Türkiye'de yapılıyor, 104 ülkeye ihraç ediliyor! Üreticiler adeta servet getiriyor! 500 milyon dolar gelir

Türkiye'de yapılıyor, Avrupa dahil 104 ülkeye ihraç ediliyor! Hasat yoğunluğu tüm hızıyla sürüyor! Üreticilerine adeta servet kazandırıyor! 500 milyon dolar gelir... Manisa, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre ülkenin üzüm üretiminin yaklaşık yüzde 38'ini gerçekleştiriyor. 890 bin dönüm üzüm bağına ev sahipliği yapan bu bereketli topraklarda, yıllık ortalama 4 milyon ton üzüm yetiştiriliyor. Manisa'da bu üzümlerden yaklaşık 1,5 milyon tonu yaş, 300 bin tonu ise kuru üzüm olarak üretiliyor.