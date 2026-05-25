Türkiye'den savaş gemisi aldılar: Acı detay ortaya çıktı
Türkiye'den savaş gemisi aldılar: Acı detay ortaya çıktı

Malezya’nın Türk şirketi STM’ye yaptırdığı savaş gemisi suya indirildi. Törene Malezya Kraliçesi Zarith Sofiah da katıldı. Geminin ismiyle ilgili acı detay ortaya çıktı.

#1
Türk savunma şirketi STM, Malezya Kraliyet Donanması için LMS Batch-2 (Littoral Mission Ship Batch-2 / Kıyı Görev Gemisi Faz-2) programı kapsamında inşa edilen üç korvetin ilkini, İstanbul Denizcilik Tersanesi’nde düzenlenen törenle denize indirdi.

#2
Törene; Malezya Kraliçesi Raja Zarith Sofiah ile kraliyet ailesinin üyeleri, Malezya Savunma Bakanı Dato’ Seri Mohamed Khaled Nordin ve Malezya Kraliyet Donanması’ndan üst düzey yetkililer de katıldı.

#3
Kraliçe Raja Zarith Sofiah, askeri gemi anlaşması imzalandıktan sonra gemilerden ilkine, 2015’te karaciğer kanserinden ölen oğlu Tunku Laksamana Abdul Jalil’in isminin verilmesini istemişti. İsteği gibi de oldu, gemilerden ilkine oğlunun ismi verildi ve denize bizzat indirdi. Gemi denize doğru ilerlerken, adeta oğluna bakıyor gibi gururla onu izledi.

#4
Tunku Laksamana Abdul Jalil, Malezya Kralı Sultan İbrahim ile Kraliçe Raja Zarith Sofiah’ın dördüncü çocuklarıydı. 1990 yılında doğdu. İngiltere’de zooloji ve doğa koruma eğitimi aldı. Londra Hayvanat Bahçesi ile Singapur Hayvanat Bahçesi’nde gönüllü olarak çalıştı. Orangutan rehabilitasyon projelerinde görev aldı. Vahşi yaşam tutkunuydu.

#5
Ayrıca Malezya kraliyet ailesinden olup aktif polis özel harekât eğitimi alan ilk isimdi. Ayrıca denizcilik eğitimi de almış ve ailesindeki ‘Tunku Laksamana’ (Prens Amiral) unvanını taşıyan ilk kişi de olmuştu. 2014 yılında dördüncü evre karaciğer kanseri teşhisi konuldu. Aynı yıl Çin’de karaciğer nakli olsa da, 2015 yılında henüz 25 yaşındayken hayatını kaybetti. Ölümünün ardından Malezya’da yas ilan edildi. Halkın isteğiyle birçok tesise prensin adı verildi ve anısı yaşatıldı.

#6
KAYNAK: PATRONLAR DÜNYASI

