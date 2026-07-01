“Uykuları kaçsın” diyerek duyurdu! Arınç’tan olay cumhurbaşkanı adayı çıkışı: Erdoğan olmayacaksa, bunu yapacak en güzel insan o
Siyaset gündeminde uzun süredir tartışılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden adaylığı ve "AK Parti’de Erdoğan sonrası dönem" tartışmalarına ilişkin konuşan eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın parti içinden veya dışından sürpriz bir ismi "Kardeşim" diyerek işaret edebileceğini söyledi. Arınç, “Cumhurbaşkanımız 'Kardeşim filandır' diyemez mi? Diyemez diyenler olursa görürler. Bu kadarla bitirelim bu işi. Uykuları kaçsın" dedi.