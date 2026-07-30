Hükümet topa girmişti: Beyaz eşya devi Vestel'in geleceğini etkileyecek karar çıktı
Son dönemde kötü bir süreçten geçtiği ifade edilen Zorlu'nun beyaz eşya markası Vestel ile ilgili kritik karar alındı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Son dönemde kötü bir süreçten geçtiği ifade edilen Zorlu'nun beyaz eşya markası Vestel ile ilgili kritik karar alındı.
AK Parti milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu'nun "Çalışmalarda sona gelindi. Müjde yakında' diyerek önemli bir gelişmenin haberini verdiği Vestel'le ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
Tekreferans'ta yer alan habere göre, Sermaye Piyasası Kurulu, Türk bankalarıyla 500 milyon dolarlık borç yeniden yapılandırmasında anlaşma için son aşamaya geldiği belirtilen Vestel Grubu şirketi Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş. için kritik bir izin verdi. SPK, şirketin 1 milyar TL’lik borçlanma aracı ihraç başvurusunu onayladı
SPK'nin haftalık bültenine göre Kurul, CVK Maden İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2 milyar 380 milyon liralık, Karsu Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 105,3 milyon liralık bedelli sermaye artırımı ile Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.'nin 4 milyar 930 milyon liralık bedelsiz sermaye artırımını onayladı.
Kurul, Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş.'nin 2 milyar liralık, Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 3 milyar liralık, Garanti Finansal Kiralama A.Ş.'nin 10 milyar liralık, Garanti Faktoring A.Ş.'nin 100 milyon dolarlık, Hedef Yatırım Bankası A.Ş.'nin ise 11 milyar liralık ve 120 milyon dolarlık borçlanma aracı ihraç başvurularına izin verdi.
Golden Global Varlık Kiralama A.Ş.'nin 600 milyon liralık, Katılım Varlık Kiralama A.Ş.'nin 4 milyar 750 milyon liralık, Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.'nin ise 80 milyar liralık kira sertifikası ve VİDMK ihracı başvuruları Kurul tarafından onaylandı.
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