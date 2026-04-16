SON DAKİKA
Türkiye'den korkup savaş uçaklarını yenilediler! 50'nci uçak askeri üsse indi
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Türkiye'ye karşı silahlanan ve savunma alanında büyük paralar harcamaya başlayan ülke 50’nci F-16 Viper savaş uçağını resmen teslim aldı.

Yunanistan Hava Kuvvetleri, F-16 savaş uçaklarının modernizasyonu kapsamında 50’nci F-16 Viper konfigürasyonuna sahip uçağı teslim aldı.

Lockheed Martin ile Hellenic Aerospace Industry iş birliğinde yürütülen program, Avrupa’daki en kapsamlı savaş uçağı modernizasyon projeleri arasında yer alıyor.

F-16 platformunun Viper konfigürasyonuna yükseltilmesiyle birlikte, Yunanistan Hava Kuvvetleri’nin hedef tespit, takip ve angajman kabiliyetlerinde önemli bir artış sağlanması hedefleniyor.

Gelişmiş sensörler ve görev sistemleri sayesinde pilotların daha yüksek hız ve hassasiyetle hareket edebildiği ifade edilirken, bu kabiliyetlerin İNİOHOS 2026 kapsamında icra edilen yüksek yoğunluklu senaryolarda da test edildiği belirtiliyor.

Hellenic Aerospace Industry Başkanı ve CEO’su Alexandros Diakopoulos, teslimata ilişkin yaptığı açıklamada, “50’nci F-16 Viper uçağının teslim edilmesi program açısından önemli bir kilometre taşıdır. Zorlu bir sürecin artık istikrarlı ve hızlanan bir tempoda ilerlediğini gösteriyor.” ifadelerini kullandı. Diakopoulos, programın Yunanistan Hava Kuvvetleri’nin operasyonel kabiliyetlerine somut katkılar sağladığını da vurguladı.

Program kapsamında yürütülen çalışmaların yalnızca uçak modernizasyonunu değil, aynı zamanda ülke içindeki havacılık bakım ve üretim altyapısını da geliştirdiği ifade ediliyor.

Lockheed Martin Integrated Fighter Group Başkan Yardımcısı Mike Shoemaker ise konuya ilişkin değerlendirmesinde, “Bu program yalnızca gelişmiş kabiliyetler sunmakla kalmıyor, aynı zamanda bu kabiliyetlerin sürdürülebilirliğini sağlayacak altyapıyı da oluşturuyor.” dedi.

Shoemaker ayrıca, iş birliğinin insan kaynağı, teknik yetkinlik ve altyapı yatırımlarıyla uzun vadeli bir kapasite inşasını hedeflediğini belirtti.

KAYNAK: GDH HABER

Yorumlar

Vay vay

Onların uçakları hem çeşitli hem de yeni..
Bakan Çiftçi: Kahramanmaş'taki okul saldırısında can kaybı 9'a yükseldi
Gündem

Bakan Çiftçi: Kahramanmaş'taki okul saldırısında can kaybı 9'a yükseldi

Bakan Çiftçi: Kahramanmaş'taki okul saldırısında can kaybı 9'a yükseldi

Katliam geliyorum demiş: Sizi öldüreceğim! İsa Aras Mersinli hakkında dehşete düşüren bir iddia
Gündem

Katliam geliyorum demiş: Sizi öldüreceğim! İsa Aras Mersinli hakkında dehşete düşüren bir iddia

Ayser Çalık Ortaokulu’nda bir öğretmen ve sekiz öğrencinin hayatını kaybettiği, toplamda 9 canın yitip gittiği saldırıda, fail İsa Aras Mers..
Katliam yapan İsa Aras Mersinli'nin bilgisayarından belge çıktı
Gündem

Katliam yapan İsa Aras Mersinli'nin bilgisayarından belge çıktı

Kahramanmaraş'ta okulda katliam yapan İsa Aras Mersinli'nin bilgisayarından saldırı planı çıktı. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan ..
Dijital vahşet yuvası C31K grubuna neşter
Gündem

Dijital vahşet yuvası C31K grubuna neşter

Kahramanmaraş’ta 9 canın yitip gittiği okul saldırısının ardından, karanlık yüzünü bir kez daha gösteren Telegram merkezli C31K isimli oluşu..
Devlet olarak kabul görmüyor! İsrail’den Somaliland adımı!
Dünya

Devlet olarak kabul görmüyor! İsrail’den Somaliland adımı!

İsrail’in uluslararası toplum tarafından bağımsız devlet olarak tanınmayan Somaliland’a büyükelçi ataması dikkat çekti.
İran'ın yerli siyonisti neler yapmış neler
Aktüel

İran'ın yerli siyonisti neler yapmış neler

İran'ın Kazvin eyaletinde, "düşman ülkelerdeki bir casus şebekesine bağlı bir kişiyle sürekli iletişim kurduğu ve hassas yerler ile savunma ..
