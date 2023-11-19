Türkiye'de satılan en ucuz elektrikli otomobiller belli oldu! Sıfır otomobil fiyatları güncellendi yeni liste açıklandı

Türkiye'de elektrikli otomobillerin yaygınlaşmasının ardından arama motorlarında en çok yer alan sorulardan biri de elektrikli otomobil fiyatları oldu? Peki, sıfır elektrikli otomobil fiyatları ne kadar, kaç para? En ucuz elektrikli otomobil hangisi? Elektrikli otomobil fiyatları ve modelleri ile ilgili tüm ayrıntılar haberimizde...