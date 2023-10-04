2023-10-04 13:26:40 Türkiye'de bir ilk! Oto hırsızlarının korkulu rüyası cihaz
Kazalı veya yakalama hacizli araçların bilgilerinin, hırsızlar tarafından çalıntı araçlara aktarılması suretiyle change yapılarak piyasa sürülmesi vatandaşları mağdur ediyor. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü de bu konuda vatandaşlara daha hızlı hizmet vermek ve mağduriyetlerini çabucak giderebilmek için yeni bir atölye kurdu. Türkiye'de ilk olan Araç Ön İnceleme Atölyesi, oto hırsızlık ve resmi belgede sahtecilik konularında teknik bilgiye sahip emniyet personelinin daha donanımlı hale gelmesini sağladı.