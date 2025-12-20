Araba dururken neden titrer: Ustaya gitmeden önce bilmeniz gerekenler

Araç durur vaziyetteyken ve kontak açıkken hissedilen titreme, motor ve ateşleme sistemindeki çeşitli arızalara işaret edebilir. Rolanti sarsıntısının en sık görülen nedenlerini ve pratik çözüm önerilerini ele aldık. Sabah işe giderken kırmızı ışıkta durdunuz, vites boşta veya ayağınız frende bekliyorsunuz. O da ne? Direksiyon simidi, koltuk ve hatta aynalar bile inceden inceye titremeye başladı. Arabanız sanki gitmek istiyor da birisi onu zorla tutuyormuş gibi bir sarsıntı içinde. Pek çok sürücünün "motor soğuktur geçer" diyerek görmezden geldiği bu durum, aslında aracınızın size "bir şeyler ters gidiyor" deme şeklidir. Kontak açıkken ve araç durur hâldeyken, yani rolantide hissedilen bu titremeler, basit bir parça değişiminden ciddi motor arızalarına kadar uzanan bir listenin habercisi olabilir.