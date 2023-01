Türkiye'de inanamayacağınız kadar çok izleniyorlar! İşte en güzel tarihi Kore dizileri

3. Mirror of The Witch 20 bölümden oluşan, 2016 yapımı fantastik ve tarihi Kore dizisi 'Mirror of The Witch'in başrollerinde Yoon Si-Yoon, Kim Sae-Ron, Lee Sung-Jae, Kwak Si-Yang ve Jang Hee-Jin gibi isimler yer alıyor. Hikaye, Joseon Hanedanlığı'nda Kral Seonjo döneminde geçiyor. Genç adam Heo-Jun ile aslında bir cadı olan ama bir prenses olarak dünyaya gelen Seo-Ri'nin öyküsü anlatılıyor.