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Teknoloji-Bilişim
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Türkiye'de geliştirildi! Kalp hastaları için müthiş teknoloji

2022-10-15 13:23:35
Türkiye'de geliştirildi! Kalp hastaları için müthiş teknoloji

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü yerleşkesinde bulunan Teknopark İzmir'de 2014'te kurulan teknoloji şirketi kalp hastaları için önemli bir teknoloji geliştirdi.

#1
Foto - Türkiye'de geliştirildi! Kalp hastaları için müthiş teknoloji

Endüstri mühendisi Kadir Üğüdücü ile bilişim uzmanı İbrahim Tolga Ağım KOSGEB'den aldıkları girişimcilik desteğiyle 2014'te Teknopark İzmir'de iletişim teknolojileri üzerine şirket kurdu.

#2
Foto - Türkiye'de geliştirildi! Kalp hastaları için müthiş teknoloji

Sağlık alanında AR-GE yatırımına başlayan şirket, 2020'de Avrupa Birliğince finanse edilen "Horizon 2020" projesinden destek aldı.

#3
Foto - Türkiye'de geliştirildi! Kalp hastaları için müthiş teknoloji

Proje kapsamında Belçika, Litvanya, Slovenya ve İspanya'dan hastanelerle çalışan firma yetkilileri, edindikleri tecrübelerle kardiyovasküler hastalar için, cep telefonu ve akılı saatlere entegre edilebilen "EmoCardio" uygulaması geliştirdi.

#4
Foto - Türkiye'de geliştirildi! Kalp hastaları için müthiş teknoloji

Uygulama, sağlık çalışanlarının hastalarını uzaktan takip edebilmelerine ve hastalıklara karşı önlem alabilmelerine imkan tanıyor. Şirket ortaklarından Kadir Üğüdücü, AA muhabirine, iki yıllık bir çalışma sonunda uygulamayı geliştirdiklerini, pilot uygulamayı Ege Üniversitesinden akademisyenlerle tamamladıklarını ve Etik Kurul izinlerini aldıklarını aktardı. Hastaların hastaneden ayrıldıktan sonra doktorlarla iletişiminin büyük ölçüde koptuğunu, bir sonraki hasta-doktor iletişiminin problem çıktığında ya da bir sonraki rutin kontrolde ancak sağlanabildiğini belirten Üğüdücü, bu buluşmada da doktorların sağlıklı tutulmuş yaşamsal verilere ihtiyaç duyduklarını ifade etti. Uygulamanın çeşitli markalara ait akıllı saat ve diğer cihazlarla uyumlu olduğunu belirten Üğüdücü, uygulamanın, hastanın kalp ve kan değerleri daha önce belirlenmiş alt ve üst limit değerleri aştığında doktoru haberdar edebildiğini, doktorun hastasına mesaj gönderebildiğini, aynı zamanda hastanın durumunu raporladığını söyledi. Sistemde kayıt yapma özelliğinin de bulunduğunu, bu sayede doktor hastalığın nüksettiği andaki EKG görüntülerine bakarak değerlendirme yapabildiğini vurgulayan Kadir Üğüdücü, bu uygulamanın kullanımını yaygınlaştırmayı amaçladığını sözlerine ekledi.

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