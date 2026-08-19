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Türkiye'den dengeleri değiştirecek hamle: Savaş uçağı mektubu sessiz sedasız ulaştırıldı

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Türkiye'den dengeleri değiştirecek hamle: Savaş uçağı mektubu sessiz sedasız ulaştırıldı

İsrail ve Yunan lobileri sinsi bir şekilde Türkiye'nin F-35 savaş uçaklarını almaması için tüm yolları denerken flaş bir hamle geldi.

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Foto - Türkiye'den dengeleri değiştirecek hamle: Savaş uçağı mektubu sessiz sedasız ulaştırıldı

ABD'de yerleşik Türk Amerikan sivil toplum kuruluşlarını bir araya getiren organizasyona, Türk Amerikan Dernekleri Asamblesi (ATAA), Türk Amerikan Koalisyonu (TCA), Türk Amerikan Dernekleri Federasyonu (TADF), Türk Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC), Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) USA, Güney Türk Amerikan Ticaret Odası (TACCS) ve Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) USA katıldı.

#2
Foto - Türkiye'den dengeleri değiştirecek hamle: Savaş uçağı mektubu sessiz sedasız ulaştırıldı

Söz konusu çatı kuruluşların altına imza attıkları ortak mektupta, Türkiye ile ABD arasındaki ittifak ilişkisinin temellerine vurgu yapılırken, ikili ilişkilerin bölgesel ve küresel güvenlik için önemine dikkat çekildi.

#3
Foto - Türkiye'den dengeleri değiştirecek hamle: Savaş uçağı mektubu sessiz sedasız ulaştırıldı

50'den fazla ABD Kongresi üyesi ziyaret edilerek bizzat elden teslim edilen mektupta, Türkiye ile ABD arasındaki savunma işbirliğinin iki ülkenin de çıkarlarına hizmet ettiğinin altı çizilerek, "Bu nedenle ABD'nin F-35 savaş uçaklarının satışını desteklemenizi ve bu işbirliğinin önündeki gereksiz yaptırımları ve engelleri kaldırmanızı rica ediyoruz." ifadesine yer verildi.

#4
Foto - Türkiye'den dengeleri değiştirecek hamle: Savaş uçağı mektubu sessiz sedasız ulaştırıldı

"Bu satışları desteklemek, NATO'nun bütünlüğüne, bölgesel istikrara ve gerçek ve artan değere sahip ikili ilişkilere yapılan bir yatırımdır." değerlendirmesi yapılan mektupta, Türkiye'nin büyüyen savunma sanayisinin, Avrupa'nın kendi güvenliği konusunda daha fazla sorumluluk üstlenmesi yönündeki ABD hedefini de doğrudan desteklediğine işaret edildi.

#5
Foto - Türkiye'den dengeleri değiştirecek hamle: Savaş uçağı mektubu sessiz sedasız ulaştırıldı

Bu satışın onaylanmasının Ankara'nın Washington ve NATO ile uyumlu tedarikçilerle yakın işbirliğini sürdürmesine katkı sağlayacağı belirtilen mektupta, "Yapıcı bir bölgesel aktör olarak Türkiye, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda gerçek anlamda arabulucu bir rol üstleniyor ve Suriye'de de istikrar için çalışıyor." ifadesi kullanıldı.

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