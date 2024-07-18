  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi
7
Türkiye'den konut alan Araplar ve Ruslardan büyük uyanıklık!

2024-07-18 10:27:33
Türkiye'den konut alan Araplar ve Ruslardan büyük uyanıklık!

Türkiye’den binlerce konut alan yabancılar, bakanlığın çıkardığı yasayı delmeye ve uyanıklık yapmaya devam ediyor.

1
#1
Foto - Türkiye'den konut alan Araplar ve Ruslardan büyük uyanıklık!

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, uzun yıllardır adli vakalar ile gündeme gelen ve vergi kaybına neden olan ‘günlük kiralık evler’ 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren kayıt altına alındı. Ancak yaz sezonu olması ve otel fiyatlarındaki fahiş artışlar, günlük kiralık ev ticareti yapanların iştahını kabarttı. Bu nedenle tüm denetimlere rağmen konut vasfında olan bu evler, turizm amaçlı kiralanmaya devam ediyor.

#2
Foto - Türkiye'den konut alan Araplar ve Ruslardan büyük uyanıklık!

Özellikle ülkemizden konut alan yabancı yatırımcılar, evlerini haftalık ve aylık olarak kiraya veriyor. Başta İstanbul, Antalya, İzmir, Muğla ve Trabzon’da binlerce konut yabancılar tarafından kendi ülke vatandaşlarına pazarlanıyor. Şikâyet nedeniyle denetime giden ekiplere ise ‘akrabayız’ yalanı söyleniyor. Birçok denetim bu nedenle sonuçsuz kalıyor.

#3
Foto - Türkiye'den konut alan Araplar ve Ruslardan büyük uyanıklık!

Trabzon Akçaatbat’ta otel işletmeciliği yapan Şaban Gündüz, Arapların tatil için en fazla Akçaabat ve Yomra’yı tercih ettiğini belirterek “Uzun yıllardır bu günlük kiralık evler ile uğraşıyoruz. Körfez ülkelerinden gelen birçok kişi, Trabzon’u beğenerek ev aldı. Nüfusumuz birden arttı. Ancak otel fiyatları yükselince, ev alan kişiler kendi memleketlerinde bu evleri kiralamaya başladı. Biz günlük oda-kahvaltı 3.500 liraya rezervasyon yapıyoruz. Ama buradan ev alan Arap günlük 2 bin liraya kiraya veriyor” dedi.

#4
Foto - Türkiye'den konut alan Araplar ve Ruslardan büyük uyanıklık!

Körfez ülkelerindeki emlakçı ve turizmcilerin de bu işin içinde olduğunu söyleyen Gündüz “Bazı ev sahipleri uğraşmayıp acenteye bile evlerini veriyor. Fotoğraflar ile ilana çıkılıyor. Eskiden bu acenteler bizimle çalışırdı. Şimdi ise burada ev sahibi olan vatandaşlar üzerinden kiralama yapıyorlar. Dönem dönem farklı insanların geldiğini görüyoruz. Bizler, bölge halkı veya sitede oturanlar şikâyet ettiğinde ise ‘akrabamın evi’ diyerek geçiştiriyorlar. Denetime gelen ekipler de işlem yapmadan gidiyor” diye konuştu.

#5
Foto - Türkiye'den konut alan Araplar ve Ruslardan büyük uyanıklık!

Antalya Emlak şirketinin sahibi Emrah Özbilen ise “2021 yılında 2-3 milyon liraya ev alanlar, 3 yılda ‘günlük kiralama’ ile ev paralarını çıkardı bile… Antalya’ya gelen turist otellerde kalmak istemiyor. Çünkü fiyatlar çok pahalı geliyor. Bugün 4 kişilik bir Rus aile 7 gün her şey dâhil otele 80-90 bin lira öderken, ev kiralamayı 30 bin liraya hallediyor. Hâl böyle olunca otellere ilgi azalıyor. Evlere gelen Ruslar, denetimlerde takılmıyor. Ev sahibi ile akraba veya yakın arkadaş olduklarını söylediklerinde uygulamadan kaçabiliyorlar. Denetim ekipleri site güvenlik kameralarını incelemeli. Site sakinlerinden görüş almalı, şahit göstermeli. Sezon boyunca kaç kişi girip çıktıysa eve, bakılmalı ve ceza uygulanmalı” ifadelerini kullandı.

#6
Foto - Türkiye'den konut alan Araplar ve Ruslardan büyük uyanıklık!

1 Ocak’tan itibaren uygulanmaya başlayan Konutların Turizm Amaçlı Kiralanması Faaliyetlerinin Düzenlenmesine İlişkin Yönetmelik kapsamında konutunu tek seferde 100 gün veya 100 günden daha kısa süreyle kiralayan ev sahipleri, apartman sakinlerinden onay alıp, gerekli evrakı hazırladıktan sonra e-Devlet üzerinden Kültür ve Turizm Bakanlığına yapacağı başvuruyla ‘Turizm Amaçlı Konut’ belgesine sahip olmalı. Aksi hâlde ceza uygulanıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ehliyette yeni dönem: Yaş sınırlaması geldi! Artık trafiğe çıkamayacaklar!
Aktüel

Ehliyette yeni dönem: Yaş sınırlaması geldi! Artık trafiğe çıkamayacaklar!

Ehliyet sahiplerini ilgilendiren yeni bir düzenleme yapıldı. Yaş sınırlaması geldi.
Mustafa Sarıgül Galatasaray'ı karıştırdı
Spor

Mustafa Sarıgül Galatasaray'ı karıştırdı

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül ile ilgili dolaşan video sonrası Galatasaraylı bazı üyeler Sarıgül'ün üyelikten ihraç edilmesini t..
İşte Hamas ile İsrail'in farkı! Esirler ölme noktasında....
Gündem

İşte Hamas ile İsrail'in farkı! Esirler ölme noktasında....

Siyonist İsrail Gazze Şeridi'nde alıkoyduğu 16 Filistinliyi serbest bıraktı.
Sosyal medyada gündem olan kürsü ayrımcılığı! Özdağ'a öyle Babacan'a böyle
Sosyal Medya

Sosyal medyada gündem olan kürsü ayrımcılığı! Özdağ'a öyle Babacan'a böyle

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile bir araya gelen DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın önüne görüşmenin ardından yapılan basın toplantıs..
18 Temmuz 2024: Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

18 Temmuz 2024: Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız 'Günün Âyet ve Hadisi' ile 'Günün 'Sözü' 'Günün Fotoğrafı' ile 'Kıssadan Hisse'yi istifadelerinize (18 Temmuz 202..
Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı’na Hakkı Susmaz atandı
Gündem

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı’na Hakkı Susmaz atandı

Resmi Gazete’de yayınlanan karara göre, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı’na Hakkı Susmaz atandı.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23