Türkiye'den korkup savaş uçaklarını yenilediler! 50'nci uçak askeri üsse indi
Türkiye'ye karşı silahlanan ve savunma alanında büyük paralar harcamaya başlayan ülke 50’nci F-16 Viper savaş uçağını resmen teslim aldı.
Yunanistan Hava Kuvvetleri, F-16 savaş uçaklarının modernizasyonu kapsamında 50’nci F-16 Viper konfigürasyonuna sahip uçağı teslim aldı.
Lockheed Martin ile Hellenic Aerospace Industry iş birliğinde yürütülen program, Avrupa’daki en kapsamlı savaş uçağı modernizasyon projeleri arasında yer alıyor.
F-16 platformunun Viper konfigürasyonuna yükseltilmesiyle birlikte, Yunanistan Hava Kuvvetleri’nin hedef tespit, takip ve angajman kabiliyetlerinde önemli bir artış sağlanması hedefleniyor.
Gelişmiş sensörler ve görev sistemleri sayesinde pilotların daha yüksek hız ve hassasiyetle hareket edebildiği ifade edilirken, bu kabiliyetlerin İNİOHOS 2026 kapsamında icra edilen yüksek yoğunluklu senaryolarda da test edildiği belirtiliyor.
Hellenic Aerospace Industry Başkanı ve CEO’su Alexandros Diakopoulos, teslimata ilişkin yaptığı açıklamada, “50’nci F-16 Viper uçağının teslim edilmesi program açısından önemli bir kilometre taşıdır. Zorlu bir sürecin artık istikrarlı ve hızlanan bir tempoda ilerlediğini gösteriyor.” ifadelerini kullandı. Diakopoulos, programın Yunanistan Hava Kuvvetleri’nin operasyonel kabiliyetlerine somut katkılar sağladığını da vurguladı.
Program kapsamında yürütülen çalışmaların yalnızca uçak modernizasyonunu değil, aynı zamanda ülke içindeki havacılık bakım ve üretim altyapısını da geliştirdiği ifade ediliyor.
Lockheed Martin Integrated Fighter Group Başkan Yardımcısı Mike Shoemaker ise konuya ilişkin değerlendirmesinde, “Bu program yalnızca gelişmiş kabiliyetler sunmakla kalmıyor, aynı zamanda bu kabiliyetlerin sürdürülebilirliğini sağlayacak altyapıyı da oluşturuyor.” dedi.
Shoemaker ayrıca, iş birliğinin insan kaynağı, teknik yetkinlik ve altyapı yatırımlarıyla uzun vadeli bir kapasite inşasını hedeflediğini belirtti.
KAYNAK: GDH HABER
