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Türkiye'nin denizaltı kurtarma gücü iş başında! 1000 metre derinlikte görev yapıyorlar

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Türkiye'nin denizaltı kurtarma gücü iş başında! 1000 metre derinlikte görev yapıyorlar

Türk Deniz Kuvvetlerinin su altındaki yüksek teknoloji gücü, son deniz kazalarıyla birlikte sahaya indi. TCG Alemdar ve TCG Işın Girne açıklarında, TCG Akın ise Silivri açıklarında arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. 1000 metre derinliğe kadar arama yapabilen, denizaltılara 600 metreden hava ulaştırabilen ve 365 metrede atmosferik dalış operasyonlarını destekleyen gemiler, Türkiye'nin denizlerin derinliklerindeki kurtarma kabiliyetini gözler önüne seriyor.

#1
Foto - Türkiye'nin denizaltı kurtarma gücü iş başında! 1000 metre derinlikte görev yapıyorlar

Türk Deniz Kuvvetleri, yalnızca denizlerin üzerinde değil yüzlerce metre derinlikte de görev yapabilecek önemli bir arama kurtarma kapasitesine sahip. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterindeki TCG Alemdar, TCG Işın ve TCG Akın, son günlerde yaşanan deniz kazalarının ardından gerçek operasyonlarda görev üstlendi. AA'nın derlediği bilgilere göre üç gemi; denizaltı kurtarma, su altı arama, derin dalış, enkaz tespiti, yedekleme ve tıbbi müdahale gibi son derece kritik görevleri yerine getirebilecek sistemlerle donatıldı.

#2
Foto - Türkiye'nin denizaltı kurtarma gücü iş başında! 1000 metre derinlikte görev yapıyorlar

TÜRKİYE'NİN ANA KURTARMA PLATFORMU: TCG ALEMDAR 2017 yılında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterine giren TCG Alemdar, üç gemi arasında ana kurtarma platformu olarak öne çıkıyor. 90 metre uzunluğa, 19 metre genişliğe ve 4 bin 200 ton deplasmana sahip gemi, 18 deniz mili sürate ulaşabiliyor. TCG Alemdar'ın en dikkat çekici özelliklerinden biri, denizaltı kazalarına müdahale kapasitesi. Gemi, 600 metre derinliğe kadar bir denizaltıya harici hava ve karışım gazı ulaştırabilecek sistemlere sahip. Ayrıca 90 metreye kadar dalış faaliyetlerini destekleyebiliyor.

#3
Foto - Türkiye'nin denizaltı kurtarma gücü iş başında! 1000 metre derinlikte görev yapıyorlar

Kurtarma ve Sualtı Komutanlığı envanterindeki Atmosferik Dalış Sistemi, kurtarma çanı, uzaktan kumandalı su altı araçları ve yandan taramalı sonar sistemleri de TCG Alemdar üzerinden kullanılabiliyor. Gemide ayrıca hastane, helikopter platformu, sonar sistemleri ve dinamik konumlandırma sistemi bulunuyor.

#4
Foto - Türkiye'nin denizaltı kurtarma gücü iş başında! 1000 metre derinlikte görev yapıyorlar

TCG IŞIN 1000 METRE DERİNLİĞİ TARAYABİLİYOR Türkiye'nin su altındaki bir diğer önemli gücü ise tamamen yerli ve milli imkânlarla İstanbul'da inşa edilen TCG Işın. 2017'de hizmete giren 68 metre uzunluğundaki geminin temel görevlerinden biri, satha çıkma kabiliyetini kaybeden denizaltıları bulmak ve içerisindeki personeli kurtarmak. TCG Işın, 1000 metre derinliğe kadar arama kurtarma faaliyeti gerçekleştirebiliyor. Geminin dinamik konumlandırma sistemi, ağır deniz şartlarında dahi bulunduğu noktayı korumasına imkân sağlıyor. Bu özellik özellikle hassas su altı operasyonlarında büyük önem taşıyor.

#5
Foto - Türkiye'nin denizaltı kurtarma gücü iş başında! 1000 metre derinlikte görev yapıyorlar

365 METRE DERİNLİKTE İNSANLI OPERASYON TCG Işın'ın altyapısı, birinci sınıf dalgıç özel ihtisaslı personel tarafından kullanılan Atmosferik Dalış Sistemi'nin görev yapmasına da imkân sağlıyor. Sistemle 365 metre derinliğe kadar çalışma gerçekleştirilebiliyor. Satıhtan İkmalli Dalış Sistemi ile üç dalgıç aynı anda 90 metre derinliğe kadar inebiliyor. TCG Işın yalnızca kurtarma değil, kurtarılan personele yapılacak tıbbi müdahaleler açısından da önemli imkânlara sahip. Gemide radyolojik ve biyokimyasal tetkikler, yoğun bakım, hasar kontrol cerrahisi ve basınç odası tedavileri gerçekleştirilebiliyor.

#6
Foto - Türkiye'nin denizaltı kurtarma gücü iş başında! 1000 metre derinlikte görev yapıyorlar

TCG AKIN DENİZİN DİBİNİ 3 BİN METREYE KADAR TARAYABİLİYOR TCG Akın da 68 metre uzunluğa ve 14 metre genişliğe sahip. Geminin ana görevleri arasında 1000 metre derinliğe kadar arama ve kurtarma operasyonları bulunuyor. TCG Akın'ın uzaktan kumandalı su altı aracı ROV, 1000 metre derinlikte çalışabiliyor ve 135 kilograma kadar yük taşıyabiliyor. Yandan taramalı sonar sistemiyle 1000 metre derinliğe kadar nesnelerin konumları belirlenebiliyor. Geminin en dikkat çekici sistemlerinden Çok Bimli İskandil Sistemi ise 3 bin metre çalışma derinliğine kadar deniz tabanının ayrıntılı biçimde taranmasına imkân sağlıyor.

#7
Foto - Türkiye'nin denizaltı kurtarma gücü iş başında! 1000 metre derinlikte görev yapıyorlar

600 METRE DERİNLİKTEKİ DENİZALTIYA 14 GÜN HAVA DESTEĞİ TCG Akın'ın denizaltı kurtarma kapasitesi de dikkat çekiyor. Gemide bulunan sistem, 600 metreye kadar derinlikte bulunan bir denizaltıdaki 50 personele en az 14 gün boyunca harici hava desteği sağlayabilecek kapasite taşıyor. Atmosferik Dalış Sistemi ile 365 metreye kadar çalışma gerçekleştirilebilirken, Satıhtan İkmalli Dalış Sistemi sayesinde üç dalgıç aynı anda 90 metreye kadar dalabiliyor. Dokuz personel kapasiteli Sabit Basınç Odası Sistemi ise dalış hastalığına maruz kalan personelin tedavisinde kullanılabiliyor.

#8
Foto - Türkiye'nin denizaltı kurtarma gücü iş başında! 1000 metre derinlikte görev yapıyorlar

ÜÇ DEV GEMİ AYNI ANDA SAHADA Türk Deniz Kuvvetlerinin sahip olduğu bu kapasite, son günlerde meydana gelen deniz kazalarında aktif olarak kullanılıyor. TCG Alemdar ve TCG Işın, 30 Ağustos'ta Girne açıklarında alabora olan gemiye yönelik arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. TCG Akın ise 2 Eylül'de Silivri açıklarında iki ticari geminin çarpışmasının ardından batan Tuğberk İmamoğlu isimli gemi ile mürettebatını arıyor. Böylece Türkiye'nin yıllar içerisinde oluşturduğu denizaltı ve derin su kurtarma kapasitesi, iki ayrı bölgede eş zamanlı gerçekleştirilen gerçek operasyonlarda görev yapıyor.

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