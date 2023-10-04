Türkiye'de bir ilk! Oto hırsızlarının korkulu rüyası cihaz

Atölyede araçların teknoloji kullanılarak daha detaylı incelendiğine dikkat çeken Şenol Mavi, "Atölyede şasi ve motor numaralarını, aracın üstündeki diğer fabrikasyon üretimdeki donanımlara bakarak, cihazımız var, onu bağlıyoruz ve bu şasi numaralarının hangilerinin hangi araca ait olduğunu tespit etmeye çalışıyoruz. Farklı bir şasi numarası bulduğumuzda da, kendi sistemimizden sorgusunu yaparak, çalıntı veya change olup olmadığını seri şekilde tespit ediyoruz. Buradaki en önemli amacımız bu. Aynı zamanda, bu atölyeyi kurarak, hem devletimizin vatandaş nezdinde daha teknolojik imkanlardan faydalanarak, hızlı tespit yaptığını göstermek ve hırsız ve suç camiasındaki kişilere daha büyük göz dağı vermek istiyoruz" diye konuştu.