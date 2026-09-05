Türkiye'nin denizaltı kurtarma gücü iş başında! 1000 metre derinlikte görev yapıyorlar
Türk Deniz Kuvvetlerinin su altındaki yüksek teknoloji gücü, son deniz kazalarıyla birlikte sahaya indi. TCG Alemdar ve TCG Işın Girne açıklarında, TCG Akın ise Silivri açıklarında arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. 1000 metre derinliğe kadar arama yapabilen, denizaltılara 600 metreden hava ulaştırabilen ve 365 metrede atmosferik dalış operasyonlarını destekleyen gemiler, Türkiye'nin denizlerin derinliklerindeki kurtarma kabiliyetini gözler önüne seriyor.