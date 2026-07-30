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Teknoloji-Bilişim
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Türkiye’de güvenlik endişeleri had safhada! Kurumların yüzde 84’ü yapay zekaya güvenmiyor

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Türkiye’de güvenlik endişeleri had safhada! Kurumların yüzde 84’ü yapay zekaya güvenmiyor

18 ülkeden 1800 bilgi teknolojileri ve siber güvenlik uzmanının katıldığı araştırmada; kurumların yüzde 84’ünün yapay zekanın yol açabileceği güvenlik risklerinden endişe duyduğu ortaya çıktı.

#1
Foto - Türkiye’de güvenlik endişeleri had safhada! Kurumların yüzde 84’ü yapay zekaya güvenmiyor

Kurumların yapay zeka kullanımı artarken siber güvenliğe ilişkin kaygılar da yükseldi. Yapay zeka ülkemizde hızla yaygınlaşırken, Türkiye’deki kurumların yüzde 84’ünün yapay zekanın yol açacağı güvenlik risklerinden endişeli olduğu ortaya çıktı.

#2
Foto - Türkiye’de güvenlik endişeleri had safhada! Kurumların yüzde 84’ü yapay zekaya güvenmiyor

Kaspersky, Orta Doğu, Türkiye ve Afrika (META) bölgesine yönelik düzenlediği Siber Güvenlik Hafta Sonu’nda kurum içi araştırma merkezince gerçekleştirilen küresel araştırmanın sonuçlarını masaya yatırdı.

#3
Foto - Türkiye’de güvenlik endişeleri had safhada! Kurumların yüzde 84’ü yapay zekaya güvenmiyor

18 ülkeden ve farklı sektörlerden 1.800 IT ile siber güvenlik karar vericisi ve uzmanının katılımıyla yapılan çalışma, taşıdığı risklere rağmen yapay zeka entegrasyonunun kurumlar genelinde son derece hızlı bir ivme kazandığını ortaya koyuyor. Şirket uzmanları, yapay zeka kullanımının belirgin verimlilik artışları sağladığını doğrulamakla birlikte; bu sürecin güçlü siber güvenlik çözümleri, net bir şekilde tanımlanmış kurum içi prosedürler ve kapsamlı çalışan eğitim programlarıyla desteklenmesi gerektiğini vurguluyor.

#4
Foto - Türkiye’de güvenlik endişeleri had safhada! Kurumların yüzde 84’ü yapay zekaya güvenmiyor

Rapor, şirketlerin dahili yapay zeka yeteneklerine sahip teknolojilere net bir tercih gösterdiğini gözler önüne seriyor: Katılımcıların i'u yapay zeka özellikleri entegre edilmiş çözümleri önereceğini belirtirken, yapay zeka destekli araçlardan kaçınmayı tercih edenlerin oranı yalnızca %5'te kalıyor. Yapılan bu güçlü vurgu, yapay zekanın modern işletmelerde bir değer üretme aracı olarak ne kadar derin bir yer edindiğini kanıtlıyor.

#5
Foto - Türkiye’de güvenlik endişeleri had safhada! Kurumların yüzde 84’ü yapay zekaya güvenmiyor

Yapay zeka, iş süreçlerinin pek çok alanında kullanılan temel bir üretkenlik aracına dönüşmüş durumda. Araştırma sonuçları, farklı departmanlardaki çalışanların günlük işlerinde yapay zekâ araçlarından geniş bir yelpazede yararlandığını gösteriyor. Öne çıkan kullanım alanları arasında veri analizi ve görselleştirme (U), proje yönetimi (Q), bilgi arama (G), departmana özgü görevler (F) ve metin oluşturma ve düzenleme (C) yer alıyor.

#6
Foto - Türkiye’de güvenlik endişeleri had safhada! Kurumların yüzde 84’ü yapay zekaya güvenmiyor

Kurumlar, yapay zeka araçlarının süreç verimliliğini artırması ve ortaya çıkan işlerin kalitesini yükseltmesi gibi somut faydalarının farkında. Bununla birlikte, bu teknolojilerin beraberinde getirdiği riskler de göz ardı edilmiyor. Katılımcıların ?’ü yapay zekanın kuruluşları açısından oluşturduğu risklerden endişe duyduğunu belirtiyor. Bu endişeler, gerçek dünyadaki deneyimlere de dayanıyor.

#7
Foto - Türkiye’de güvenlik endişeleri had safhada! Kurumların yüzde 84’ü yapay zekaya güvenmiyor

Dünya genelindeki kuruluşların r’si son bir yıl içinde bir siber güvenlik olayıyla karşılaştığını bildirirken, bunların %8’i özellikle yapay zeka kaynaklı güvenlik açıklarından doğan tehditlerle karşılaştığını ifade ediyor. Dikkat çekici bir diğer bulgu ise katılımcıların ?’inin bu risklerin çalışanların sorumlu davranışları sayesinde etkili şekilde azaltılabileceğine inanması. Bu sonuç, yapay zeka çağında güvenlik farkındalığının ve çalışan eğitimlerinin kritik önemini ortaya koyuyor.

#8
Foto - Türkiye’de güvenlik endişeleri had safhada! Kurumların yüzde 84’ü yapay zekaya güvenmiyor

Kaspersky META Bölgesi Kıdemli Güvenlik Danışmanı Brandon Muller, konuyla ilgili şunları söylüyor: “Kuruluşların yapay zekâyı benimseme hızı dikkat çekici, ancak bu hızın güvenliğe yönelik aynı ölçüde güçlü bir bağlılıkla desteklenmesi gerekiyor. Yapay zekânın benimsenmesiyle doğrudan bağlantılı tehditlerin giderek çeşitlendiğini görüyoruz. Bunlar arasında popüler yapay zekâ araçları gibi görünen kötü amaçlı yazılımlar, güvenli olmayan ‘vibe coding’ uygulamalarından kaynaklanan güvenlik açıkları, kurumsal yapay zekâ platformlarına ait erişim bilgilerinin sızdırılması ve yapay zekâ ajanlarının kötü amaçlı becerileri bulunuyor. Bu risklerin yönetilmesi, doğru teknolojinin yanı sıra net şekilde tanımlanmış prosedürleri ve güvenlik konusunda bilinçli bir çalışan kadrosunu kapsayan bütünsel bir yaklaşım gerektiriyor.”

#9
Foto - Türkiye’de güvenlik endişeleri had safhada! Kurumların yüzde 84’ü yapay zekaya güvenmiyor

Kaspersky, siber güvenlik risklerini en aza indirirken yapay zekanın tüm potansiyelinden yararlanmak isteyen kurumlara şu adımları öneriyor: Net Kullanım İlkeleri Belirleyin: Kabul edilebilir kullanımı tanımlayan, hassas verilerin harici yapay zeka servisleriyle paylaşılmasını sınırlandıran ve tüm departmanlarda uyumu zorunlu kılan net dahili yönergeler oluşturun ve bunları kararlılıkla uygulayın. Gelişmiş Siber Güvenlik Çözümleri Kullanın: Real-time (eş zamanlı) koruma, tehdit görünürlüğü, EDR ve XDR seviyesinde tespit ve müdahale yetenekleri sunan Kaspersky Next ürün ailesi gibi güvenlik çözümlerini devreye alın. Bu çözümlerde yer alan üretken yapay zeka modelleri, toplanan verileri güvenlik ekipleri ve karar vericiler için hızlıca anlamlı ve eyleme dönüştürülebilir bilgilere dönüştürür. Ayrıca bu ürün grubu, çalışanların güvenlik ekibinin bilgisi dışında kullandığı üçüncü taraf araçları (Gölge IT / Shadow IT) denetleyerek veri güvenliğini sağlar ve zafiyetleri azaltır.

#10
Foto - Türkiye’de güvenlik endişeleri had safhada! Kurumların yüzde 84’ü yapay zekaya güvenmiyor

Çalışanların Siber Güvenlik Eğitimine Yatırım Yapın: E-postadan oltalama (phishing) saldırılarına ve yapay zeka araçlarının güvenli kullanımına kadar pek çok konuyu kapsayan Kaspersky Automated Security Awareness Platform çalışanların yetkinliğini sürekli güncel tutun

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