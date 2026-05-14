Mazlum Abdi'den Türkiye ile ilgili uçuk açıklama: Buna hazırlık yapıyoruz
Bebeklerin ve masumların katili terörist elebaşı Mazlum Abdi, Türkiye'ye yönelik bir ziyaret hazırlığı yaptıklarını öne sürdü.
Terör örgütü Suriye Demokratik Güçleri'nin elebaşı Mazlum Abdi, Türkiye’ye yönelik bir ziyaret hazırlıklarının sürdüğünü ve bunun Abdullah Öcalan ile olası bir görüşmenin önünü açabileceğini söyledi.
Al-Monitor’e konuşan Abdi, Türkiye ile kurulacak temasların nihai bir uzlaşıdan ziyade siyasi diyalog ve gerilimi azaltma çabalarının parçası olduğunu ifade etti.
Abdi ayrıca, SDG'nin şu an feshedilmeyeceğini ve Şam yönetimiyle entegrasyon süreci tamamlanıncaya kadar varlığını sürdüreceğini belirtti.
SDG komutanı, önceliklerinin Şam yönetimiyle entegrasyon düzenlemelerinin uygulanması ve Suriye’nin kuzeydoğusunda istikrarın korunması olduğunu söyledi.
Açıklamalar, Suriye’de yeni yönetim ile kuzeydoğudaki SDG öncülüğündeki güçler arasında yürütülen entegrasyon görüşmelerinin devam ettiği bir dönemde geldi. Kaynak: Mepa News
