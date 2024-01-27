Türkiye'de ucuz otomobile binmek isteyenlere büyük şok: Bu 27 marka artık Türkiye'ye gelmeyecek

Türkiye'de elektrikli otomobillere olan talep artarken, 29 Aralık'ta yürürlüğe giren yeni bir tebliğ, özellikle fiyat açısından cazip olan Çin menşeili birçok elektrikli otomobil modelinin Türkiye pazarına girişini engelliyor. Yeni 'Bazı Elektrikli Araçların İthaline İlişkin Tebliğ' kapsamında, 2024 yılında Türkiye'ye gelemeyecek olan modeller arasında BMW iX3, BYD'nin birçok modeli, Ford Mustang Mach-E, Lexus RZ 450E, MG'nin bir dizi modeli ve daha pek çok popüler elektrikli araç bulunuyor. Bu tebliğ, özellikle Türkiye'de uygun fiyatlı elektrikli otomobil arayan tüketiciler için büyük bir hayal kırıklığına neden oluyor. Türkiye'nin yerli elektrikli otomobillerine rekabet avantajı sağlamak amacıyla getirilen bu kısıtlama, Çin'de üretilen ve Türkiye'de markanın kendine ait 20 yetkili servisi olmayan elektrikli otomobillerin yurt içinde satışını yasaklıyor.