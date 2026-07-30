Türkiye’de güvenlik endişeleri had safhada! Kurumların yüzde 84’ü yapay zekaya güvenmiyor

Kaspersky, siber güvenlik risklerini en aza indirirken yapay zekanın tüm potansiyelinden yararlanmak isteyen kurumlara şu adımları öneriyor: Net Kullanım İlkeleri Belirleyin: Kabul edilebilir kullanımı tanımlayan, hassas verilerin harici yapay zeka servisleriyle paylaşılmasını sınırlandıran ve tüm departmanlarda uyumu zorunlu kılan net dahili yönergeler oluşturun ve bunları kararlılıkla uygulayın. Gelişmiş Siber Güvenlik Çözümleri Kullanın: Real-time (eş zamanlı) koruma, tehdit görünürlüğü, EDR ve XDR seviyesinde tespit ve müdahale yetenekleri sunan Kaspersky Next ürün ailesi gibi güvenlik çözümlerini devreye alın. Bu çözümlerde yer alan üretken yapay zeka modelleri, toplanan verileri güvenlik ekipleri ve karar vericiler için hızlıca anlamlı ve eyleme dönüştürülebilir bilgilere dönüştürür. Ayrıca bu ürün grubu, çalışanların güvenlik ekibinin bilgisi dışında kullandığı üçüncü taraf araçları (Gölge IT / Shadow IT) denetleyerek veri güvenliğini sağlar ve zafiyetleri azaltır.