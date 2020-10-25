2020-10-25 12:25:22 Türkiye'den çok net Azerbaycan mesajı: Sonuna kadar destekliyoruz
Türkiye tarafından Pakistan'a ihraç edilen MİLGEM korvetlerinin üçüncüsü, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Pakistan Savunma Üretim Bakanı Zubaida Jalal Khan'ın katıldığı törenle kızağa konuldu. Burada bir konuşma yapan Bakan Akar, Azerbaycan meselesine değindi. Türkiye olarak Azerbaycan'ın yanında olduklarını belirten Akar, "Burada bir kez daha ifade etmek istiyorum ki Azerbaycan'ın 30 yıldır Ermenistan işgalindeki öz topraklarını kazanmak için giriştiği mücadeleyi sonuna kadar destekliyoruz." dedi.