Türkiye'den konut alan Araplar ve Ruslardan büyük uyanıklık!

Antalya Emlak şirketinin sahibi Emrah Özbilen ise “2021 yılında 2-3 milyon liraya ev alanlar, 3 yılda ‘günlük kiralama’ ile ev paralarını çıkardı bile… Antalya’ya gelen turist otellerde kalmak istemiyor. Çünkü fiyatlar çok pahalı geliyor. Bugün 4 kişilik bir Rus aile 7 gün her şey dâhil otele 80-90 bin lira öderken, ev kiralamayı 30 bin liraya hallediyor. Hâl böyle olunca otellere ilgi azalıyor. Evlere gelen Ruslar, denetimlerde takılmıyor. Ev sahibi ile akraba veya yakın arkadaş olduklarını söylediklerinde uygulamadan kaçabiliyorlar. Denetim ekipleri site güvenlik kameralarını incelemeli. Site sakinlerinden görüş almalı, şahit göstermeli. Sezon boyunca kaç kişi girip çıktıysa eve, bakılmalı ve ceza uygulanmalı” ifadelerini kullandı.