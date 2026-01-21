Türkiye yerine Mısır'ı seçtiler! Bu kadarını kimse beklemiyordu

Ambalaj yatırım anlaşmasına göre Batı Kantara Sanayi Bölgesi'nde 70 bin metrekarelik bir alanda fabrika kurulacak. Proje, günlük 10 milyon adet "steril 1 litrelik karton ambalaj" ve 75 bin adet "karton kutu" ile yıllık 400 ösı ton "karton levha" üretim kapasitesine ulaşmayı hedefliyor. Kurulacak olan fabrikada yaklaşık 2 bin kişi istihdam edilecek. Üretimin yüzde 50'si ihracata, yüzde 50'si ise yerel pazara yönelik olacak.