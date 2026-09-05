Türkiye'nin denizaltı kurtarma gücü iş başında! 1000 metre derinlikte görev yapıyorlar

TCG AKIN DENİZİN DİBİNİ 3 BİN METREYE KADAR TARAYABİLİYOR TCG Akın da 68 metre uzunluğa ve 14 metre genişliğe sahip. Geminin ana görevleri arasında 1000 metre derinliğe kadar arama ve kurtarma operasyonları bulunuyor. TCG Akın'ın uzaktan kumandalı su altı aracı ROV, 1000 metre derinlikte çalışabiliyor ve 135 kilograma kadar yük taşıyabiliyor. Yandan taramalı sonar sistemiyle 1000 metre derinliğe kadar nesnelerin konumları belirlenebiliyor. Geminin en dikkat çekici sistemlerinden Çok Bimli İskandil Sistemi ise 3 bin metre çalışma derinliğine kadar deniz tabanının ayrıntılı biçimde taranmasına imkân sağlıyor.