Büyük krizle karşı karşıya olan Vestel'den zam kararı: Dün itibariyle kararlaştırıldı

Tekreferans'ta yer alan habere göre, Vestel şirketleri ile Türk Metal Sendikası arasında imzalanan 1 Ocak 2026 – 31 Aralık 2027 dönemini kapsayan iki yıllık toplu iş sözleşmesinde ilk altı ay için ücretlere yüzde 16 zam yapılması ve ikinci altı ay için de aynı şekilde yüzde 16 oranında artış uygulanması kararlaştırıldı.