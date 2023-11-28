Türkiye'de bir ilke daha imza atıldı! Bu etkinlik ilk kez gerçekleştirildi!

BAU Çizgi Film ve Animasyon Bölüm Başkanı ve İstanbul Sinema Müzesi Akademik Direktörü Prof. Dr. Nazlı Eda Noyan etkinliğe ilişkin şunları söyledi: “Görsel efekt (VFX) sanatının verdiği keyfin sınırı yok. İlk doğduğu zamanlardan itibaren sinema için adeta bir sihir gösterisi, gözleri ve aklı yanıltan bir şölen oldu. Sonrasında ise hikâye anlatıcılığının vazgeçilmez unsurlarından biri olmaya devam eden görsel efektlerin yıllar içinde geldiği nokta akıl almaz boyutlara ulaştı. Sihir gibi görünse de VFX aslında üreticilik, teknoloji, merak ve hikaye anlatma sevgisinin ve bunların yanı sıra büyük bir emek ve ekip çalışmasının birleşimi.” Türkiye'de ise animasyon ve VFX sektörünün hızla gelişerek büyüdüğünü, çok nitelikli, dünya standartlarında film projelerine imza attıklarını belirten Prof. Dr. Nazlı Eda Noyan, “Bunların görülmesini istiyoruz. Eğitim kurumlarının, alana dair farkındalık, ilgi ve yatırımın daha da artmasını istiyoruz. Animasyon ve VFX sektöründe eğitim alan ve sektörde çalışan kadınların sayıtlarının artması ve koşulların iyileştirilmesine de öncülük ediyoruz. Bu nedenle ANKA Animasyonun Kadınları Derneğinin kurulum çalışmalarına başladık. Ayrıca EFEKT Görsel Efekt Günleri'nde GEPPS VFX ve Post Prodüksiyon Stüdyoları Derneği ilk defa bir sunum gerçekleştirdi. GEAS Görsel Efekt ve Animasyon Sanatçıları Derneği gibi genç bir derneğin de alana önemli katkılarını dinledik” diyerek sözlerini tamamladı.