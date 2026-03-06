Türkiye'den onlarca SİHA alan ülke, Ka-27 helikopterini düşürdü, donanma üssünü vurdu
Türkiye'den çok sayıda insansız hava aracı alarak içinde bulunduğu savaşta önemli bir güç elde eden ülke son saldırılarda Ka-27 tipi helikopterini düşürdü.
Türkiye'den çok sayıda insansız hava aracı alarak içinde bulunduğu savaşta önemli bir güç elde eden ülke son saldırılarda Ka-27 tipi helikopterini düşürdü.
Ukrayna Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Karadeniz sularında gerçekleştirdikleri başarılı operasyonun detaylarını kamuoyu ile paylaştı. 5 Mart 2026 tarihinde yapılan resmî açıklamada, Rus donanmasının deniz savunmasında kullandığı stratejik öneme sahip bir Ka-27 tipi helikopterin Ukrayna birlikleri tarafından düşürüldüğü bildirildi.
Öte yandan 2 Mart’ı 3 Mart’a bağlayan gece Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) "Alfa" Özel Operasyonlar Merkezi ve Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin koordineli çalışmasıyla Rusya'nın Novorossiysk Limanı'ndaki askerî ve petrol tesislerine yönelik büyük bir saldırı düzenlendi. Saldırı sonucunda Rusya'nın bölgedeki hava savunma ve donanma gücü ciddi darbe aldı.
İlk verilere göre operasyon sonucu; S-300 PMU-2 Favorit sistemine ait 30N6E2 güdüm radarı, Pantsir-S2 hava savunma sistemi ve Şesharis petrol terminalindeki yedi yükleme ünitesinden altısı vuruldu.
Ayrıca Valentin Pikul adlı mayın tarama gemisi, Yeysk ve Kasimov denizaltı savunma gemileri ile Ukrayna'ya Kalibr füzeleri fırlatmak için kullanılan Admiral Essen fırkateyni hasar gördü.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23