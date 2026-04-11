Türkiye'den dengeleri sarsacak hamle! Açıklama az önce geldi: Tamı tamına 50 savaş gemisi...

Aynı zamanda hava savunma muhribi TCG Kocatepe gemisinin ilk blokunun kazığa konduğunu ifade eden Tatlıoğlu, şunları kaydetti : “İkinci, üçüncü ve dördüncü tepe sınıfı hava savunma harbi muhriplerinin de en kısa zamanda yapımına başlayacağız. İstanbul sınıfı fırkateynlerimizin ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci fırkateynleri denize indi. Altıncı, yedinci ve sekizincinin de inşası devam etmektedir. Yine milli mayın avlama gemilerimiz, milli hücum botlarımız, Bayraktar sınıfı milli çıkarma gemilerimiz, açık deniz karakol gemilerimiz, milli denizaltımız ve milli çıkarma gemilerimizin inşası devam etmektedir.”