Türkiye’de giderek yayılıyor! Çanakkale'de endişelendiren görüntü

Çanakkale'de, çok sayıda su kaynağını içerisinde barındırdığı için mitolojide 'Bin pınarlı İda' olarak geçen Kaz Dağları'ndan beslenen Bayramiç Barajı, yaşanan kuraklık nedeniyle kuruma noktasına geldi. 96,5 milyon metreküp su kapasitesine sahip barajda, 10 milyon metreküp su kaldı. Çanakkale Ziraat Odası Başkanı İsmail Kaya, "Bölgemizde şu anda yağış olmaması ve geç kalması nedeniyle baraj ve göletlerdeki su oranı ciddi bir şekilde azaldı" dedi.