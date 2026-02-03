Türkiye'den onlarca Hürjet alıp ismini değiştirecekler! 'Sadece bir uçak değil' diyerek duyurdular

"TUSAŞ mühendislik mükemmelliğinin en görünür örneklerinden biri olan HÜRJET, bir eğitim uçağından çok daha fazlasını temsil ediyor. Bu platform, yüksek performans, gelişmiş sistem entegrasyonu ve verimlilik odaklı bir tasarım felsefesiyle geliştirilmiş olup, Türkiye’nin modern hava kuvvetleri vizyonunu yansıtıyor."