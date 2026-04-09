Türkiye'nin 2 bin dolarlık yeni silahı ortaya çıktı: Milyarlarca dolarlık sistemleri felç edecek

TOYCA kamikaze İHA’nın envantere girmeye hazırlandığını belirten Öztekin, "Şuan sistemlerimiz 500 gramdan başlıyor ve 10 kiloya kadar taşıyıcı sistemler tasarladık. Bunların içinde hem döner kanatlı platformlar var hem dron tabir ettiğimiz 3 tane sabit kanat platformumuz var. Onlar da 500 gram, 5 kilo ve 10 kilogram harp başlıklarına sahip. Bu gibi sistemler daha konvansiyonel savaşta kullanılan sistemlere göre çok daha basit sistemler. Çok kısa eğitimlerle piyadenin de kullanabileceği sistemler. 2 bin dolarlık dronlarla, bu şekilde kolay kullanılabilir sistemlerle saf dışı bıraka biliyorsunuz. Çünkü sürekli iki tarafta bir birlerine yaklaşık bin tane dron atabiliyor aynı gün farklı noktalardan. Kullanan operatörlerin karargahlarda olması yer altında sığınaklarda olması ya da izole bir yerlerde olması da tabi bu gücü artırıyor.