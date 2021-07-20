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Türkiye'de rekor kırıldı! O ilimizde sıcaklık 49.1'i gördü

2021-07-20 19:13:45
Türkiye'de rekor kırıldı! O ilimizde sıcaklık 49.1'i gördü

Türkiye genelinde sıcak hava dalgası etkili olmaya devam ediyor.

#1
Foto - Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Şırnak'ın Cizre ilçesinde sıcaklık rekorunun kırıldığını bildirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Şırnak'ın Cizre ilçesinde sıcaklık rekorunun kırıldığını bildirdi.

#2
Foto - İlçede gün içerisinde termometre 49.1 dereceyi gösterdi.

İlçede gün içerisinde termometre 49.1 dereceyi gösterdi.

#3
Foto - Türkiye'de ölçülmüş en yüksek sıcaklık rekoru 49 derece ile yine Cizre ilçesinde ölçüldü.

Türkiye'de ölçülmüş en yüksek sıcaklık rekoru 49 derece ile yine Cizre ilçesinde ölçüldü.

#4
Foto - Vatandaşların nefes almakta zorlandığı ilçede bugün termometreler 49.1 dereceyi gösterdi.

Vatandaşların nefes almakta zorlandığı ilçede bugün termometreler 49.1 dereceyi gösterdi.

#5
Foto - TÜRKİYE'DE ŞU ANA KADAR KAYDEDİLEN EN YÜKSEK SICAKLIK - Cizre ilçesi, bugün yapılan ölçümlerle rekorunu 0.1 derece yükselterek 49.1 ile şu ana kadar Türkiye'de kaydedilen en yüksek sıcaklık değerine ulaştı.

TÜRKİYE'DE ŞU ANA KADAR KAYDEDİLEN EN YÜKSEK SICAKLIK - Cizre ilçesi, bugün yapılan ölçümlerle rekorunu 0.1 derece yükselterek 49.1 ile şu ana kadar Türkiye'de kaydedilen en yüksek sıcaklık değerine ulaştı.

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