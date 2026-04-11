Türkiye'den dengeleri sarsacak hamle! Açıklama az önce geldi: Tamı tamına 50 savaş gemisi...

Tatlıoğlu, halen 37’si Deniz Kuvvetlerine, 4’ü de Sahil Güvenlik Komutanlığına ait 41 askeri geminin inşasının aynı anda tersanede devam ettiğine işaret ederek, sözlerini şöyle tamamladı : “9 gemimizin inşasına da çok kısa zaman sonra başlayacağız. Böylece aynı anda 50 askeri gemiyi inşa eder durumda olacağız. İnsansız hava araçlarını envantere aldık. İnsansız hava araçlarımızla, bugün insansız deniz araçlarımıza taarruzlar geliştirdik. Envanterimize 5 tip insansız deniz aracımızı ve 2 tip kamikaze insansız deniz aracını da kattık. Sadece platform yapmakla kalmıyoruz. Denizaltılarımızdan sahil hedeflerine atılan ATMACA güdümlü mermisini envanterimize aldık. İlk milli torpidomuz AKYA’yı envantere aldık. İlk milli mayınımız MALAMAN mayınını envanterimize aldık. Son dönemde kurmuş olduğumuz amfibi kolordumuz gerek bu tatbikatta gerekse yurt içi ve dışında başarıyla görevlerini icra etmekte. Yine son dönemde kurmuş olduğumuz Sualtı Harekat Komutanlığımızın personeli özellikle Karadeniz’de kontrol dışına çıkan mayın, insansız deniz ve hava araçlarının imhasını başarıyla yerine getirmekte. Üç tarafı denizlerle çevrili olan Türkiye’nin jeostratejik konumu çok güçlü bir deniz kuvvetlerine sahip olmasını dikte etmektedir. Biz de çok güçlü bir deniz kuvvetleriyiz. Her geçen gün gücümüze güç katmaktayız. Mavi Vatan Tatbikatı da bunun somut bir göstergesidir”