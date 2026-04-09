  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Nedenleri tek tek sıralandı: Zeytinyağında belirgin fiyat artışı beklenmiyor Beşiktaş Sörloth'a ağlıyor! Oh fiyasko mu? Bile bile lades mi... O ibaresi, yeni detayı dikkat çekti! İtalyanlar'ın... Galatasaray'dan karşı atak çok hızlı geliyor! Eski ABD Terörle Mücadele Direktörü Kent'ten şok itiraf: Türkiye yüzünden ayrılacağız Akla hayale gelmeyecek uzman tavsiyesi: Süs olarak aldığımız masum magnetler zararlı! Elektrik faturaları şişiyor uyarısı Bakan Bayraktar duyurdu: Mavi Vatan’ın çelik yumruğu Somali’de: Çağrı Bey sondaj için vira bismillah dedi! Osimhen'den şok geri dönüş mü geliyor! Yok artık be makina... Bu adam delirtecek!
Teknoloji-Bilişim
7
Yeniakit Publisher
Türkiye'nin 2 bin dolarlık yeni silahı ortaya çıktı: Milyarlarca dolarlık sistemleri felç edecek
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

SKYDAGGER FVP dron ailesi ve Kamikaze İHA sistemleriyle öne çıkarken yeni geliştirilen önleme drone ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

#1
Türkiye’de insansız hava araçları alanında elde edilen başarı, yeni nesil kamikaze dron sistemleriyle farklı bir boyuta taşınıyor. Özellikle Rusya-Ukrayna Savaşı ile birlikte savaş doktrinlerinin değişmesi, düşük maliyetli ve yüksek etkili FPV kamikaze dronlara olan ilgiyi artırırken, Türk savunma sanayisi bu alanda da sahneye çıkmaya hazırlanıyor. Skydagger Genel Müdürü Mehmet Öztekin, geliştirdikleri sistemlerin yalnızca tekil kullanım değil, gelecekte sürü halinde görev yapabilen ve Bayraktar TB2, Bayraktar TB3, Bayraktar Akıncı ve özellikle Bayraktar Kızılelma gibi platformlardan bırakılabilecek şekilde tasarlandığını söyledi

#2
Gelişen teknolojiyle birlikte harp sahasının en büyük kırılmalarından biri dronlar ve kamikaze İHA’lar oldu. Türkiye’nin bu alandaki başrol oyuncularından olan SKYDAGGER FVP dron ailesi ve Kamikaze İHA sistemleriyle ön plana çıkıyor. Dron ailesi, sabit kanat ailesi, mühimmat ailesi, fiber ailesi ve batarya ailesi ile dikkat çekiyor. İHA, dronların her pervane ve kamera hariç tüm sistemlerini kendileri geliştiriyor. Testler Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar KALKAN Dikey İniş Kalkışlı İnsansız Hava Aracı (DİHA)’dan yapılıyor. Sistemler Bayraktar TB2, Bayraktar TB3, Bayraktar Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) ve özellikle Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA, gibi platformlardan atılabilecek şekilde de tasarlanıyor.

#3
Kamikaze dron sistemleri ve Kamikaze İHA sistemleri Türk savunma sanayiinde öne çıkıyor. Skydagger RTF TOYCA 05 sabit kanat, düşük maliyetli yapısı, sürü uçuş kabiliyeti ve otonom taarruz özellikleriyle öne çıkıyor. 70 kilometrelik operasyonel menzile sahip olan sistemin, savaş alanında hızlı, etkili ve ekonomik çözüm sunması hedefleniyor. 5 kilogram harp başlığına sahip olan TOYCA 50 dakika havada kalabiliyor.

#4
Skydagger Genel Müdürü Mehmet Öztekin, "Tecrübemizi 2024 yılında başladığımız Skydagger serüveniyle sürdürmekteyiz. Amacımız sürdürülebilir çok adetli imalat hızlı imalat ve uygun fiyatlı imalat olarak inansız hava araçları kamikaze araçları geliştirmek ve bunları hızlı bir şekilde üretip kullanıcıya sunmaktır. Şuan bir cihaz, peşine iki cihaz, üç cihaz şeklinde tabi Kalkan DİHA’nın kabiliyetlerini engellemeyecek aksine daha da artıracak şekilde çalışmalar yapıyoruz. Bulut ütünde seyreden bir Kalkan DİHA, bulut altına bir tane cihaz yolladığı zaman hem keşif gözetlemesine devam edecek hem de gördüğü hedefleri de imha etmiş olacak. Testlerimizi Bayraktar Kalkan DİHA ile yapmamızdaki amaç şuan sahada kullanılan sistem. Çok hızlı entegrasyon yapabiliyoruz. Kabinde TB2, TB3 gibi platformlarla AKINCI TİHA ve Bayraktar KIZILELMA olacak" ifadelerini kullandı.

#5
TOYCA kamikaze İHA’nın envantere girmeye hazırlandığını belirten Öztekin, "Şuan sistemlerimiz 500 gramdan başlıyor ve 10 kiloya kadar taşıyıcı sistemler tasarladık. Bunların içinde hem döner kanatlı platformlar var hem dron tabir ettiğimiz 3 tane sabit kanat platformumuz var. Onlar da 500 gram, 5 kilo ve 10 kilogram harp başlıklarına sahip. Bu gibi sistemler daha konvansiyonel savaşta kullanılan sistemlere göre çok daha basit sistemler. Çok kısa eğitimlerle piyadenin de kullanabileceği sistemler. 2 bin dolarlık dronlarla, bu şekilde kolay kullanılabilir sistemlerle saf dışı bıraka biliyorsunuz. Çünkü sürekli iki tarafta bir birlerine yaklaşık bin tane dron atabiliyor aynı gün farklı noktalardan. Kullanan operatörlerin karargahlarda olması yer altında sığınaklarda olması ya da izole bir yerlerde olması da tabi bu gücü artırıyor.

#6
Döner kanat platformlarımız, kamikaze dron sistemlerimiz envantere girdi. Şimdi sırada TOYCA sistemimiz yani sabit kanat platformlarımızdan envantere girmeye hazırlanıyor. Minimum 80 kilometre diyoruz biz ve cipies noktasına giriş yapabiliyor ve dalış yapabiliyor. TOYCA 10 ‘da da özelliği 10 saat havada kalabiliyor patlar motor ve elektrik motor olarak iki versiyonu var. Patlar motorda da menzillerimiz 750 kilometrenin üzerinde" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23