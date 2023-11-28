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Kültür Sanat
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Türkiye'de bir ilke daha imza atıldı! Bu etkinlik ilk kez gerçekleştirildi!

2023-11-28 13:48:03
Türkiye'de bir ilke daha imza atıldı! Bu etkinlik ilk kez gerçekleştirildi!

İstanbul Sinema Müzesi, Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) ve Institut Français Türkiye iş birliğiyle Türkiye’de ilk defa yapılan “EFEKT Görsel Efekt Günleri” etkinliği gerçekleşti.

#1
Foto - Türkiye'de bir ilke daha imza atıldı! Bu etkinlik ilk kez gerçekleştirildi!

Bahçeşehir Üniversitesi Innovative Design Academy (BAU IDEA) ev sahipliğinde, 24-26 Kasım tarihlerinde Türkiye’de ilk defa gerçekleşen “EFEKT Görsel Efekt Günleri” görsel efekt meraklılarını, eğitim dünyasını, sinema ve medya sektörünün önemli isimlerini bir araya getirdi.

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Foto - Türkiye'de bir ilke daha imza atıldı! Bu etkinlik ilk kez gerçekleştirildi!

Etkinlik 3 gün boyunca projelerin yapım aşamaları, VFX’in sektörel analizleri, yapay zekânın bu alanda kullanımı, VFX’in Türkiye’de ve Fransa’daki öncü filmleri ile sanatseverler için heyecan verici bir içerik sundu. Aynı zamanda VFX Kadınları yuvarlak masa toplantısı gerçekleştirildi. Bir filmin nasıl yapıldığını keşfetmek için fırsat sunan etkinlikte film gösterimleri hariç tüm programlar kayıt sistemiyle ücretsiz olarak gerçekleşti.

#3
Foto - Türkiye'de bir ilke daha imza atıldı! Bu etkinlik ilk kez gerçekleştirildi!

BAU Çizgi Film ve Animasyon Bölüm Başkanı ve İstanbul Sinema Müzesi Akademik Direktörü Prof. Dr. Nazlı Eda Noyan etkinliğe ilişkin şunları söyledi: “Görsel efekt (VFX) sanatının verdiği keyfin sınırı yok. İlk doğduğu zamanlardan itibaren sinema için adeta bir sihir gösterisi, gözleri ve aklı yanıltan bir şölen oldu. Sonrasında ise hikâye anlatıcılığının vazgeçilmez unsurlarından biri olmaya devam eden görsel efektlerin yıllar içinde geldiği nokta akıl almaz boyutlara ulaştı. Sihir gibi görünse de VFX aslında üreticilik, teknoloji, merak ve hikaye anlatma sevgisinin ve bunların yanı sıra büyük bir emek ve ekip çalışmasının birleşimi.” Türkiye'de ise animasyon ve VFX sektörünün hızla gelişerek büyüdüğünü, çok nitelikli, dünya standartlarında film projelerine imza attıklarını belirten Prof. Dr. Nazlı Eda Noyan, “Bunların görülmesini istiyoruz. Eğitim kurumlarının, alana dair farkındalık, ilgi ve yatırımın daha da artmasını istiyoruz. Animasyon ve VFX sektöründe eğitim alan ve sektörde çalışan kadınların sayıtlarının artması ve koşulların iyileştirilmesine de öncülük ediyoruz. Bu nedenle ANKA Animasyonun Kadınları Derneğinin kurulum çalışmalarına başladık. Ayrıca EFEKT Görsel Efekt Günleri'nde GEPPS VFX ve Post Prodüksiyon Stüdyoları Derneği ilk defa bir sunum gerçekleştirdi. GEAS Görsel Efekt ve Animasyon Sanatçıları Derneği gibi genç bir derneğin de alana önemli katkılarını dinledik” diyerek sözlerini tamamladı.

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