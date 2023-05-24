Türkiye'den flaş Suudi Arabistan hamlesi! Bu defaki çok büyük

Türkiye'nin yılın 4 ayında gerçekleştirdiği toplam ihracat içerisindeki payı yaklaşık yüzde 1'e ulaşan Suudi Arabistan, bu dönemde Türkiye'nin en fazla dış satım yaptığı 22. ülke olarak kayıtlara geçti. Ocak-nisan döneminde Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı ülkeler, 6 milyar 279 milyon dolarla Almanya, 3 milyar 863 milyon dolarla ABD, 3 milyar 753 milyon dolarla İtalya, 3 milyar 632 milyon dolarla Birleşik Krallık, 3 milyar 248 milyon dolarla İspanya, 3 milyar 242 milyon dolarla Fransa, 3 milyar 203 milyon dolarla Rusya Federasyonu, 2 milyar 777 milyon dolarla Irak, 2 milyar 179 milyon dolarla Hollanda, 1 milyar 876 milyon dolarla Romanya oldu. Bu dönemde, Türkiye'nin dış satımını değer bazında en fazla artırdığı iki ülke 1 milyar 748 milyon dolarla Rusya Federasyonu, 673 milyon 92 bin dolarla Suudi Arabistan oldu.