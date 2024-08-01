Türkiye’de yaşıyorlar. biz onları Türk sanıyoruz oysa hepsi İsrail’e çalışıyor

MOSSAD'A 3 YILDA 6 OPERASYON MİT'in MOSSAD'a yönelik yaptığı Köstebek operasyonu son 3 yılda yapılan 6. operasyon olmuştu. Ekim 2021'de yapılan Muteni operasyonunda MOSSAD'ın Malezya'da kaçırmaya çalıştığı Filistinli mühendis Omer Al Belbaisy'e yönelik Türkiye'deki girişimleri engellendi. Operasyonda 29 kişiye adli işlem yapıldı. Aralık 2022'deki Neoplaz operasyonunda ise 68 kişi yakalandı. Nisan 2023'teki Nekpet Operasyonunda ise İsrailli ajanlar ile yurtdışında düzenli şekilde buluşan ve İsrail İstihbaratının verdiği görevleri yerine getiren Selçuk Küçükkaya ve 16 kişiden oluşan şebeke çökertildi. Mayıs 2023'te MİT, MOSSAD'a karşı büyük bir operasyona daha imza attı. MİT İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'yla koordineli bir şekilde yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul'da Mossad'ın hedefinde olan İran'la ticari ilişkilere sahip 1 şirket ve 23 şahsı adım adım takip eden 15 kişilik casusluk hücresi deşifre etti. Mossad casuslarından 11'i yakalandı. Temmuz 2023'te Milli İstihbarat Teşkilatı, İsrail Ulusal İstihbarat Servisi MOSSAD'a çalışan, 2'si Türk 5'i Arap 7 kişiyi İstanbul'da yakaladı. MOSSAD'ın uzaktan çevrimiçi yönlendirme tekniği kullanarak Türkiye'de yaşayan yabancıları takip ettirdiği tespit edildi. Ardından da operasyon için düğmeye basıldı. MİT'in elde ettiği bilgilere göre MOSSAD, istihbarat ve takip yeteneği olan kişileri özel olarak seçip yurtdışında eğitti. MİT ayrıca, MOSSAD'ın İstanbul'da elemanı yaptığı Arap kökenli casusları, başta Lübnan ve Suriye'ye istihbarat toplama ve SİHA'larla operasyon yapılacak nokta konumların belirlenmesi için gönderdiğini de tespit etti.