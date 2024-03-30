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Spor
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Türkiye'deki ünlü yıldız olmayınca… Galatasaray’dan beklenmedik hamle! Bir bu eksikti…

2024-03-30 13:27:43
Türkiye'deki ünlü yıldız olmayınca… Galatasaray’dan beklenmedik hamle! Bir bu eksikti…

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de yoluna lider bir şekilde devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Bu sezon kupayı müzesine götürmek isteyen sarı kırmızılılar, gelecek sezon için de transfer çalışmalarını sürdürüyor. Cimbom'un sezon sonu kadrosuna katmak için gündemine aldığı ve teknik direktör Okan Buruk'un da doğruladığı yıldız oyuncu için şok bir haber geldi. Yıldız oyuncu için dev takımların da devreye girdiği ve cazip teklifler yapıldığı ifade edildi. İşte tüm detaylar...

#1
Foto - Türkiye'deki ünlü yıldız olmayınca… Galatasaray’dan beklenmedik hamle! Bir bu eksikti…

Trendyol Süper Lig'de yoluna lider bir şekilde devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...

#2
Foto - Türkiye'deki ünlü yıldız olmayınca… Galatasaray’dan beklenmedik hamle! Bir bu eksikti…

Bu sezon kupayı müzesine götürmek isteyen sarı kırmızılılar, gelecek sezon için de transfer çalışmalarını sürdürüyor.

#3
Foto - Türkiye'deki ünlü yıldız olmayınca… Galatasaray’dan beklenmedik hamle! Bir bu eksikti…

Cimbom'un sezon sonu kadrosuna katmak için gündemine aldığı ve teknik direktör Okan Buruk'un da doğruladığı yıldız oyuncu için şok bir haber geldi.

#4
Foto - Türkiye'deki ünlü yıldız olmayınca… Galatasaray’dan beklenmedik hamle! Bir bu eksikti…

Yıldız oyuncu için dev takımların da devreye girdiği ve cazip teklifler yapıldığı ifade edildi. İşte tüm detaylar...

#5
Foto - Türkiye'deki ünlü yıldız olmayınca… Galatasaray’dan beklenmedik hamle! Bir bu eksikti…

Galatasaray'ın transfer listesinde bulunan ve Portekiz'in ünlü spor gazetesi Record'un da manşetten duyurduğu Rafa Silva-Galatasaray temasını Okan Buruk da doğruladı.

#6
Foto - Türkiye'deki ünlü yıldız olmayınca… Galatasaray’dan beklenmedik hamle! Bir bu eksikti…

Tecrübeli hoca, transferi sorulan Portekizli oyuncu için "Yeni sezon için hazırlıklarımız var. Çok değerli ve başarılı bir oyuncu. Birçok ülkeden birçok takım isteyecektir" yorumunu yaptı.

#7
Foto - Türkiye'deki ünlü yıldız olmayınca… Galatasaray’dan beklenmedik hamle! Bir bu eksikti…

Buruk'un sözlerinin perde arkası aralandı ve 30 yaşındaki orta sahanın sezon sonunda serbest kalmasını fırsat bilen Suudi Arabistan kulüplerinin sıraya girdiği ortaya çıktı.

#8
Foto - Türkiye'deki ünlü yıldız olmayınca… Galatasaray’dan beklenmedik hamle! Bir bu eksikti…

Portekiz'de 18 gol-14 asistle oynayan Rafa Silva, Benfica ile sözleşmesini uzatmadı.

#9
Foto - Türkiye'deki ünlü yıldız olmayınca… Galatasaray’dan beklenmedik hamle! Bir bu eksikti…

Galatasaray'ın ilgilendiği tecrübeli oyuncu, Suudi Arabistan'dan cazip teklifler almaya başladı.

#10
Foto - Türkiye'deki ünlü yıldız olmayınca… Galatasaray’dan beklenmedik hamle! Bir bu eksikti…

Sabah'a göre; Sarı-kırmızılı kulüp, şampiyonluk halinde Şampiyonlar Ligi kozuyla Rafa Silva'yı ikna etmeye çalışacak.

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