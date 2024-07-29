Türkiye'deki aktif yanardağlar kaç kişiyi etkileyecek? Uzman isimler açıkladı

Erciyes Dağı Volkan tipi: Stratovolkan Volkan numarası: 213010 Yükseklik: 3916 m En yakın şehir: Kayseri ~20 km 100 km içindeki nüfus: 1 milyon 817 bin 720 Erciyes Dağı, 3.916 m yükseklikle İç Anadolu'nun en yüksek zirvesidir ve Orta Anadolu Volkanik Bölgesi'nin (OAVB) doğusunda yer alır. Bu stratovolkan erozyona uğramıştır ve doğu kanadında atnalı şeklinde bir çöküntü alanı bulunur. Stratovolkanı çevreleyen çok sayıda koni ve dom, volkanın etrafında yayılır ve volkanın yamaçlarından uzaklara kadar bugün yoğun nüfuslu olan bölgelere kadar ulaşır. Hızla büyüyen Kayseri şehri, Erciyes'in 20 km kuzeyinde bulunmaktadır. Erciyes Dağı'nın, çok büyük patlamalı püskürmeler içeren uzun püskürme geçmişi ve Holosen döneminde gerçekleşen patlamalar, Erciyes Dağı'nın muhtemelen aktif bir sistem olarak kabul edilmesi gerektiğini gösterir. Volkanik tehlikeler açısından bakıldığında, gelecekte olabilecek faaliyetlere ilişkin en olası senaryolar, Karagüllü, Perikartın ve Dikkartın domları ile ilişkilendirilen, riyodasitik patlamalı-ekstrüzif püskürmelerle ilintilidir. Lav akıntıları, geniş bölgelere yayılabilecek tefra yağışları, piroklastik akıntılar ve laharlar olası volkanik tehlike senaryoları içindedir.