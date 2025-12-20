  • İSTANBUL
Araba dururken neden titrer: Ustaya gitmeden önce bilmeniz gerekenler

Giriş Tarihi:
Araba dururken neden titrer: Ustaya gitmeden önce bilmeniz gerekenler

Araç durur vaziyetteyken ve kontak açıkken hissedilen titreme, motor ve ateşleme sistemindeki çeşitli arızalara işaret edebilir. Rolanti sarsıntısının en sık görülen nedenlerini ve pratik çözüm önerilerini ele aldık. Sabah işe giderken kırmızı ışıkta durdunuz, vites boşta veya ayağınız frende bekliyorsunuz. O da ne? Direksiyon simidi, koltuk ve hatta aynalar bile inceden inceye titremeye başladı. Arabanız sanki gitmek istiyor da birisi onu zorla tutuyormuş gibi bir sarsıntı içinde. Pek çok sürücünün "motor soğuktur geçer" diyerek görmezden geldiği bu durum, aslında aracınızın size "bir şeyler ters gidiyor" deme şeklidir. Kontak açıkken ve araç durur hâldeyken, yani rolantide hissedilen bu titremeler, basit bir parça değişiminden ciddi motor arızalarına kadar uzanan bir listenin habercisi olabilir.

Foto - Araba dururken neden titrer: Ustaya gitmeden önce bilmeniz gerekenler

DURUR HÂLDE ARABA TİTREMESİNİN ALTINDA YATAN TEMEL NEDENLER: Arabanızın titremesi genellikle motorun dengeli çalışmasını engelleyen bir aksaklıktan veya motorun sarsıntısını şasiye iletmemesi gereken parçaların görevini yapamamasından kaynaklanır. Eğer aracınız hareket hâlindeyken değil de sadece dururken titriyorsa, suçluyu bulmak için bakmanız gereken ilk adresler bellidir. Bu sorunu sanayiye gitmeden önce teşhis edebilmeniz için en yaygın 4 sebebi bir araya getirdik. İşte "Araba neden titrer?" sorusunun en olası cevapları:

Foto - Araba dururken neden titrer: Ustaya gitmeden önce bilmeniz gerekenler

MOTOR KULAKLARI İFLAS ETMİŞ OLABİLİR: Listenin en tepesindeki olağan şüpheli genellikle motor kulaklarıdır. Motor kulağı, motoru aracın şasisine bağlayan ve motorun çalışırken ürettiği doğal titreşimi emen kauçuk ve metal bileşimli parçalardır. Zamanla bu kauçuk kısımlar kurur, çatlar veya tamamen kopar. Eğer motor kulakları işlevini yitirirse motorun tüm sarsıntısı doğrudan aracın kasasına iletilir. Bu durumda direksiyonda ve koltukta hissettiğiniz o "masaj koltuğu" etkisi kaçınılmaz olur. Genellikle vitese taktığınızda titreme artıyorsa, sorun büyük ihtimalle buradadır.

Foto - Araba dururken neden titrer: Ustaya gitmeden önce bilmeniz gerekenler

ATEŞLEME SİSTEMİ VE BUJİLERDEKİ SORUNLAR: Benzinli bir aracınız varsa bujiler motorun kalbi gibidir. Eğer bujilerden biri veya birkaçı zamanında ateşleme yapmıyorsa ya da tamamen bozulmuşsa, motor "tekleme" dediğimiz sorunu yaşar. Silindirlerden biri düzgün çalışmadığında motorun dengesi bozulur ve bu da şiddetli bir sarsıntıya neden olur. Bujilerin yanı sıra ateşleme bobinleri veya buji kablolarındaki kaçaklar da aynı soruna yol açar. Bu tip bir sorunda genellikle titremeye, motor arıza lambasının yanıp sönmesi ve performans düşüklüğü de eşlik eder. Dizel araçlarda ise benzer durum enjektör kirliliği veya arızasıyla ortaya çıkabilir.

Foto - Araba dururken neden titrer: Ustaya gitmeden önce bilmeniz gerekenler

HAVA EMİŞ SİSTEMİNDEKİ KAÇAKLAR: Motorun düzgün çalışması için belirli oranda hava ve yakıt karışımına ihtiyacı vardır. Eğer motor, hava akış metresinden habersiz bir şekilde dışarıdan kaçak hava alıyorsa hava-yakıt karışımı bozulur. "Fakir karışım" olarak adlandırılan bu durumda motor devri dalgalanır ve araç rolantide dururken stop edecekmiş gibi titremeye başlar. Genellikle motor devir saatinin kendi kendine inip kalktığını görüyorsanız sorunu hava sisteminde arayabilirsiniz.

Foto - Araba dururken neden titrer: Ustaya gitmeden önce bilmeniz gerekenler

YAKIT SİSTEMİ VE KİRLİ ENJEKTÖRLER: Ateşleme sistemi kadar yakıt sistemi de hayati önem taşır. Yakıt filtresinin tıkanması veya enjektörlerin zamanla kurum bağlayıp yakıtı düzgün püskürtememesi, yanma odasında verimsiz bir patlamaya neden olur. Yeterli yakıtı alamayan silindirler güç üretemez ve motorun çalışma ritmi bozulur. Bu dengesizlik, aracın kabininde hissettiğiniz o rahatsız edici titremeye dönüşür. Düzenli periyotlarla yakıt sistemi temizleyici katkılar kullanmak veya filtreleri değiştirmek bu sorunun önüne geçebilir.

