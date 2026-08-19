Türkiye'den dengeleri değiştirecek hamle: Savaş uçağı mektubu sessiz sedasız ulaştırıldı

50'den fazla ABD Kongresi üyesi ziyaret edilerek bizzat elden teslim edilen mektupta, Türkiye ile ABD arasındaki savunma işbirliğinin iki ülkenin de çıkarlarına hizmet ettiğinin altı çizilerek, "Bu nedenle ABD'nin F-35 savaş uçaklarının satışını desteklemenizi ve bu işbirliğinin önündeki gereksiz yaptırımları ve engelleri kaldırmanızı rica ediyoruz." ifadesine yer verildi.