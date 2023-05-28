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Türkiye’den seçim manzaraları

2023-05-28 09:36:40
Türkiye’den seçim manzaraları

Cumhurbaşkanı ikinci tur seçimi için oy verme işlemi saat 08.00’de başladı.

#1
Foto - Türkiye’den seçim manzaraları

Cumhurbaşkanı ikinci tur seçimi için oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 08.00 itibarıyla başladı.

#2
Foto - Türkiye’den seçim manzaraları

14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı seçiminde adayların salt çoğunluğu alamaması nedeniyle Türkiye, yeni cumhurbaşkanını belirlemek için tekrar sandık başına gidiyor.

#3
Foto - Türkiye’den seçim manzaraları

Seçimde, Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yarışacak.

#4
Foto - Türkiye’den seçim manzaraları

Oy verme işlemleri, saat 17.00'de sona erecek. Ancak saat 17.00'ye geldiği halde, sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler, başkan tarafından sayıldıktan sonra sırayla oylarını kullanacak.

#5
Foto - Türkiye’den seçim manzaraları

#6
Foto - Türkiye’den seçim manzaraları

#7
Foto - Türkiye’den seçim manzaraları

#8
Foto - Türkiye’den seçim manzaraları

#9
Foto - Türkiye’den seçim manzaraları

#10
Foto - Türkiye’den seçim manzaraları

#11
Foto - Türkiye’den seçim manzaraları

#12
Foto - Türkiye’den seçim manzaraları

#13
Foto - Türkiye’den seçim manzaraları

#14
Foto - Türkiye’den seçim manzaraları

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Foto - Türkiye’den seçim manzaraları

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Foto - Türkiye’den seçim manzaraları

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Foto - Türkiye’den seçim manzaraları

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Foto - Türkiye’den seçim manzaraları

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Foto - Türkiye’den seçim manzaraları

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Foto - Türkiye’den seçim manzaraları

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Foto - Türkiye’den seçim manzaraları

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Foto - Türkiye’den seçim manzaraları

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