  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Asgari ücreti bilen ekonomistten emeklilere büyük müjde! 8 bin lira geliyor

Parkta babayı şoke eden manzara! Korkuya kapılan 14 ve 17 yaşındaki kuzenler sırra kadem bastı! Baba kovaladı, yetişemedi

Türkiye'nin tersine akan tek akarsuyunda şok olay! Vatandaşlar tedirgin, uyku bile uyuyamıyor! Görüntüler ise ürkütücü

Belki de böylesini ilk kez duyacaksınız! Minibüse 1 çocukla bindi 2 çocukla indi

A101 ette büyük indirim başlattı! Yumurta, tavuk, kıyma… yok yok! Yetişen, dolabını tıka basa dolduracak

Burak Yılmaz'ın yeni takımı belli oldu! Sürpriz anlaşma: Genç teknik adamın yeni durağı herkesi şaşırttı

Ahmet Hakan, seçim öncesi pimi çekip bombayı fırlattı! Artık bu taktiği kimse yemiyor be koçum

Markete gidenler hayatlarının şokunu yaşadı! Ne olduysa, bir gecede oldu

Bahçelerinde servet değerinde kasa buldular! İçinden dolarlar, mücevherler, takılar çıktı! Sonrasında yaşananlar ise herkesi şaşırttı

Çarşı pazar fena karıştı! Dolarda “50 lira” depremi! Herkes şaşkın
Gündem
4
Türkiye'de ucuz otomobile binmek isteyenlere büyük şok: Bu 27 marka artık Türkiye'ye gelmeyecek

2024-01-27 13:47:28
Türkiye'de ucuz otomobile binmek isteyenlere büyük şok: Bu 27 marka artık Türkiye'ye gelmeyecek

Ucuza otomobil almak isteyenlere kötü haber geldi. Son kararla bu 27 marka artık Türkiye'ye gelmeyecek. Ucuz otomobile binmek isteyenler için kapı kapandı. Peki, hangi otomobil markaları gelmeyecek? İşte o markalar... Elektrikli otomobil piyasasındaki hareketlilik pahalıya patladı. Son alınan karara göre, içinde BYD, BMW ve Ford'un da bulunduğu birçok model artık Türkiye'ye gelmeyecek. Piyasaya göre uygun fiyata satılan bu modeller için kötü haber geldi.

#1
Foto - Türkiye'de ucuz otomobile binmek isteyenlere büyük şok: Bu 27 marka artık Türkiye'ye gelmeyecek

Türkiye'de elektrikli otomobillere olan talep artarken, 29 Aralık'ta yürürlüğe giren yeni bir tebliğ, özellikle fiyat açısından cazip olan Çin menşeili birçok elektrikli otomobil modelinin Türkiye pazarına girişini engelliyor. Yeni 'Bazı Elektrikli Araçların İthaline İlişkin Tebliğ' kapsamında, 2024 yılında Türkiye'ye gelemeyecek olan modeller arasında BMW iX3, BYD'nin birçok modeli, Ford Mustang Mach-E, Lexus RZ 450E, MG'nin bir dizi modeli ve daha pek çok popüler elektrikli araç bulunuyor. Bu tebliğ, özellikle Türkiye'de uygun fiyatlı elektrikli otomobil arayan tüketiciler için büyük bir hayal kırıklığına neden oluyor. Türkiye'nin yerli elektrikli otomobillerine rekabet avantajı sağlamak amacıyla getirilen bu kısıtlama, Çin'de üretilen ve Türkiye'de markanın kendine ait 20 yetkili servisi olmayan elektrikli otomobillerin yurt içinde satışını yasaklıyor.

#2
Foto - Türkiye'de ucuz otomobile binmek isteyenlere büyük şok: Bu 27 marka artık Türkiye'ye gelmeyecek

Bu durum, elektrikli otomobil piyasasında daha fazla çeşitlilik ve rekabetçi fiyatlandırma beklentisi içinde olan tüketiciler için önemli bir engel teşkil ediyor. Çin menşeili bu araçların çoğunun uygun fiyatlı olması ve geniş bir kitle tarafından ilgi görmesi, tebliğin etkilerini daha da hissedilir kılıyor. Yeni düzenleme, Türkiye'deki elektrikli otomobil pazarının geleceği açısından önemli soru işaretleri yaratıyor. Özellikle uygun fiyatlı elektrikli araç arayan tüketiciler, şimdi daha sınırlı seçeneklerle karşı karşıya kalacak. Bu durum, hem elektrikli otomobil pazarının genişlemesini hem de tüketicilerin elektrikli araçlara geçişini olumsuz etkileyebilir.

#3
Foto - Türkiye'de ucuz otomobile binmek isteyenlere büyük şok: Bu 27 marka artık Türkiye'ye gelmeyecek

İşte o markalar: BMW iX3, BYD Atto, 3 BYD, Han BYD Seal U (elektrikli), BYD Dolphin, Cupra Tavascan, Dacia Spring, Ford Mustang, Mach-E Hongqi, E-HS9, Leapmotor T03, Lexus, RZ 450E, Lexus UX, MG Cyberster, MG, MG4, MG Marvel, R MG, ZS EV, Neta U, Neta GT, Neta, AYA Nissan, X-Trail e-Power, Seres 3, Skywell ET5, Skywell EA3 Skywell EA5, Subaru Solterra, Toyota bz4x, Volvo EX30 Tüketiciler ve sektör temsilcileri, bu yeni düzenlemenin gelecekteki etkilerini ve Türkiye'nin elektrikli otomobil pazarındaki gelişimini yakından takip ediyor. Bu tebliğin, özellikle elektrikli otomobil teknolojilerine erişim ve çevre dostu ulaşım alternatiflerinin yaygınlaştırılması açısından nasıl bir etki yaratacağı merak konusu.

Murat Kurum'dan anket açıklaması: İlk başladığımızda rakibimiz 1.5 puan öndeydi...
Gündem

Murat Kurum'dan anket açıklaması: İlk başladığımızda rakibimiz 1.5 puan öndeydi...

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, son anket sonucunu canlı yayında açıkladı.
Hindistan üzücü haberi açıkladı: Hintli o kişi 15 metre yüksekten çakıldı
Dünya

Hindistan üzücü haberi açıkladı: Hintli o kişi 15 metre yüksekten çakıldı

Hindistan'da Haydarabad kentinde bir teknoloji firmasının 25'nci yıl kutlama etkinliği düzenlendi! Hindistan'da firmanın CEO'su performans s..
CHP'de 'Mamak' krizi! Mansur Yavaş kazan kaldırdı
Gündem

CHP'de 'Mamak' krizi! Mansur Yavaş kazan kaldırdı

CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye adayı Mansur Yavaş bu kez de Mamak'ta 'aday' krizi çıkardı. Özarslan, Mamak'tan aday gösterilmeyince kaza..
Beter ol! Terör sevici Şebnem'e hapis şoku
Gündem

Beter ol! Terör sevici Şebnem'e hapis şoku

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı'ya, 'silahlı terör örgütü propagandası yapmak' suçundan verilen 2 yıl 8 ay 15 gün..
İşte Battal İlgezdi’yi bitiren o video! hem aday gösterilmedi hem de istifa etti
Gündem

İşte Battal İlgezdi’yi bitiren o video! hem aday gösterilmedi hem de istifa etti

CHP ilçe kongresinde değişim çağrısı yapan Ekrem İmamoğlu'na sert tepki gösteren Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, yeniden aday göst..
CHP’nin ‘DEM’lenmesine eski tüfeklerden tepki: El öpmenin bedeli ağır olacak
Gündem

CHP’nin ‘DEM’lenmesine eski tüfeklerden tepki: El öpmenin bedeli ağır olacak

CHP’nin PKK’nın siyasi uzantısı DEM’le yakın irtibatı, eş başkanlar Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu’nu sıkıntıya sokuyor. İYİ Parti Genel Başka..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23