Hükümet topa girmişti: Beyaz eşya devi Vestel'in geleceğini etkileyecek karar çıktı

SPK'nin haftalık bültenine göre Kurul, CVK Maden İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2 milyar 380 milyon liralık, Karsu Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 105,3 milyon liralık bedelli sermaye artırımı ile Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.'nin 4 milyar 930 milyon liralık bedelsiz sermaye artırımını onayladı.