Türkiye'deki ünlü yıldız olmayınca… Galatasaray’dan beklenmedik hamle! Bir bu eksikti…

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de yoluna lider bir şekilde devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Bu sezon kupayı müzesine götürmek isteyen sarı kırmızılılar, gelecek sezon için de transfer çalışmalarını sürdürüyor. Cimbom'un sezon sonu kadrosuna katmak için gündemine aldığı ve teknik direktör Okan Buruk'un da doğruladığı yıldız oyuncu için şok bir haber geldi. Yıldız oyuncu için dev takımların da devreye girdiği ve cazip teklifler yapıldığı ifade edildi. İşte tüm detaylar...