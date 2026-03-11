Rusya'dan çok kritik açıklama: Türkiye'deki anlaşma artık güncel değil, ona bağlı değiliz
Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, dört sene önce Türkiye'de yapılan anlaşmayla ilgili 'Güncelliğini kaybetti, artık bağlı değiliz' açıklamasını yaptı.
Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, 2022 yılında İstanbul’da Rusya ile Ukrayna arasında varılan anlaşmaların artık güncel gerçekliği yansıtmadığını söyledi.
Peskov, TASS’a yaptığı açıklamada, “Gerçeklik tamamen değişti” diyerek Moskova’nın o dönemdeki mutabakatlara bağlı kalıp kalmadığı yönündeki soruya yanıt verdi.
Mart 2022’de İstanbul’da yapılan görüşmelerde taraflar ateşkes için ön koşullar üzerinde uzlaşmaya yaklaşmış, Ukrayna’nın tarafsız statüsü ile güvenlik garantileri gibi başlıklar gündeme gelmişti.
Anlaşma paketinde Kiev’in NATO üyeliğinden vazgeçmesi de yer alıyordu. Şubat ayında Cenevre’de yapılan üçlü görüşmelerde ise barış anlaşmasının güvenlik parametreleri, toprak meselesi ve ateşkesin denetimi gibi konular ele alındı. ABD tarafı, yeni bir üçlü toplantının 22 Mart’a kadar yapılabileceğini belirtmişti.
