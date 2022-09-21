Türkiye'de müthiş rezerv! Dünyada 90 tane var, 77'si ülkemizde

Covid-19 sonrası tedarik zincirinde yaşanan güncel gelişmeleri dikkate alarak hem hedef pazar hem de alıcı firma özelinde analiz çalışmaları yapacaklarını kaydeden Alimoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "İşletmelerin pazarda rekabet üstünlüğü sağlaması ve üstünlüğünü koruması amacıyla agresif pazarlama stratejileri uygulanmaya odaklanıyoruz. Reklam ve tanıtım araçlarının yazılım firmalarıyla AR-GE yaparak geliştirilmesini de sağlayacağız. Aynı veya yakın sektörlerde faaliyet gösteren firmalarımızın kümelenmesi ile bir araya getirilmesi ve iş birliği bilincinin oluşturulması, madencilik sektörümüzün orta vadedeki 12 milyar dolar ihracat hedefine daha hızlı ulaşmasını sağlayacak."