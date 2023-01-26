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Kültür Sanat
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Türkiye'de inanamayacağınız kadar çok izleniyorlar! İşte en güzel tarihi Kore dizileri

2023-01-26 17:57:07
Türkiye'de inanamayacağınız kadar çok izleniyorlar! İşte en güzel tarihi Kore dizileri

İşte ailenizle birlikte rahatlıkla izleyebileceğiniz tarihi Kore dizileri Her geçen gün sayısı artan Kore dizilerinden Kore tarihini konu alanları izlemek, bu kültürün nasıl oluştuğunu öğrenmek için iyi bir yöntem olabilir. Bu listedeki kimi tarihi dizi, geçmişi aydınlatan bu hikayeleri anlatırken romantik bir perspektifi tercih ediyor; kimi dramı; kimiyse fantastik unsurları kullanmayı. TRT'de dahil pek çok kanalda da yayınlanan Kore dizileri Türkiye'den inanılmayacak ölçüde ilgi görüyor ve izleniyor. İşte tavsiye edebileceğimiz tarihi Kore dizileri.

#1
Foto - Türkiye'de inanamayacağınız kadar çok izleniyorlar! İşte en güzel tarihi Kore dizileri

1. Hwarang 20 bölümden oluşan 'Hwarang', tarihi ve romantik Kore dizilerinden. 2015-2016 yılları arasında yayınlanmış olan 'Hwarang'ın başrollerinde Park Seo-Joon, Go Ara, Park Hyung-Sik, Minho, Do Ji-Han, Joo Yoon-Woo ve Seo Ye-Ji gibi isimler yer alıyor. Kore'de, Silla Krallığı döneminde geçen dizide, "Hwarang" elit bir grubun hikayesi anlatılıyor.

#2
Foto - Türkiye'de inanamayacağınız kadar çok izleniyorlar! İşte en güzel tarihi Kore dizileri

2. Jackpot Tarihi Kore dizileri önerilerimizden bir ikincisi 2016 yılında yayınlanmış ve 24 bölümden oluşan 'Jackpot' isimli dizi. Dizinin başrollerinde Jang Keun-Suk, Yeo Jin-Goo, Lim Ji-Yeon ve Yoon Jin-Seo yer alıyor. Kore tarihiyle bezeli dizinin konusuysa şöyle: Baek Dae-Gil ve Kral Yeongjo bir mücadeleye girer ve Baek Dae-Gil hayatını; Kral'sa Joseon Krallığı'nı ortaya koyar.

#3
Foto - Türkiye'de inanamayacağınız kadar çok izleniyorlar! İşte en güzel tarihi Kore dizileri

3. Mirror of The Witch 20 bölümden oluşan, 2016 yapımı fantastik ve tarihi Kore dizisi 'Mirror of The Witch'in başrollerinde Yoon Si-Yoon, Kim Sae-Ron, Lee Sung-Jae, Kwak Si-Yang ve Jang Hee-Jin gibi isimler yer alıyor. Hikaye, Joseon Hanedanlığı'nda Kral Seonjo döneminde geçiyor. Genç adam Heo-Jun ile aslında bir cadı olan ama bir prenses olarak dünyaya gelen Seo-Ri'nin öyküsü anlatılıyor.

#4
Foto - Türkiye'de inanamayacağınız kadar çok izleniyorlar! İşte en güzel tarihi Kore dizileri

4. Moon Lovers: Scarlet Heart Ryeo Bir diğer tarihi Kore dizisi tavsiyemizse 2016 yapımı 20 bölümden oluşan 'Moon Lovers: Scarlet Heart Ryeo'. Lee Jun-Ki, IU, Kang Ha-Neul, Hong Jong-Hyun ve Baekhyun başrollerde. Dizide, güneş tutulması sırasında kazara zamanda yolculuk yapıp Geryeo Hanedanlığı devrine geri giden bir kız, korkutucu hükümdar Wang So'ya aşık oluyor.

#5
Foto - Türkiye'de inanamayacağınız kadar çok izleniyorlar! İşte en güzel tarihi Kore dizileri

5. Moonlight Drawn By Clouds Hem tarihi hem de romantik komedi Kore dizileri kategorisine alabileceğimiz bu keyifli dizi 18 bölüm sürmüş ve 2016'da yayınlanmış. Başrollerde Park Bo-Gum, Kim You-Jung ve Jinyoung yer alıyor. Erkek kılığına girerek, erkeklere kadınlar hakkında tavsiyeler veren kadın Hong Ra-On, veliaht Prens Hyomyeong'la karşılaşır. Veliahtın Hong Ra-On'un kadın olduğundan haberi olmadığı gibi Hong Ra-On'un da Hyomyeong'un veliaht prens olduğundan haberi yoktur.

#6
Foto - Türkiye'de inanamayacağınız kadar çok izleniyorlar! İşte en güzel tarihi Kore dizileri

6. My Sassy Girl Yine romantik komedi unsurlarını ve tarihi bir hikayeyi harmanlayan bir Kore dizisi önerisinde sıra. 2017 yılında yayınlanan 'My Sassy Girl'ün 32 bölümü mevcut. Bu seri, 2001 yapımı bir Kore filmi olan 'My Sassy Girl'ün dizi versiyonu. Joo Won, Oh Yeon-Seo ve Lee Jung-Shin başrollerde. Hikaye, Joseon Hanedanlığı döneminde geçiyor. Bu tarihi Kore yapımında, duygusuz Gyun-Woo ve sorunlara yol açan Prenses Hyemyung arasında başlayan komik ama duygusal ilişki anlatılıyor.

#7
Foto - Türkiye'de inanamayacağınız kadar çok izleniyorlar! İşte en güzel tarihi Kore dizileri

7. Ruler: Master Of The Mask 2017 Temmuz ayında ekranlara veda etmiş, 40 bölümden oluşan bu tarihi Kore draması, 1700lü yılların Joseon Hanedanlığı'nda geçiyor. 'Ruler: Master of The Mask'teHalkı tarafından sayılıp sevilen bir veliaht ve ondan intikam almak için yanıp tutuşan bir kızın hikayesi anlatılıyor. Başrollerde Yoo Seung-Ho, Kim So-Hyun ve Yoon So-Hee var.

#8
Foto - Türkiye'de inanamayacağınız kadar çok izleniyorlar! İşte en güzel tarihi Kore dizileri

8. Saimdang: The Herstory 2015-2017 yılları arasında yayınlanmış olan bu tarihi ve fantastik Kore dizisi, Koreli bir sanat tarihi öğretim üyesinin, tarihi bir figür olan Shin Saimdang'ın günlüğünü bulmasını ve fantastik bir dünyaya adım atmasını anlatıyor. Başrollerde Lee Young-Ae, Song Seung-Hun, Oh Yoon-Ah ve Yang Se-Jong var.

#9
Foto - Türkiye'de inanamayacağınız kadar çok izleniyorlar! İşte en güzel tarihi Kore dizileri

9. Seven Day Queen 2017 yılında yayın hayatına başlamış olan 20 bölümlük tarihi Kore draması 'Seven Day Queen'de romantik bir aşk hikayesi anlatılıyor. Adından da anlaşılacağı üzere, tahtta yalnızca 7 gün oturabilmiş Kraliçe Dangyeong ve Kral Joongjong arasındaki ilişkinin hikayesi bu. Başrollerde Park Min-Young, Yeon Woo-Jin, Lee Dong-Gun ve Chansung var.

#10
Foto - Türkiye'de inanamayacağınız kadar çok izleniyorlar! İşte en güzel tarihi Kore dizileri

10. The Flower In Prison 2015-2016 yılları arasında yayınlanmış ve 51 bölümden oluşan 'The Flower In Prison'da başrolleri Jin Se-Yeon ve Ko Soo paylaşıyor. Bu dizi de çoğu tarihi Kore dizisinde olduğu gibi Joseon Hanedanlığı döneminde geçiyor. Hapishanede dünyaya gelen Ok-Nyeo'nun, haksız yere cezalandırılan kader mahkumlarını kurtarmaya çalışması anlatılıyor.

#11
Foto - Türkiye'de inanamayacağınız kadar çok izleniyorlar! İşte en güzel tarihi Kore dizileri

11. Rebel: Thief Who Stole The People Joseon Hanedanlığı'nda bir başkaldırı hikayesini anlatan bu tarihi Kore draması, 2017 yılında yayın hayatına başlamış ve 30 bölümden oluşuyor. Başrollerde Yoon Gyun-Sang, Chae Soo-Bin, Kim Ji-Suk ve Lee Honey var.

#12
Foto - Türkiye'de inanamayacağınız kadar çok izleniyorlar! İşte en güzel tarihi Kore dizileri

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