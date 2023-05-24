  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi
6
Türkiye'den flaş Suudi Arabistan hamlesi! Bu defaki çok büyük

2023-05-24 20:59:19
Türkiye'den flaş Suudi Arabistan hamlesi! Bu defaki çok büyük

Türkiye'nin Suudi Arabistan'a ihracatı, ocak-nisan döneminde 800 milyon dolara dayandı. Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesiyle Suudi Arabistan'a yapılan dış satımda etkili sonuçlar alınmaya devam ediliyor.

#1
Foto - Türkiye'den flaş Suudi Arabistan hamlesi! Bu defaki çok büyük

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye'nin Suudi Arabistan'a ihracatı, ocak-nisan döneminde yüzde 600'ün üzerinde artış göstererek 780 milyon 512 bin dolara çıktı. Suudi Arabistan'a geçen yılın aynı döneminde 107 milyon 419 bin dolar tutarında ihracat gerçekleşmişti.

#2
Foto - Türkiye'den flaş Suudi Arabistan hamlesi! Bu defaki çok büyük

Türkiye'nin yılın 4 ayında gerçekleştirdiği toplam ihracat içerisindeki payı yaklaşık yüzde 1'e ulaşan Suudi Arabistan, bu dönemde Türkiye'nin en fazla dış satım yaptığı 22. ülke olarak kayıtlara geçti. Ocak-nisan döneminde Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı ülkeler, 6 milyar 279 milyon dolarla Almanya, 3 milyar 863 milyon dolarla ABD, 3 milyar 753 milyon dolarla İtalya, 3 milyar 632 milyon dolarla Birleşik Krallık, 3 milyar 248 milyon dolarla İspanya, 3 milyar 242 milyon dolarla Fransa, 3 milyar 203 milyon dolarla Rusya Federasyonu, 2 milyar 777 milyon dolarla Irak, 2 milyar 179 milyon dolarla Hollanda, 1 milyar 876 milyon dolarla Romanya oldu. Bu dönemde, Türkiye'nin dış satımını değer bazında en fazla artırdığı iki ülke 1 milyar 748 milyon dolarla Rusya Federasyonu, 673 milyon 92 bin dolarla Suudi Arabistan oldu.

#3
Foto - Türkiye'den flaş Suudi Arabistan hamlesi! Bu defaki çok büyük

İhracat artışında bu ülkeleri 418 milyon 803 bin dolarla Fransa, 398 milyon 600 bin dolarla Ukrayna, 263 milyon 488 bin dolarla İsviçre, 251 milyon 908 bin dolarla Kazakistan, 229 milyon 341 bin dolarla Birleşik Arap Emirlikleri, 192 milyon 787 bin dolarla Belarus, 181 milyon 541 bin dolarla Slovenya, 141 milyon 201 bin dolarla Gürcistan izledi.

#4
Foto - Türkiye'den flaş Suudi Arabistan hamlesi! Bu defaki çok büyük

Sektörel bazda bakıldığında Suudi Arabistan'a yapılan dış satımda halı sektörü öne çıktı. Ocak-nisan döneminde halı sektörü ülkeye 109 milyon 473 bin dolar tutarında ihracat gerçekleştirdi. Halı sektörünü, 81 milyon 253 bin dolarla hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri, 77 milyon 903 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 66 milyon 854 bin dolarla hazır giyim ve konfeksiyon, 56 milyon 677 bin dolarla elektrik ve elektronik sektörleri izledi.

#5
Foto - Türkiye'den flaş Suudi Arabistan hamlesi! Bu defaki çok büyük

Bu dönemde, Suudi Arabistan'a İstanbul'dan 336 milyon 218 bin dolar, Gaziantep'ten 120 milyon 807 bin dolar, Ankara'dan 48 milyon 402 bin dolar, Hatay'dan 44 milyon 701 bin dolar, Bursa'dan 28 milyon 552 bin dolar tutarında dış satım yapıldı.

Saygı Öztürk Zafer Partisi'ne verilen bakanlıkları açıkladı
Gündem

Saygı Öztürk Zafer Partisi'ne verilen bakanlıkları açıkladı

"Kılıçdaroğlu kazanırsa iç savaş çıkar" diyen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, HDPKK'nın sahiplendiği Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekley..
Oy kullanırken çektiği video sosyal medyada gündem oldu! Oyunu Erdoğan’a verdi, Kılıçdaroğlu’na ise…
Gündem

Oy kullanırken çektiği video sosyal medyada gündem oldu! Oyunu Erdoğan’a verdi, Kılıçdaroğlu’na ise…

İsveç'in başkenti Stockholm'de oy kullanan bir kişi çektiği videoda Erdoğan'a oy verirken Kılıçdaroğlu'na ise bakın neler söyledi...
Araç sahipleri dikkat: Akaryakıta o tarihte maalesef zam geliyor! Benzin ve motorin fiyatları ile ilgili son dakika
Ekonomi

Araç sahipleri dikkat: Akaryakıta o tarihte maalesef zam geliyor! Benzin ve motorin fiyatları ile ilgili son dakika

Akaryakıt fiyatlarına peş peşe gelen indirimlerin ardından araç sahiplerine bu kez kötü bir zam haberi geldi. Yeni haftaya başlarken akaryak..
Japonya o ilimizin kapısını çaldı! Dev yatırım: Japonlardan Türkiye'de 'helal olsun' dedirten adım!
Ekonomi

Japonya o ilimizin kapısını çaldı! Dev yatırım: Japonlardan Türkiye'de 'helal olsun' dedirten adım!

Japon tohum firmasından Karacabey’e yatırım: Japonya’da kurulan ve dünyanın pek çok farklı noktasında fabrikaları bulunan tohum firması Kara..
Kılıçdaroğlu-Kandil skandalı!
Medya

Kılıçdaroğlu-Kandil skandalı! "Garabetin daniskası" deyip duyurdu

“Kılıçdaroğlu ikinci tur seçimi için ağız değiştirip, ‘Kandil'i yerle yeksan edeceğim’ derken, Kandil de ‘Kılıçdaroğlu'nun yanındayız…’ diyo..
Boykot mu edecekler? HDP'den Özdağ açıklaması!
Siyaset

Boykot mu edecekler? HDP'den Özdağ açıklaması!

Irkçı Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması üzerine HDP ve Y..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23