Türkiye’de yaşıyorlar. biz onları Türk sanıyoruz oysa hepsi İsrail’e çalışıyor

YURTDIŞI TAKİPLERİ MİT OPERASYONUNDA DEŞİFRE OLMUŞTU MOSSAD'ın izleme, fotoğraflama ve takip faaliyetlerini nasıl yaptığı Türkiye'deki MİT operasyonlarında deşifre olmuştu. 3 Ocak 2024'te MOSSAD'a yönelik MİT'in "Köstebek" operasyonunda 34 casus gözaltına alınmıştı. Sabah'ta yer alan habere göre, MOSSAD ajanlarının Türkiye'deki Filistinliler ve ailelerine yönelik eylemlerde kullanmak üzere eleman temin ettiğini, bu elemanları da özellikle yabancılardan tercih ettiği ortaya çıkmıştı. MOSSAD'ın sosyal medyada detay verilmeden paylaştığı iş ilanları veya linklerle kullanılmaya uygun kişileri eleman olarak aldığı, seçilen kişilerin ihanet duygusuna kapılmaması ve psikolojik olarak rahatlaması amacıyla yüklü miktarda ödemelerle desteklediği belirlenmişti. Türkiye'ye giremeyen MOSSAD ajanlarının eleman olarak aldıkları kişileri yurtdışında lüks otellerde ağırlayıp görüştüğü, bu kişilere takip, gözetleme, foto dokümanter, keysing, raporlama gibi eğitimler verdikleri anlaşılmıştı.