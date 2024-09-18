Türkiye'nin ayar verdiği Instagram'da yeni dönem! ''Teen Accounts'' geliyor

INSTAGRAM ŞARTLARI KABUL ETTİ - Instagram’ın Türkiye’nin şartları kabul ettiği anlaşmadan madde madde detaylar ise şu şekilde: – PKK, PYD ve FETÖ gibi terör örgütlerine ait hesaplar ve paylaşımlar kaldırılacaktır. – Türkiye Cumhuriyeti yasaları dahilinde suç olan paylaşımların kaldırılması hususunda Instagram, hukuk sistemimize riayet edecektir. – Türk kullanıcıların hesapları ve hakları güvence altında alınacaktır. – Hesaplar Instagram tarafından kapatılmadan ya da kısıtlanmadan önce uyarı alacaktır. – Uyarı yapılmaksızın kapatılan hesaplar yeniden erişime açılacaktır. – Silinen hesaplar hususunda vatandaşlarımızın hakları gözetilecek, adil bir süreç işletilecektir. – Herhangi yasal bir problem yaşandığı takdirde, Instagram, yetkililer ile ivedi şekilde iletişime geçecektir.