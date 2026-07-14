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12 ilde eş zamanlı baskın yapıldı! Türkiye güne dev operasyonla uyandı

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12 ilde eş zamanlı baskın yapıldı! Türkiye güne dev operasyonla uyandı

İstanbul merkezli 12 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, organize silahlı suç örgütü üyesi olduğu belirlenen 74 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

#1
Foto - 12 ilde eş zamanlı baskın yapıldı! Türkiye güne dev operasyonla uyandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından müşterek bir çalışma yürütüldü.

#2
Foto - 12 ilde eş zamanlı baskın yapıldı! Türkiye güne dev operasyonla uyandı

Yürütülen çalışmalar kapsamında, İstanbul başta olmak üzere ülke genelinde ve uluslararası alanda faaliyet gösteren 4 ayrı organize silahlı suç örgütü deşifre edildi. Söz konusu örgütlerin liderliğini yurtdışında bulunan ve bir kısmı hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı olan şahısların yaptığı belirlendi.

#3
Foto - 12 ilde eş zamanlı baskın yapıldı! Türkiye güne dev operasyonla uyandı

Şüphelilerin; "Kasten Öldürme", "Kasten Öldürmeye Teşebbüs", "Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması", "Mala Zarar Verme", 6136 Sayılı Kanun'a muhalefet ve TCK'nın 188. maddesinde düzenlenen uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçları başta olmak üzere çeşitli suçlara karıştıkları tespit edildi.

#4
Foto - 12 ilde eş zamanlı baskın yapıldı! Türkiye güne dev operasyonla uyandı

Suç örgütü üyelerinin yakalanması ve faaliyetlerinin sonlandırılması amacıyla 14 Temmuz 2026 tarihinde operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli olmak üzere Konya, Sakarya, Adana, Ağrı, Bingöl, Şanlıurfa, Tekirdağ, Muğla, İzmir, Afyon ve Elazığ'ı kapsayan 12 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda 74 şüpheli gözaltına alındı.

#5
Foto - 12 ilde eş zamanlı baskın yapıldı! Türkiye güne dev operasyonla uyandı

Gözaltına alınan şüphelilerle ilgili tahkikat işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

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