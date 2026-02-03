Türkiye'den onlarca Hürjet alıp ismini değiştirecekler! 'Sadece bir uçak değil' diyerek duyurdular

  • İSTANBUL
Türkiye'nin ilk milli jet eğitim uçağı HÜRJET İspanya'ya transfer olmaya hazırlanırken Madrid'in önde gelen havacılık ve savunma dergilerinden Avion Revue, Türk uçağını manşetlerine taşıdı.

İspanya’nın havacılık ve savunma alanındaki önemli yayınlarından Avion Revue, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, ile yaptığı röportajda, Türkiye’nin geliştirdiği HÜRJET’in yalnızca bir eğitim uçağı olmadığını, yeni nesil hava gücü mimarisinin merkezinde yer alan bir platform olarak öne çıktığını yazdı.

Röportajda, İspanya’nın HÜRJET’i F-5 ve AE.09 uçaklarının yerine Entegre Eğitim, Avcı ve Taarruz Sistemi olarak tercih ettiği ifade edildi. İlk teslimatların 2028’in son çeyreğinde planlandığı, uçakların Türkiye’de üretileceği, ardından İspanya’da modernizasyon ve konfigürasyon işlemlerinin yapılacağı kaydedildi.

Dergi, İspanya Hava ve Uzay Kuvvetleri’nin HÜRJET’i “Saeta II” adıyla envanterine katacağı da duyurdu. Sözleşmenin kapsamına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Avion Revue, anlaşmanın İspanya’da bir Dönüşüm Merkezi kurulmasını, Talavera la Real Hava Üssü’ndeki Avcı ve Saldırı Okulu Eğitim Merkezi’nin yenilenmesini ve üssün işletme ile bakımına yönelik entegre hizmet paketini içerdiğini ele aldı.

Röportajda, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ)’nin son yıllarda aynı anda birden fazla platformu tasarlama, üretme ve hizmete alma kapasitesine dikkat çekilirken, HÜRJET’in bu strateji içindeki konumu TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu’na soruldu. Demiroğlu, soruya şu sözlerle cevap verdi:

"53 yıllık deneyimiyle TUSAŞ , tasarım, üretim, test ve sertifikasyon gibi kapsamlı bir deneyime sahip, dünyanın önde gelen uçak üreticilerinden biri olarak kendini kanıtlamıştır. Şirketin biriktirdiği teknik bilgi, kurumsal sürekliliği ve disiplinli üretim kültürü, bireysel projelerin ötesine geçerek programların uzun vadede olgunlaşmasını ve sürdürülebilirliğini sağlamada belirleyici bir rol oynamaktadır.

Şu anda Türk KAAN avcı uçağı, HÜRJET eğitim uçağı, HÜRKUŞ görev uçağı gibi kritik platformlar aracılığıyla mühendislik vizyonunu sergiliyoruz. TUSAŞ, Türk KAAN avcı uçağı, HÜRJET eğitim uçağı, HÜRKUŞ görev uçağı, çok amaçlı T625 GÖKBEY helikopteri, T129 ATAK saldırı helikopteri ile ANKA, AKSUNGUR ve ANKA III insansız hava araçları gibi kritik platformlar üzerinden bu vizyonu ortaya koyuyor. Askeri havacılığın ötesinde, TUSAŞ aynı zamanda Boeing ve Airbus gibi dünya çapında havacılık liderlerinin güvenilir stratejik üretim ortağı. Şirketimiz uluslararası havacılık ekosistemindeki konumunu güçlendiriyor." Demiroğlu, HÜRJET’in konumuna ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

"TUSAŞ mühendislik mükemmelliğinin en görünür örneklerinden biri olan HÜRJET, bir eğitim uçağından çok daha fazlasını temsil ediyor. Bu platform, yüksek performans, gelişmiş sistem entegrasyonu ve verimlilik odaklı bir tasarım felsefesiyle geliştirilmiş olup, Türkiye’nin modern hava kuvvetleri vizyonunu yansıtıyor."

İlk teslimatların 2028’in son çeyreğinde yapılması planlanıyor. Uçaklar tesislerimizde üretilecek ve İspanya’da Hava ve Uzay Kuvvetleri’nin gereksinimlerine uyum sağlamak için gerekli güncellemeler ve modifikasyonlar yapılacaktır. EdA, F-5’in halefini Saeta II olarak belirlemiştir. Röportajda ayrıca HÜRJET programının gelişimine de yer verildi. İlk uçuşundan bu yana 33 ayı geride bırakan programda, çeşitli prototiplerin 360’tan fazla uçuş gerçekleştirdiği ve 280 saatin üzerinde uçuş süresine ulaşıldığı aktarıldı.

Avion Revue’nün "İspanya neden HÜRJET’i seçti?" sorusuna cevap veren Mehmet Demiroğlu, HÜRJET’in tasarım felsefesine dikkat çekerek şunları söyledi: "Birçok eğitim uçağı geçici tasarım felsefelerine göre geliştirilmiştir. Ancak HÜRJET, başından itibaren en son nesil mimariye sahip olarak tasarlandı. Beşinci ve altıncı nesil operasyonel konseptlere uygun olarak geliştirilen platform; sensör füzyonu, ağ merkezli savaş yetenekleri, yüksek durum farkındalığı ve insan-makine işbirliği ilkelerini bünyesinde barındırıyor."

Demiroğlu, HÜRJET’in klasik bir eğitim uçağı anlayışıyla sınırlandırılmadığını vurgulayarak şu değerlendirmelerde bulundu: "HÜRJET, geleneksel bir eğitim fonksiyonuyla sınırlı kalan platformlardan farklı olarak, modern savaş uçaklarıyla eğitim arasındaki boşluğu kapatan, gelişmiş ve tam donanımlı bir jet eğitim uçağı olarak tasarlandı. Süpersonik yapısı, gelişmiş aviyonik mimarisi, açık sistem felsefesi, düşük işletme maliyetleri, yüksek eğitim verimliliği ve modern dijital kokpitiyle HÜRJET, sınıfının en yetkin jet eğitim platformları arasında yer alıyor."

İspanya’nın tercihinin yalnızca mevcut ihtiyaçlarla açıklanamayacağını belirten Demiroğlu, kararın daha geniş bir vizyonu yansıttığını ifade etti: "İspanya’nın HÜRJET’i seçmesi, sadece bugünün eğitim gereksinimlerine verilen bir cevap olarak görülmemeli. Bu tercih, hava gücünün gelecekte geçireceği dönüşümle uyumlu, stratejik bir karar niteliği taşıyor."

