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Türkiye'de yapılıyor, 104 ülkeye ihraç ediliyor! Üreticiler adeta servet getiriyor! 500 milyon dolar gelir

2023-09-29 14:22:28
Türkiye'de yapılıyor, 104 ülkeye ihraç ediliyor! Üreticiler adeta servet getiriyor! 500 milyon dolar gelir

Türkiye'de yapılıyor, Avrupa dahil 104 ülkeye ihraç ediliyor! Hasat yoğunluğu tüm hızıyla sürüyor! Üreticilerine adeta servet kazandırıyor! 500 milyon dolar gelir... Manisa, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre ülkenin üzüm üretiminin yaklaşık yüzde 38'ini gerçekleştiriyor. 890 bin dönüm üzüm bağına ev sahipliği yapan bu bereketli topraklarda, yıllık ortalama 4 milyon ton üzüm yetiştiriliyor. Manisa'da bu üzümlerden yaklaşık 1,5 milyon tonu yaş, 300 bin tonu ise kuru üzüm olarak üretiliyor.

#1
Foto - Türkiye'de yapılıyor, 104 ülkeye ihraç ediliyor! Üreticiler adeta servet getiriyor! 500 milyon dolar gelir

Üreticiler, yıl boyunca bağlarını özenle koruyor ve bakımını yapıyor. Kış aylarında asmalar budanırken, hasar gören bağ direkleri ve asma telleri onarılıyor. Baharın gelmesiyle birlikte toprak gübreleniyor ve asma dipleri çapalanıyor. Haziran ve temmuz aylarında bağlarda zirai mücadele çalışmaları yapılırken, ağustos ayında bağ bozumu başlıyor ve eylüle kadar devam ediyor. Üreticiler, öğle sıcağına kalmamak için gün doğumunda hasada başlıyor ve sonbahar yağmurlarının başlamasını beklemeden çalışmalarını sürdürüyor.

#2
Foto - Türkiye'de yapılıyor, 104 ülkeye ihraç ediliyor! Üreticiler adeta servet getiriyor! 500 milyon dolar gelir

Hasat edilen üzümler, traktörlerle sergilere taşınıyor ve özel bir karışım kullanılarak yıkanıyor. Üzümler, daha parlak ve güneşin etkilerinden korunmuş bir şekilde bekletiliyor. Bu süreç 8-10 gün arasında sürüyor.

#3
Foto - Türkiye'de yapılıyor, 104 ülkeye ihraç ediliyor! Üreticiler adeta servet getiriyor! 500 milyon dolar gelir

Üzümler, yağmura ve çevresel etkilere karşı koruma altında kurutuluyor ve daha sonra pazarlamak üzere işletmelere gönderiliyor. Manisa'da üretilen kuru üzüm, başta Avrupa ülkeleri olmak üzere 104 farklı ülkeye ihraç ediliyor ve ülkeye ortalama 450-500 milyon dolarlık döviz geliri sağlıyor.

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