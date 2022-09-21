Türkiye'de müthiş rezerv! Dünyada 90 tane var, 77'si ülkemizde

URGE projeleriyle firmaların ortak hareket etme kümelenme kültürünü kazandıklarına değinen Alimoğlu sözlerine şöyle devam etti: “Birliğimizce 3’üncüsü düzenlenen Yeni Dönem Doğaltaş Pazarlama ve Strateji Geliştirme URGE projemiz 2022-2025 tarihlerinde yürütülecek ve toplamda 26 firmamız katılım gösterecek. Firmalarımızın ihtiyaç analizi çalışmalarını tamamladık. Kısa süre içerisinde yurt dışı pazarlama faaliyetlerine başlayacağız. Hedef pazar ülkelerimiz; ABD, Birleşik Krallık, Fransa, Avustralya Almanya, Çin, Arjantin, İtalya, Singapur, Kanada, Suudi Arabistan, Katar, Hindistan, Tayvan, Güney Kore, Rusya Federasyonu ve Nijerya’dır.”