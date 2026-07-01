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Büyük krizle karşı karşıya olan Vestel'den zam kararı: Dün itibariyle kararlaştırıldı

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Büyük krizle karşı karşıya olan Vestel'den zam kararı: Dün itibariyle kararlaştırıldı

Son dönemde zarar üstüne zarar açıklayan ve bir banka ile ortaklık kuracağı yönünde iddialar ortaya atılan Vestel'den dikkat çeken bir hamle geldi.

#1
Foto - Büyük krizle karşı karşıya olan Vestel'den zam kararı: Dün itibariyle kararlaştırıldı

Tekreferans'ta yer alan habere göre, Vestel şirketleri ile Türk Metal Sendikası arasında imzalanan 1 Ocak 2026 – 31 Aralık 2027 dönemini kapsayan iki yıllık toplu iş sözleşmesinde ilk altı ay için ücretlere yüzde 16 zam yapılması ve ikinci altı ay için de aynı şekilde yüzde 16 oranında artış uygulanması kararlaştırıldı.

#2
Foto - Büyük krizle karşı karşıya olan Vestel'den zam kararı: Dün itibariyle kararlaştırıldı

Toplu sözleşmenin imzalanmasından sonra çalışanlar toplu iş sözleşmesine imza atan Türk Metal Sendikası Şube yöneticilerine tepki gösterdi.

#3
Foto - Büyük krizle karşı karşıya olan Vestel'den zam kararı: Dün itibariyle kararlaştırıldı

Vestel’den borsaya yapılan açıklamada ise toplu sözleşmedeki artış oranına yer vermekten kaçınıldı.

#4
Foto - Büyük krizle karşı karşıya olan Vestel'den zam kararı: Dün itibariyle kararlaştırıldı

Açıklamada, “Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Vestel Mobilite Sanayi ve Ticaret A.Ş. şirketlerimiz ile Türk Metal Sendikası arasında 01.01.2026 - 31.12.2027 tarihleri arasında geçerli olacak 2. Dönem Toplu İş sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde (bugün) imzalanmıştır” ifadeleriyle yetinildi.

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