Türkiye'den ABD, Çin ve Rusya dışında kimseye güvenmeyen ülkeye savaş gemisi teklifi: Jestin kralını yaptık

Bu bilgiyi veren ise Türkiye'nin Tayland Büyükelçisi Jülide Kayıhan oldu. Ankara'nın ikili savunma bağlarını güçlendirme çabalarının bir parçası olarak Tayland Kraliyet Donanması'nın Türk fırkateyn tekliflerini değerlendirmesini umduğunu belirten Kayıhan, Türkiye'nin Endonezya ve Malezya ile savunma bağlarını genişlettikten sonra Tayland ile daha yakın askeri işbirliği arayışında olduğunu söyledi. Türkiye’nin bu adımı oldukça önemli. Bildiğiniz üzere Türkiye’nin de içinde olduğu birçok ülke, geçmiş yıllarda savunmada bu sorunla uzun süre mücadele etmişti. Birçok alanda ABD, Rus ve Çinli savunma şirketleri, sadede satışı düşünürken, Türkiye’nin “birlikte üretelim” anlayışıyla teknolojiyi paylaşma hamlesi, pek rastlanan bir durum değil.