2021-12-02 10:25:57 Türkiye’de görev yapmış istihbaratçı örgütün ismini vererek açıkladı! Komşu ülkeye suikast planı
İngiliz istihbaratı: Hizbullah devlet içinde devlet ve İran'ın muhaliflerine yönelik bir suikast programı var İngiltere'nin eski Türkiye Büyükelçisi ve Beşiktaş Kongre Üyeliği yapan, şimdilerde ise Birleşik Krallık Dış İstihbarat Teşkilatı MI6 Başkanı olan Richard Moore, Londra'daki Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü’nde yaptığı konuşmada Çin, İran ve Rusya’nın ülkesi açısından ülkesi için bir endişe kaynağı oluşturduğunu söyledi. Tahran'ı Ortadoğu ülkelerini içeriden zayıflatan ‘silahlı çeteler’ kurmakla suçladı.