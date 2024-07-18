Türkiye'den konut alan Araplar ve Ruslardan büyük uyanıklık!

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, uzun yıllardır adli vakalar ile gündeme gelen ve vergi kaybına neden olan ‘günlük kiralık evler’ 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren kayıt altına alındı. Ancak yaz sezonu olması ve otel fiyatlarındaki fahiş artışlar, günlük kiralık ev ticareti yapanların iştahını kabarttı. Bu nedenle tüm denetimlere rağmen konut vasfında olan bu evler, turizm amaçlı kiralanmaya devam ediyor.