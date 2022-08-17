Türkiye'de geliştirildi! İşte elektrik üreten kumaş

BTÜ Rektör Yardımcısı da olan Prof. Dr. Ayşe Bedeloğlu, AA muhabirine, elektrik üretiminin tekstil malzemeleri kullanılarak yapılmasının güncel bir konu olduğunu söyledi. Doktora tezinde de "elektrik üreten kumaşlar" konusunda çalıştığını belirten Bedeloğlu, şöyle devam etti: "Bu çalışma konusu, tekstillerin enerji üretiminde kullanılması üzerine yoğunlaşmamız sonucu ortaya çıktı. Burada eğme, bükme hareketleri, titreşim veya basma hareketleriyle tekstil malzemelerinin enerji üreten yapılar haline dönüştürülmesini sağladık. Giyilebilir elektronikler son yıllarda çok ön plana çıktı. Bu konuda çok çeşitli cihazlar da geliştirildi. Bazıları ticari olarak da kullanılabiliyor ancak bu giyilebilir elektronik malzemelerin insan vücuduna uyumlu hale gelmesi kullanıcının memnuniyetini artıracaktır." Prof. Dr. Bedeloğlu, giyilebilir elektronik ürünlerin nabız, kan basıncı ve kan şekerini ölçebildiğini, kullanıcısını fitness antrenörü gibi yönlendirebildiğini, vücut monitörlemesi yapabildiğini anlattı.