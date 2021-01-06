2021-01-06 17:00:30 Türkiye'den dev askeri hamle! Baybars görüntülendi
İlk prototipi üretilen yerli insansız kara aracı Baybars, tekerlekli modüler sistemi ile engelleri aşmayı sağlayarak güvenlik operasyonları, afet ve arama kurtarma çalışmaları gibi çeşitli alanlarda kullanılabiliyor. Baybars'ın Mentoru ve İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Öğretim Elemanı Safa Balekoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Baybars'ı mühendis ve tasarımcılardan oluşan 4 kişilik ekip tarafından 1,5 yılda ürettiklerini, ilk süreçte sadece afetlerde kullanılması için tasarlanan aracın farklı alanlarda da kullanım imkanı sunduğunu söyledi.