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Rusya'dan flaş Türkiye kararı: 'Uçaklarımız yola çıktı geliyor' diyerek duyurdular

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Rusya'dan flaş Türkiye kararı: 'Uçaklarımız yola çıktı geliyor' diyerek duyurdular

Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği, Türkiye ile ilgili flaş bir açıklama yaptı. Açıklamada, uçakların Türkiye'ye doğru yola çıktığı belirtildi.

#1
Foto - Rusya'dan flaş Türkiye kararı: 'Uçaklarımız yola çıktı geliyor' diyerek duyurdular

Star'da yer alan habere göre, yüksek sıcaklıkların ardından Türkiye'de orman yangını riskinin artmasıyla birlikte Ankara, yangın söndürme uçakları için Rusya'dan yangın söndürme uçağı talep etti.

#2
Foto - Rusya'dan flaş Türkiye kararı: 'Uçaklarımız yola çıktı geliyor' diyerek duyurdular

Ankara'nın resmi başvurusu üzerine harekete geçen Rusya, 2 adet BE-200 amfibi yangın söndürme uçağını Türkiye'ye gönderme kararı aldı. Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, "omuz omuza" etiketi kullanıldı.

#3
Foto - Rusya'dan flaş Türkiye kararı: 'Uçaklarımız yola çıktı geliyor' diyerek duyurdular

Rusya, Türkiye'nin talebi doğrultusunda orman yangınlarına karşı tedbir amaçlı 2 adet BE-200 yangın söndürme uçağını Türkiye'ye gönderecek. Havaların ısınması ve yükselen sıcaklıklarla birlikte orman yangını riski de arttı. Rusya, Türkiye'deki orman yangınlarını söndürme çalışmalarını desteklemek amacıyla 2 adet yangın söndürme uçağını Türkiye'ye gönderme kararı aldı.

#4
Foto - Rusya'dan flaş Türkiye kararı: 'Uçaklarımız yola çıktı geliyor' diyerek duyurdular

Uçakların kısa süre içerisinde Türkiye'ye ulaşarak yangın bölgelerindeki soğutma ve söndürme operasyonlarına dahil olması planlanıyor. Açıklama Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği tarafından sanal medya hesapları üzerinden "omuz omuza" etiketiyle paylaşıldı.

#5
Foto - Rusya'dan flaş Türkiye kararı: 'Uçaklarımız yola çıktı geliyor' diyerek duyurdular

Zorlu ve tehlikeli bir görev üstlenecek olan uçak mürettebatına ve yangın bölgelerinde görev yapan tüm Türk kurumlarına başarı dilekleri iletildi.

#6
Foto - Rusya'dan flaş Türkiye kararı: 'Uçaklarımız yola çıktı geliyor' diyerek duyurdular

Açıklamanın devamında "Rusya, ihtiyaç anında yanınızda olan bir ülkedir." ifadelerine yer verildi.

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