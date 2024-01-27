2024-01-27 13:47:28 Türkiye'de ucuz otomobile binmek isteyenlere büyük şok: Bu 27 marka artık Türkiye'ye gelmeyecek
Ucuza otomobil almak isteyenlere kötü haber geldi. Son kararla bu 27 marka artık Türkiye'ye gelmeyecek. Ucuz otomobile binmek isteyenler için kapı kapandı. Peki, hangi otomobil markaları gelmeyecek? İşte o markalar... Elektrikli otomobil piyasasındaki hareketlilik pahalıya patladı. Son alınan karara göre, içinde BYD, BMW ve Ford'un da bulunduğu birçok model artık Türkiye'ye gelmeyecek. Piyasaya göre uygun fiyata satılan bu modeller için kötü haber geldi.