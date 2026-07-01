  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
“Uykuları kaçsın” diyerek duyurdu! Arınç’tan olay cumhurbaşkanı adayı çıkışı: Erdoğan olmayacaksa, bunu yapacak en güzel insan o Büyük krizle karşı karşıya olan Vestel'den zam kararı: Dün itibariyle kararlaştırıldı Atlantik'in ortasında tatil Dünyanın en tehlikeli otelinde boş yer yok! Balistik ve sıvı yakıtlı roketlerde dünyayı titreteceğiz! YILDIRIMHAN ile Türkiye resmen coşacak Türkiye'den ABD, Çin ve Rusya dışında kimseye güvenmeyen ülkeye savaş gemisi teklifi: Jestin kralını yaptık “Perakende Yasası” acilen güncellenmeli Hem üretici hem tüketici mağdur Mbappe rekora koşuyor! Yine şov yaptı 10 ilde sahte altın operasyonu! Çok sayıda gözaltı var Önlenemez yükseliş! ABD'nin liderliği elden gidiyor
Siyaset
6
Yeniakit Publisher
"Uykuları kaçsın" diyerek duyurdu! Arınç’tan olay cumhurbaşkanı adayı çıkışı: Erdoğan olmayacaksa, bunu yapacak en güzel insan o

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

“Uykuları kaçsın” diyerek duyurdu! Arınç’tan olay cumhurbaşkanı adayı çıkışı: Erdoğan olmayacaksa, bunu yapacak en güzel insan o

Siyaset gündeminde uzun süredir tartışılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden adaylığı ve "AK Parti’de Erdoğan sonrası dönem" tartışmalarına ilişkin konuşan eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın parti içinden veya dışından sürpriz bir ismi "Kardeşim" diyerek işaret edebileceğini söyledi. Arınç, “Cumhurbaşkanımız 'Kardeşim filandır' diyemez mi? Diyemez diyenler olursa görürler. Bu kadarla bitirelim bu işi. Uykuları kaçsın" dedi.

#1
Foto - "Uykuları kaçsın" diyerek duyurdu! Arınç’tan olay cumhurbaşkanı adayı çıkışı: Erdoğan olmayacaksa, bunu yapacak en güzel insan o

Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Bülent Arınç, siyaset gündeminde uzun süredir tartışılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden adaylığı ve "AK Parti’de Erdoğan sonrası dönem" senaryolarına ilişkin çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

#2
Foto - "Uykuları kaçsın" diyerek duyurdu! Arınç’tan olay cumhurbaşkanı adayı çıkışı: Erdoğan olmayacaksa, bunu yapacak en güzel insan o

Parti içinde ve siyaset kulislerinde şimdiden gelecek projeksiyonları ve isim hesapları yapanlara sert mesajlar gönderen Arınç, bu kişilerin uykularını kaçıracak cinsten bir çıkış yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sonraki döneme dair kararlarda tek ve mutlak irade olacağının altını çizen Arınç, şimdiden pozisyon alan aktörleri "gafil" olarak nitelendirdi.

#3
Foto - "Uykuları kaçsın" diyerek duyurdu! Arınç’tan olay cumhurbaşkanı adayı çıkışı: Erdoğan olmayacaksa, bunu yapacak en güzel insan o

Arınç, "Onların kulağına kar suyu kaçırayım ben müsaade ederseniz. Şöyle bir şeyi niye akıldan uzak tutuyorlar bu gafiller? Mesela Cumhurbaşkanımız 'Kardeşim filandır' diyemez mi? Parti içinden, dışından bir sürü isim var. Diyebilir mi, diyemez mi? Diyemez diyenler olursa görürler. Bu kadarla bitirelim bu işi. Uykuları kaçsın" ifadelerini kullandı.

#4
Foto - "Uykuları kaçsın" diyerek duyurdu! Arınç’tan olay cumhurbaşkanı adayı çıkışı: Erdoğan olmayacaksa, bunu yapacak en güzel insan o

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik dava arkadaşlığı ve bağlılık vurgusunu yineleyen Bülent Arınç, Erdoğan'ın yeniden aday olup yola devam etmek istemesi halinde buna sonuna kadar saygı duyacaklarını belirtti.

#5
Foto - "Uykuları kaçsın" diyerek duyurdu! Arınç’tan olay cumhurbaşkanı adayı çıkışı: Erdoğan olmayacaksa, bunu yapacak en güzel insan o

Arınç, olası bir bayrak değişimi senaryosunda ise en güvenli limanın yine Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu savunarak, "Ama kendisi olmayacak da bir başkası üzerinde düşünülüyorsa, emin olun bunu yapacak en güzel insandır o" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Alınmayan sütlerini belediye önünde dökmüştü: Sütleri kalitesiz çıktı
Gündem

Alınmayan sütlerini belediye önünde dökmüştü: Sütleri kalitesiz çıktı

Bursa’da yağ oranları standartların altında çıktığı için sütleri Keles Süt Üreticileri Birliği tarafından alınmayan çiftçi, birlik yetkilile..
Mehmet Metiner, Bahçeli'yi ziyaret etti: Süreç tamam inşallah
Gündem

Mehmet Metiner, Bahçeli'yi ziyaret etti: Süreç tamam inşallah

AK Parti eski milletvekili ve DEMBİR-DER Genel Başkanı Mehmet Metiner, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi makamında ziyaret etti. Ziyaret s..
Tamar Tanrıyar'dan adliye çıkışı açıklama: Cumhurbaşkanıma canım feda!
Gündem

Tamar Tanrıyar'dan adliye çıkışı açıklama: Cumhurbaşkanıma canım feda!

"Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'Halkı yanıltıcı bilgiyi yayma' suçlarından hakkında soruşturma başlatılan Tamar Tanrıyar, yurt dışından Kuşada..
Ters yönde ilerlediler, ceza kaçınılmaz oldu!
Yaşam

Ters yönde ilerlediler, ceza kaçınılmaz oldu!

Nevşehir’de trafikte ters yönde ilerlediği görüntülenen hafif ticari araç ve otomobil sürücülerine toplam 41 bin 246 TL para cezası uyguland..
Yabani hayvandan ürken 26 buzağı kayalıklardan atlayarak telef oldu
Tarım

Yabani hayvandan ürken 26 buzağı kayalıklardan atlayarak telef oldu

Erzurum'un Şenkaya ilçesinde merada yabani bir hayvandan ürkerek paniğe kapılan 26 buzağı, kayalıklardan atlayarak telef oldu.
'Laik Atak'çı kadın kalp krizinden öldü!
Gündem

'Laik Atak'çı kadın kalp krizinden öldü!

Sosyal medyada yayınladığı, “Laik Atak” videosuyla tanınan Melek Ege Özen isimli tasarımcı Polonya’da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını k..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23