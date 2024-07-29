Türkiye'deki aktif yanardağlar kaç kişiyi etkileyecek? Uzman isimler açıkladı

Kula Volkanik Alanı Volkan tipi: Cüruf konileri ve lav akıntıları​ Volkan numarası: 213000 Yükseklik: 750 m​ En yakın şehir: Uşak ~65km Manisa ~95km​ 100 km içindeki nüfus: 2 miloyn 655 bin 406 km Kula Volkanik Bölgesi, Türkiye'nin batısında, Manisa ve Uşak illeri arasında geniş bir bölgede yayılım gösteren bir çok irili ufaklı volkandan oluşan bir bölgedir. Türkiye'nin batısında yer alan en genç volkanizma bu bölgededir. Lav tüpleri, cüruf konileri, maarlar ve diğer volkanik ürünler ile Kula jeoparkı, ülkemizin Unesco tarafından tanınan ilk jeoparkıdır. Kula eski tarihlerde yaşayan insanlar volkanların patlamasına şahit olmuş ve volkanik ürünler üzerinde ayak izlerini bırakmıştır. İlkel insanların ayak izlerinin korunduğu Kula jeoparkı her yıl birçok ziyaretçiyi ağarlamaktadır. Sıcak su ve volkanilk kökenli gaz çıkışları Kula volkanik alanında bulunan diğer unsurlardır. Lav akıntıları taze ve belirgin yüzlekler sunmaktadır. Farklı evrelerde patlamalı volkanizma ile oluşan cüruf konilerinden çıkan lavlar Kula ilçe merkezine kadar ulaşmaktadır Kula yöresi tarihsel zamanlarda bile araştırıcılar tarafından ilgi çekmiştir. Binlerce yıl önce bu yöreyi dolaşan Yunanlı tarihçi Strabon, bu bölgeye Katakekaumene (yanık ülke) adını vermiştir. Kulanın kuzey batısında Demirköprü baraj gölü yakınlarında Çakallar curuf konisinin piroklastik ürünleri üzerinde insan ayak izleri bulunmuştur. Gerek tarihsel anlamda, gerekse volkanizma ve insan yaşamının kesişmesi açısından Kula'da bulunan ayak izleri ülkemiz açısından eşsiz bir değere sahiptir. Ayak izlerini tarihlendirmek üzere yapılan en son çalışmada, izlerin üzerinde bulunduğu volkanik ürünlerden ve izleri üzerleyen volkanik ürünlerden farklı yöntemlerle yaş tayinleri yapılmış ve izlerin Tunç çağına (MÖ 3000- MÖ1200) ait olduğu belirtilmiştir