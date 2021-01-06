Türkiye'den dev askeri hamle! Baybars görüntülendi

Baybars'ın normal konvansiyonel tekerinin, engel önüne geldiğinde ayaklara dönüştüğünü aktaran Balekoğlu, şunları kaydetti: "Tekerlekli modüler sistemi ile bu şekilde engeli aşıyor. İkinci sorun için, üzerinde taşıdığı 4 adet Wi-Fi tekrarlayıcı sayesinde iletişimin kaybolduğu yerlerde iletişim kaybının önüne geçerek yoluna devam edebiliyor. Kumandadan araca kadar iletişim zinciri kurarak kapalı ortamlarda iletişim sorununu ortadan kaldırıyor. Açılabilir teker sistemimizin ve iletişim zinciri oluşturma fikrimizin patent başvurularını da gerçekleştirdik. Danışman firmalar tarafından incelenen başvurumuzun yüksek ihtimalle olumlu sonuçlanmasını bekliyoruz. 360 derece hareket kabiliyetine sahip 7 kilogram ağırlığındaki aracımız, kara aracı olarak tasarlansa da suda hareket etme özelliği de bulunuyor. 4 elektrikli motora sahip olan araç, kesintisiz olarak 2 saat boyunca görev yapabiliyor. Baybars ile sesli ve görüntülü iletişim de kurulabiliyor. Uzaktan kontrol edilen insansız kara aracı Baybars, 1080p gece görüş kamerası sayesinde her koşulda görev yapabiliyor."