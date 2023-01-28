2023-01-28 14:57:59 Türkiye'de son yılların en kurak kışı yaşanıyor! Tamamen arılarımızı soğuk hava depolarında bekletebiliriz
İstanbul'da ve Türkiye'de son yılların en az yağışlı kış sezonunu geçiriyor. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Harun Baytekin, kuraklığın, arı kolonisi varlığı üzerindeki olumsuz etkilerinin önüne geçmek ve verim kaybını en aza indirmek için tedbir alınması gerektiğini söyledi. Bu tedbirlerin başında ise 'arı kışlatmanın' geldiğini belirterek, "Bunu sağlamak için arılarımızı soğuk hava depolarında bekletebiliriz. Kuzey Dakotalı arıcılar bunu uyguluyor. Aralık başında soğuk hava depolarına kovanları nakledip, 45 gün bekletiyor ardından tekrar floraya çıkararak arıları beslemeye başlıyorlar ve çok da iyi sonuçlar elde ediyorlar" dedi.