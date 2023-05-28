2023-05-28 09:36:40 Türkiye’den seçim manzaraları
Cumhurbaşkanı ikinci tur seçimi için oy verme işlemi saat 08.00’de başladı.
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Cumhurbaşkanı ikinci tur seçimi için oy verme işlemi saat 08.00’de başladı.
Cumhurbaşkanı ikinci tur seçimi için oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 08.00 itibarıyla başladı.
14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı seçiminde adayların salt çoğunluğu alamaması nedeniyle Türkiye, yeni cumhurbaşkanını belirlemek için tekrar sandık başına gidiyor.
Seçimde, Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yarışacak.
Oy verme işlemleri, saat 17.00'de sona erecek. Ancak saat 17.00'ye geldiği halde, sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler, başkan tarafından sayıldıktan sonra sırayla oylarını kullanacak.
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