Türkiye'den müthiş hamle!

"Bunun çok daha farklı, tamamen Türkiye'ye özgü modellerini, silahlı kuvvetlerimizin ihtiyacına yönelik modelleri geliştiriyoruz. Bunlarla ilgili planlarımız var, vizyonumuzda bunlar bulunuyor. Bütün dünya deniz kuvvetlerinin ihtiyacı olan ve kolay kolay tedarik edilemeyen, üretici firmaların her ülkeye vermediği, termin sürelerinin çok uzun olduğu bir sistem. Deniz kuvvetleri tarafından çok tutulan bir silah sistemi, hatta denizlerin kalaşnikofu diyebilirim, çok güvenilir, stabil bir sistem. Aynı zamanda cephanelikli top diye de geçiyor. Çok yüksek miktarda mühimmat da depolayabiliyorsunuz ve yüksek hızlarda bunları atabiliyorsunuz."