beklenmedik üç isim, Özgür Özel’e rakip olmak için kollar sıvadı Özgür Özel’i delirttiler! CHP’li 9 milletvekili ha kovuldu ha kovulacak… VW Grubu içinde zirve değişti! Skoda'dan karbonla savaşa 205 milyon Euro’luk yatırım Dünyada en çok savaş kazanan ülkeler belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada? İHA’larımız, ülkeyi tir tir titretince tarihi itiraf geldi: Türkler sadece 6 sistemle bütün planları altüst etti Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınmıştı! Ünlü şarkıcı Edis hakkında yeni karar “Hazırlanın” diyerek tarih verdiler: Altın fiyatları 2700 TL birden değişecek 30 yıllık pranga kırıldı! Mavi vatanın aslanı Avrupa’nın göbeğine çöktü Lüks otomobillerde kullanılıyor! Değeri altınla yarışan gizli hazine, Trabzon’da ormanda ortaya çıktı
Gündem
5
Yeniakit Publisher
Türkiye’nin dev şirketine uluslararası akın! "Ne olur bize de verin" diyerek sıraya girdiler
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Türkiye’nin dev şirketine uluslararası akın! “Ne olur bize de verin” diyerek sıraya girdiler

Türkiye’nin enerji devi TPAO, uluslararası piyasalarda gerçekleştirdiği ilk sukuk ihracıyla yatırımcıların ilgi odağı oldu ve planlanan tutarın çok üzerinde talep topladı. Toplamda 5.5 milyar dolarlık talep alan şirket, 1 milyar dolarlık ihracını başarıyla tamamlayarak Karadeniz ve Gabar’daki dev projeleri için finansal gücünü perçinledi. Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör, enerjide bağımsızlık hedefiyle ilerleyen TPAO'nun bu dev kaynakla günlük üretimini uzun vadede 1 milyon varile çıkarma stratejisini hızlandıracağına işaret etti. İşte Dilek Güngör'ün yazısı:

#1
Foto - Türkiye’nin dev şirketine uluslararası akın! "Ne olur bize de verin" diyerek sıraya girdiler

Türkiye'nin milli petrol şirketi Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) uluslararası yatırımcılardan büyük ilgi gördü. TPAO'nun iştiraki TPAO Varlık Kiralama'nın 5 yıl vadeli dolar cinsi sukuk ihracına 5.5 milyar dolar talep geldi. Uluslararası piyasalarda gerçekleştirilen sukuk ihracında getiri yüzde 6.30 oranıyla sonuçlandırıldı.

#2
Foto - Türkiye’nin dev şirketine uluslararası akın! "Ne olur bize de verin" diyerek sıraya girdiler

TPAO'nun sukuk işleminin yürütücülüğünü Emirates NBD Capital, KFH Capital ve Standard Chartered Bank üstlendi. İhraçta ilk getiri beklentisi yaklaşık yüzde 6.875 seviyesindeydi. Yoğun taleple nihai getiri yüzde 6.30 oldu. TPAO ilk sukuk ihracını 750 milyon dolar olarak planlıyordu. Uluslararası yatırımcıların yoğun ilgisi nedeniyle ihraç miktarı 1 milyar dolar olarak gerçekleşti. TPAO yetkilileri, Londra, Abu Dabi ve Dubai'de yatırımcılarla yapılan görüşmelerde şirketin finansal görünümünü ve büyük projelerini tanıtmıştı. 3 merkezde 22 toplantı yapılmıştı. 15 trilyon dolar büyüklüğe sahip yatırımcılarla bir araya gelinmişti. Roadshowlarda uluslararası yatırımcılara Karadeniz'de Sakarya gaz sahası ve Gabar'daki petrol üretimi anlatılmıştı.

#3
Foto - Türkiye’nin dev şirketine uluslararası akın! "Ne olur bize de verin" diyerek sıraya girdiler

TPAO yetkilileri, 2026 yılında bir sukuk ihracı daha planlandığını söyledi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, geçtiğimiz yııl sonunda TPAO'nun yeni yatırımlar için sukuk ihracına çıkacağını söylemişti. Bayraktar, ihraç tutarının 4 milyar dolar olmasının planlandığını, ihraçlarının 5 yıllığına yapılmasının öngörüldüğünü kaydetmişti. 8 Kasım'da yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla da TPAO'nun bağlı ortaklığı olarak TPAO Varlık Kiralama Anonim Şirketi'nin kurulmasının önü açılmıştı.

#4
Foto - Türkiye’nin dev şirketine uluslararası akın! "Ne olur bize de verin" diyerek sıraya girdiler

Enerjide bağımsızlık hedefine emin adımlarla ilerleyen Türkiye, arz güvenliğinin önemli bir sac ayağı olan petrol ve doğalgaz arama ve üretim çalışmaları kapsamında, Karadeniz Sakarya Gaz Sahası ve Gabar başta olmak üzere kara ve deniz alanlarındaki faaliyetlerini güçlendirmeye devam ediyor.Mevcut durumda günlük yaklaşık 300 bin varil petrol ve doğal gaz üreten TPAO'nun, üretimini 2028'de 500 bin varile, uzun vadede ise 1 milyon varile çıkarması hedefleniyor. Yurtdışında büyüme stratejisi kapsamında TPAO, ExxonMobil, Chevron ve bp gibi uluslararası enerji devleriyle işbirliklerini artırarak yerli ve milli adımlarını sınır ötesi arama ve üretim sahalarına da taşıyor. Libya'nın yanı sıra, Somali'de gerçekleştirdiği sismik aramanın ardından yakın zamanda sondaj çalışmalarına başlayacak şirketin, Pakistan'da da hidrokarbon arama ve üretim faaliyetleri yürütmesi bekleniyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Avrupa’ya uçak ihraç ediyoruz! 30 adet uçak için imzalar atıldı
Gündem

Avrupa’ya uçak ihraç ediyoruz! 30 adet uçak için imzalar atıldı

Savunma sanayiinde Şahlanış Dönemi devam ediyor. Başkan Erdoğan’ın liderliğinde "yapılamaz" denilenleri yapan, "uçamaz" denilenleri uçuran T..
Yunan sürücünün Tesla hüsranı! Yapay zeka Türk dedi ortalık karıştı
Sosyal Medya

Yunan sürücünün Tesla hüsranı! Yapay zeka Türk dedi ortalık karıştı

Yunanistan'da bir Tesla kullanıcısı, aracındaki yapay zekaya "Yunan mı yoksa Türk mü olmayı tercih ederdin?" sorusunu sorunca beklemediği bi..
Savaş yakın mı? Hindistan merkezli şirketten dikkat çeken karar
Dünya

Savaş yakın mı? Hindistan merkezli şirketten dikkat çeken karar

İsrail basınına göre Hindistan merkezli Air India, ABD-İran geriliminin gölgesinde 1 Mart’tan itibaren İsrail’e tüm uçuşlarını bir hafta sür..
Gurbetçi genç Almanya'nın içine düştüğü durumu böyle anlattı
Dünya

Gurbetçi genç Almanya'nın içine düştüğü durumu böyle anlattı

Siyasi belirsizlik ve ekonomik krizlerle boğuşan Avrupa'nın önde gelen ülkesi Almanya sokaklarından bir video paylaşan gurbetçi ülkenin sağl..
Bu nasıl öğretmen! Yaptığı rezillik kamerada
Gündem

Bu nasıl öğretmen! Yaptığı rezillik kamerada

Samsun'un Atakum ilçesinde bir öğretmenin eşini iş yerinde darp etti. O anlar güvenlik kamerasına yansırken çift birbirinden şikayetçi olmad..
Savaş başlıyor mu? İran kararı sonrası İngiltere'den olay İsrail hamlesi
Dünya

Savaş başlıyor mu? İran kararı sonrası İngiltere'den olay İsrail hamlesi

Orta Doğu'da tırmanan gerilimin ardından İngiltere'den flaş bir hamle geldi. Tahran Büyükelçiliğini geçici olarak kapatan Londra yönetimi, T..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23