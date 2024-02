BMW • BMW i4 eDrive40 M Sport Otomatik - 218 bg - 3.371.500 TL • BMW i4 eDrive40 Edition M Sport Otomatik - 218 bg - • 3.687.100 TL • BMW i4 eDrive40 M Sport Otomatik - 340 bg - • 4.625.700 TL • BMW i4 M50 Otomatik 544 bg - 5.205.800 TL • BMW iX1 eDrive20 - X-Line - 204bg - • 2.525.800 TL • BMW iX1 eDrive20 - M Sport - 204bg - • 2.566.900 TL • BMW iX1 xDrive30 - X-Line - 313 bg - • 3.191.600 TL • Yeni BMW iX1 xDrive30 - M Sport - 313 bg - 3.256.100 TL • BMW iX xDrive40 First Edition Essence Otomatik 326 bg - 5.579.400 TL • BMW iX xDrive40 First Edition Sport - Otomatik - Elektrik - 326 bg - 5.616.000 TL • BMW iX xDrive50 First Edition Sport - 523bg - 6.299.700 TL • BMW iX3 eDrive20 Impressive - Otomatik 163bg • 4.436.000 TL • BMW iX3 eDrive30 Impressive - Otomatik - 286 bg- 5.279.900 TL