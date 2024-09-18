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Sosyal Medya
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Türkiye'nin ayar verdiği Instagram'da yeni dönem! ''Teen Accounts'' geliyor

2024-09-18 15:44:27
Türkiye'nin ayar verdiği Instagram'da yeni dönem! ''Teen Accounts'' geliyor

Türkiye'nin ayar verdiği sosyal medya platformu Instagram'da yeni dönem başlıyor.

#1
Foto - Türkiye'nin ayar verdiği Instagram'da yeni dönem! ''Teen Accounts'' geliyor

Açıklamada, bu hesaplarla 16 yaş altındaki kullanıcıların, ebeveynlerinin izni olmadan mevcut tedbirleri değiştiremeyeceği ifade edilirken, hesabı kullanan çocuk ve gençlerin platformda görmek istedikleri konuları seçebileceği kaydedildi.

#2
Foto - Türkiye'nin ayar verdiği Instagram'da yeni dönem! ''Teen Accounts'' geliyor

Instagram'ı kullanan 16 yaş altındakilerin, varsayılan ayarda "kilitli hesaplar" kullanacağına işaret edilen açıklamada, kullanıcıların mesaj ayarlarının, yalnızca takip ettikleri kişilerin mesajını alacakları şekilde kısıtlanacağı belirtildi.

#3
Foto - Türkiye'nin ayar verdiği Instagram'da yeni dönem! ''Teen Accounts'' geliyor

Açıklamada ayrıca genç kullanıcıların, Instagram'da günde 1 saat geçirmelerinin ardından uygulamayı kapatmaları için bildirim alacağı da kaydedildi.

#4
Foto - Türkiye'nin ayar verdiği Instagram'da yeni dönem! ''Teen Accounts'' geliyor

EBEVEYNLER, ÇOCUKLARININ AKTİVİTELERİNİ DENETLEYEBİLECEK - Açıklamada ebeveynlerin, çocuklarının Instagram'daki bazı aktivitelerini denetleyebileceği ifade edildi. Buna göre, ebeveynler, çocuklarının günlük Instagram kullanım süresini belirleyebilecek ve 1 haftada çocuklarının kimlerle mesajlaştığını ve hesapta görüntülenen konu başlıklarını görebilecek.

#5
Foto - Türkiye'nin ayar verdiği Instagram'da yeni dönem! ''Teen Accounts'' geliyor

Açıklamada, uygulamada hesap açan gençlerin yaşları hakkında "yalan söyleyebileceği" vurgulanırken, hesap açarken yaşlarının doğrulanması için kimlik sağlama, video ile doğrulama gibi çok adımlı yöntemler kullanılacağı ifade edildi.

#6
Foto - Türkiye'nin ayar verdiği Instagram'da yeni dönem! ''Teen Accounts'' geliyor

Uygulamada bir yetişkinin doğum günüyle hesap açan gençlerin hesaplarının bulunması için bir teknolojinin geliştirildiğine işaret edilen açıklamada, "Teen Accounts" uygulamasının 2 ay içinde ABD, İngiltere, Kanada ve Avustralya'da ve Ocak 2025'te dünya çapında kullanıma geçmesinin planlandığı belirtildi.

#7
Foto - Türkiye'nin ayar verdiği Instagram'da yeni dönem! ''Teen Accounts'' geliyor

Açıklamada, diğer Meta sosyal medya platformlarında da gelecek yıl "Teen Accounts"un kullanıma sunulmasının hedeflendiği kaydedildi.

#8
Foto - Türkiye'nin ayar verdiği Instagram'da yeni dönem! ''Teen Accounts'' geliyor

TÜRKİYE KAPATMIŞTI - Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), 2 Ağustos’ta ‘katalog suçlara uymadığı’ gerekçesiyle Instagram’a erişim engeli getirdi. O tarihten bu yana platforma erişim ancak VPN’le sağlanabiliyor.

#9
Foto - Türkiye'nin ayar verdiği Instagram'da yeni dönem! ''Teen Accounts'' geliyor

Sürece dair açıklamalarda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu günler sonra Instagram'ın geri adım atmak zorunda kaldığını ve Türkiye'nin şartlarını kabul etmek zorunda kaldığını duyurmuştu.

#10
Foto - Türkiye'nin ayar verdiği Instagram'da yeni dönem! ''Teen Accounts'' geliyor

INSTAGRAM ŞARTLARI KABUL ETTİ - Instagram’ın Türkiye’nin şartları kabul ettiği anlaşmadan madde madde detaylar ise şu şekilde: – PKK, PYD ve FETÖ gibi terör örgütlerine ait hesaplar ve paylaşımlar kaldırılacaktır. – Türkiye Cumhuriyeti yasaları dahilinde suç olan paylaşımların kaldırılması hususunda Instagram, hukuk sistemimize riayet edecektir. – Türk kullanıcıların hesapları ve hakları güvence altında alınacaktır. – Hesaplar Instagram tarafından kapatılmadan ya da kısıtlanmadan önce uyarı alacaktır. – Uyarı yapılmaksızın kapatılan hesaplar yeniden erişime açılacaktır. – Silinen hesaplar hususunda vatandaşlarımızın hakları gözetilecek, adil bir süreç işletilecektir. – Herhangi yasal bir problem yaşandığı takdirde, Instagram, yetkililer ile ivedi şekilde iletişime geçecektir.

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