Türkiye yerine Mısır'ı seçtiler! Bu kadarını kimse beklemiyordu
Türk tekstil devlerinin Mısır'a olan ilgisi devam ediyor. Peş peşe yatırım kararları alınan Mısır'da şimdi de farklı bir sektör için adım atıldı.
Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre Türk şirketlerinin Mısır'da yatırım fırtınası devam ediyor. Geçtiğimiz yıl deyim yerindeyse tekstil sektörünün göçtüğü Mısır, 2026'ya da hızlı girdi. Hatta Türk yatırımcılarının 2026'daki ilk büyük yatırımını Mısır kaptı. Hem de ambalaj sektöründe.
Beyaz eşya, tekstil, dericilik, turizm gibi sektörlerin ardından ambalaj sektörüne de Türkler yatırım yapıyor. Yatırımın adresi ise Batı Kantara Sanayi Bölgesi.
Mısır'da tekstil yatırımlarıyla öne çıkan Eroğlu Global Holding, ülkeye 175 milyon dolarlık yani bugünkü kurla 7.6 milyar lira yatırım yapıyor. Türkiye'de enerji, mobilya, perakende, hazır giyim, gayrimenkul yatırımları bulunan Eroğlu Global, Mısır'daki bu yeni yatırımla ambalaj işine de adım atmış oldu. Eroğlu Global Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Eroğlu, Süveyş Kanalı Ekonomik Bölgesi (SCZONE) Başkanı Waleid Gamal El-Dein ile masaya oturdu.
Ambalaj yatırım anlaşmasına göre Batı Kantara Sanayi Bölgesi'nde 70 bin metrekarelik bir alanda fabrika kurulacak. Proje, günlük 10 milyon adet "steril 1 litrelik karton ambalaj" ve 75 bin adet "karton kutu" ile yıllık 400 ösı ton "karton levha" üretim kapasitesine ulaşmayı hedefliyor. Kurulacak olan fabrikada yaklaşık 2 bin kişi istihdam edilecek. Üretimin yüzde 50'si ihracata, yüzde 50'si ise yerel pazara yönelik olacak.
Süveyş Kanalı Ekonomik Bölgesi Genel Otoritesi Başkanı Walid Gamal El-Din, karton ve ambalaj projesinin, gıda endüstrileri için tedarik zincirlerini desteklemeye ve yerel üretim bağlantılarının entegrasyonunu artırmaya katkıda bulunarak, ithalata bağımlılığı azaltıp Mısır ürününün katma değerini yükselttiği için Süveyş Kanalı Ekonomik Bölgesi'ndeki sanayi sistemine stratejik bir katkı sağladığını söyledi.
1983 yılında kurulan Oruğlu Global Holding'in Batı Kantara Sanayi Bölgesi'nde 3 projesi bulunuyor. Oruğlu Konfeksiyon Fabrikası Eylül 2025'ten beri faaliyette. Oruğlu File Fabrikası da faaliyetlerini sürdürürken Nil Örme Fabrikası ise inşa ediliyor. Oruğlu Karton ve Ambalaj projesi, grubun bölgedeki dördüncü projesi olacak.
