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Teknoloji-Bilişim
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Türkiye'den dev askeri hamle! Baybars görüntülendi

2021-01-06 17:00:30
Türkiye'den dev askeri hamle! Baybars görüntülendi

İlk prototipi üretilen yerli insansız kara aracı Baybars, tekerlekli modüler sistemi ile engelleri aşmayı sağlayarak güvenlik operasyonları, afet ve arama kurtarma çalışmaları gibi çeşitli alanlarda kullanılabiliyor. Baybars'ın Mentoru ve İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Öğretim Elemanı Safa Balekoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Baybars'ı mühendis ve tasarımcılardan oluşan 4 kişilik ekip tarafından 1,5 yılda ürettiklerini, ilk süreçte sadece afetlerde kullanılması için tasarlanan aracın farklı alanlarda da kullanım imkanı sunduğunu söyledi.

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Foto - Tehlikeli alanlarda, bomba imha gibi güvenlik operasyonlarında Baybars'ın görev üstlenebileceğini aktaran Balekoğlu,

Tehlikeli alanlarda, bomba imha gibi güvenlik operasyonlarında Baybars'ın görev üstlenebileceğini aktaran Balekoğlu, "Üzerindeki kamera sayesinde bilgi aktarabiliyor. Konvansiyonel tekerleği sayesinde hızlı bir şekilde ilerliyor. Palet, engebeli arazilerde yavaş kalıyor. Baybars'ın tekerlek sistemi ise palete göre daha hızlı şekilde hareket kabiliyeti sağlıyor." diye konuştu.

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"SUDA HAREKET ETME ÖZELLİĞİ DE BULUNUYOR" - Safa Balekoğlu, insansız kara araçlarının yaşadığı sorunlarla ilgili literatür taraması yaptıklarını belirterek, "Bu tarama sonucu, önümüze iki tür problem çıktı. Birincisi, önüne bir engel çıktığında insansız kara aracı engeli geçebilmeli. İkinci problem olarak, bu araçlar uzaktan kumandayla yönetildiği için kapalı alanlarda iletişim kaybı yaşanıyor. Bu sorunları aşmaya odaklandık." ifadelerini kullandı.

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Foto - Baybars'ın normal konvansiyonel tekerinin, engel önüne geldiğinde ayaklara dönüştüğünü aktaran Balekoğlu, şunları kaydetti:

Baybars'ın normal konvansiyonel tekerinin, engel önüne geldiğinde ayaklara dönüştüğünü aktaran Balekoğlu, şunları kaydetti: "Tekerlekli modüler sistemi ile bu şekilde engeli aşıyor. İkinci sorun için, üzerinde taşıdığı 4 adet Wi-Fi tekrarlayıcı sayesinde iletişimin kaybolduğu yerlerde iletişim kaybının önüne geçerek yoluna devam edebiliyor. Kumandadan araca kadar iletişim zinciri kurarak kapalı ortamlarda iletişim sorununu ortadan kaldırıyor. Açılabilir teker sistemimizin ve iletişim zinciri oluşturma fikrimizin patent başvurularını da gerçekleştirdik. Danışman firmalar tarafından incelenen başvurumuzun yüksek ihtimalle olumlu sonuçlanmasını bekliyoruz. 360 derece hareket kabiliyetine sahip 7 kilogram ağırlığındaki aracımız, kara aracı olarak tasarlansa da suda hareket etme özelliği de bulunuyor. 4 elektrikli motora sahip olan araç, kesintisiz olarak 2 saat boyunca görev yapabiliyor. Baybars ile sesli ve görüntülü iletişim de kurulabiliyor. Uzaktan kontrol edilen insansız kara aracı Baybars, 1080p gece görüş kamerası sayesinde her koşulda görev yapabiliyor."

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"BAYBARS İLERİ BİR SEVİYEYE TAŞINABİLİR" - Safa Balekoğlu, Baybars ile geçen yıl Gaziantep'te gerçekleştirilen TEKNOFEST 2020'ye katıldıklarını ve çok ilgi gördüklerini bildirdi. Aracın bazı eksikleri olması sebebiyle TEKNOFEST'te istedikleri sonucu alamadıklarını belirten Balekoğlu, "Baybars'ın eksiklerini giderdik ve ilk prototipi tamamladık. 3D yazıcıları kullanarak üretim sağladık. Elimizdeki imkanlarla bu aşamaya kadar gelebildik. Savunma sanayi şirketlerinden Ar-Ge noktasında alacağımız bir destekle Baybars'ı daha ileri bir seviyeye taşıma potansiyelimiz var." dedi.

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Foto - Balekoğlu, projeye; İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, TÜGVA İcathane ve T3 Vakfı kurumlarının destek verdiğini vurgulayarak, sözlerini şöyle tamamladı:

Balekoğlu, projeye; İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, TÜGVA İcathane ve T3 Vakfı kurumlarının destek verdiğini vurgulayarak, sözlerini şöyle tamamladı: "Baybars'a; robotik kol, ateşli silah mekanizması ve hassas ses dinleme kulesi gibi parçalar kolay bir şekilde takılabiliyor. Güçlendirilmiş yürüyüş sistemleri ile araç, arazi ve yol koşullarında üstün performans özellikleri sergiliyor. Ayaklara ve yüzgeçlere dönüşebilen tekerlekli modüler sistemi; savunma alanında keşif, gözetleme, bomba imha, öncülük ve gerektiğinde düşmanı etkisiz hale getirme faaliyetlerinin yanı sıra afet ve arama kurtarma çalışmalarında, uzay endüstrisi ve çeşitli alanlarda kullanım imkanı sunuyor. Ayrıca, dönüşebilen tekerlek tasarımımızın zorlu arazi şartlarında kullanılan araçlara da uygulaması yapılabilir."

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