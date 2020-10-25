Türkiye'den çok net Azerbaycan mesajı: Sonuna kadar destekliyoruz

Böyle büyük bir projenin, Kovid-19 salgınının tüm olumsuz etkilerine rağmen "en düşük maliyet", "en yüksek kalite" ve "en kısa zaman" prensibiyle planlanan zamanda gerçekleştirilmesinin, ortak proje yönetim kabiliyeti, iş disiplini ve kararlılığı göstermesi açısından önemli olduğunu belirten Akar, "Gemilerimizin dost ve kardeş Pakistan halkına, Pakistan Silahlı Kuvvetlerine bir kez daha hayırlı uğurlu olmasını, iki ülke arasındaki dostluk bağlarını daha da güçlendirmesini diliyorum." şeklinde konuştu.