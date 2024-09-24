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Türkiye'nin 2.zirvesi beyaza büründü

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Türkiye'nin 2.zirvesi beyaza büründü

Türkiye'nin 2. zirvesi olan 4 bin 135 rakımdaki Cilo Dağları'na kar yağdı.

#1
Foto - Türkiye'nin 2.zirvesi beyaza büründü

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Türkiye'nin 2. zirvesi olan 4 bin 135 rakımdaki Cilo Dağları'na mevsimin ilk karı düştü.

#2
Foto - Türkiye'nin 2.zirvesi beyaza büründü

İlçede son günlerde etkili olan soğuk hava hayatı olumsuz yönde etkilerken kış mevsimi de yüzünü göstermeye başladı.

#3
Foto - Türkiye'nin 2.zirvesi beyaza büründü

Yüksekova'da son günlerde etkili olan sağanak yağmur, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.

#4
Foto - Türkiye'nin 2.zirvesi beyaza büründü

Kar yağışı ile birlikte Cilo Dağları'nın yüksek kesimleri beyaza büründü.

#5
Foto - Türkiye'nin 2.zirvesi beyaza büründü

Mevsimin ilk karının düştüğü Cilo Dağları zirvesindeki kar, görülmeye değer görüntüler ortaya çıkarttı.

#6
Foto - Türkiye'nin 2.zirvesi beyaza büründü

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