Türkiye'den savaş gemisi aldılar: Acı detay ortaya çıktı

Ayrıca Malezya kraliyet ailesinden olup aktif polis özel harekât eğitimi alan ilk isimdi. Ayrıca denizcilik eğitimi de almış ve ailesindeki ‘Tunku Laksamana’ (Prens Amiral) unvanını taşıyan ilk kişi de olmuştu. 2014 yılında dördüncü evre karaciğer kanseri teşhisi konuldu. Aynı yıl Çin’de karaciğer nakli olsa da, 2015 yılında henüz 25 yaşındayken hayatını kaybetti. Ölümünün ardından Malezya’da yas ilan edildi. Halkın isteğiyle birçok tesise prensin adı verildi ve anısı yaşatıldı.