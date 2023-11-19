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Otomotiv
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Türkiye'de satılan en ucuz elektrikli otomobiller belli oldu! Sıfır otomobil fiyatları güncellendi yeni liste açıklandı

2023-11-19 13:41:44
Türkiye'de satılan en ucuz elektrikli otomobiller belli oldu! Sıfır otomobil fiyatları güncellendi yeni liste açıklandı

Türkiye'de satılan en ucuz elektrikli otomobil modelleri ve fiyatları belli oldu. Türkiye'de elektrikli otomobillerin yaygınlaşmasının ardından 'Elektrikli, sıfır otomobil fiyatları, modelleri neler? En ucuz elektrikli otomobil fiyatı, modeli hangisi? En ucuz sıfır elektrikli otomobil ne kadar, kaç para?' soruları arama motorlarında sıkça yer almaya başladı. Elektrikli otomobillere gelen ÖTV matrah güncellemesi sonrasında ’luk dilime giren otomobillerin tam listesini sizler için sıraladık. İşte Türkiye'deki en ucuz elektrikli otomobil, fiyatları ve modelleri...

#1
Foto - Türkiye'de satılan en ucuz elektrikli otomobiller belli oldu! Sıfır otomobil fiyatları güncellendi yeni liste açıklandı

Türkiye'de elektrikli otomobillerin yaygınlaşmasının ardından arama motorlarında en çok yer alan sorulardan biri de elektrikli otomobil fiyatları oldu? Peki, sıfır elektrikli otomobil fiyatları ne kadar, kaç para? En ucuz elektrikli otomobil hangisi? Elektrikli otomobil fiyatları ve modelleri ile ilgili tüm ayrıntılar haberimizde...

#2
Foto - Türkiye'de satılan en ucuz elektrikli otomobiller belli oldu! Sıfır otomobil fiyatları güncellendi yeni liste açıklandı

En ucuz elektrikli otomobiller hangileri? En ucuz elektrikli otomobil fiyatı, modeli ile ilgili aramalar arama motorlarında sıkça yer alıyor. Elektrikli otomobillere gelen ÖTV matrah güncellemesi sonrasında ’luk dilime giren otomobillerin tam listesini sizler için sıraladık. İşte Türkiye'de satılan en ucuz elektrikli otomobiller...

#3
Foto - Türkiye'de satılan en ucuz elektrikli otomobiller belli oldu! Sıfır otomobil fiyatları güncellendi yeni liste açıklandı

Dacia Spring Extreme 969 bin TL

#4
Foto - Türkiye'de satılan en ucuz elektrikli otomobiller belli oldu! Sıfır otomobil fiyatları güncellendi yeni liste açıklandı

Leap Motor T03 995 bin TL

#5
Foto - Türkiye'de satılan en ucuz elektrikli otomobiller belli oldu! Sıfır otomobil fiyatları güncellendi yeni liste açıklandı

Opel Corsa-e GS 1 milyon 175 bin 900 TL

#6
Foto - Türkiye'de satılan en ucuz elektrikli otomobiller belli oldu! Sıfır otomobil fiyatları güncellendi yeni liste açıklandı

TOGG T10X 1 milyon 227 bin 500 TL

#7
Foto - Türkiye'de satılan en ucuz elektrikli otomobiller belli oldu! Sıfır otomobil fiyatları güncellendi yeni liste açıklandı

MG MG4 Comfort 1 milyon 299 bin TL

#8
Foto - Türkiye'de satılan en ucuz elektrikli otomobiller belli oldu! Sıfır otomobil fiyatları güncellendi yeni liste açıklandı

TOGG T10X 160 KW 1 milyon 329 bin 500 TL

#9
Foto - Türkiye'de satılan en ucuz elektrikli otomobiller belli oldu! Sıfır otomobil fiyatları güncellendi yeni liste açıklandı

FIAT 500 E La Prima by Bocelli 1 milyon 337 bin 900 TL

#10
Foto - Türkiye'de satılan en ucuz elektrikli otomobiller belli oldu! Sıfır otomobil fiyatları güncellendi yeni liste açıklandı

Renault Zoe Intense 1 milyon 348 bin 900 TL

#11
Foto - Türkiye'de satılan en ucuz elektrikli otomobiller belli oldu! Sıfır otomobil fiyatları güncellendi yeni liste açıklandı

Hyundai Kona 1 milyon 390 bin TL

#12
Foto - Türkiye'de satılan en ucuz elektrikli otomobiller belli oldu! Sıfır otomobil fiyatları güncellendi yeni liste açıklandı

Mini Cooper Inspired 1 Milyon 418 bin 351 TL

#13
Foto - Türkiye'de satılan en ucuz elektrikli otomobiller belli oldu! Sıfır otomobil fiyatları güncellendi yeni liste açıklandı

Citroen e-C4 Shine Bold 1 milyon 436 bin

#14
Foto - Türkiye'de satılan en ucuz elektrikli otomobiller belli oldu! Sıfır otomobil fiyatları güncellendi yeni liste açıklandı

Opel Mokka-e Ultimate 1 milyon 437 bin TL

#15
Foto - Türkiye'de satılan en ucuz elektrikli otomobiller belli oldu! Sıfır otomobil fiyatları güncellendi yeni liste açıklandı

Citroen e-C4X 1 milyon 497 bin 400 TL

#16
Foto - Türkiye'de satılan en ucuz elektrikli otomobiller belli oldu! Sıfır otomobil fiyatları güncellendi yeni liste açıklandı

Renault Megane E-Tech 1 milyon 499 bin TL

#17
Foto - Türkiye'de satılan en ucuz elektrikli otomobiller belli oldu! Sıfır otomobil fiyatları güncellendi yeni liste açıklandı

Jeep Avenger 1 Milyon 563 bin 750 TL

#18
Foto - Türkiye'de satılan en ucuz elektrikli otomobiller belli oldu! Sıfır otomobil fiyatları güncellendi yeni liste açıklandı

Peugeot E-308 1 milyon 565 bin TL

#19
Foto - Türkiye'de satılan en ucuz elektrikli otomobiller belli oldu! Sıfır otomobil fiyatları güncellendi yeni liste açıklandı

Peugeot E-2008 1 milyon 580 bin TL

#20
Foto - Türkiye'de satılan en ucuz elektrikli otomobiller belli oldu! Sıfır otomobil fiyatları güncellendi yeni liste açıklandı

Seres3 1 milyon 585 bin 368 TL

#21
Foto - Türkiye'de satılan en ucuz elektrikli otomobiller belli oldu! Sıfır otomobil fiyatları güncellendi yeni liste açıklandı

BYD Atto 3 1 milyon 590 bin TL

#22
Foto - Türkiye'de satılan en ucuz elektrikli otomobiller belli oldu! Sıfır otomobil fiyatları güncellendi yeni liste açıklandı

Kia Niro Elegance 1 milyon 595 bin TL

#23
Foto - Türkiye'de satılan en ucuz elektrikli otomobiller belli oldu! Sıfır otomobil fiyatları güncellendi yeni liste açıklandı

Opel Astra-e 1 milyon 599 bin 900 TL

#24
Foto - Türkiye'de satılan en ucuz elektrikli otomobiller belli oldu! Sıfır otomobil fiyatları güncellendi yeni liste açıklandı

Renault Megane E-Tech 1 milyon 633 bin TL

#25
Foto - Türkiye'de satılan en ucuz elektrikli otomobiller belli oldu! Sıfır otomobil fiyatları güncellendi yeni liste açıklandı

Hyundai Ioniq 6 1 milyon 640 bin TL

#26
Foto - Türkiye'de satılan en ucuz elektrikli otomobiller belli oldu! Sıfır otomobil fiyatları güncellendi yeni liste açıklandı

MG ZS EV 1 milyon 649 bin TL

#27
Foto - Türkiye'de satılan en ucuz elektrikli otomobiller belli oldu! Sıfır otomobil fiyatları güncellendi yeni liste açıklandı

SKYWELL ET5 1 milyon 655 bin TL

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