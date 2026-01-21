  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Türkiye’nin en güvenli şehri tescillendi: 2 yıldır tek bir vaka bile yok Kendilerini Türkiye’nin HTRS-100’üne emanet ettiler: Dostu-düşmanı tek bakışta tanıyor Türkiye yerine Mısır'ı seçtiler! Bu kadarını kimse beklemiyordu Trump’ın uçağında panik anları! Apar topar ABD’ye geri döndü Kuruluş Orhan'da yer yerinden oynayacak! Sultanlık ilanıyla yeni devir başlıyor! Teknoloji devinden çok konuşulacak karar! Artık telefon üretmeyecekler YPG/SDG’den skandal “İsrail” itirafı Baykar'ın iflastan kurtardığı şirketle ilgili kritik gelişme kamuoyu ile paylaşıldı Ünlü İslam âliminden Türkiye vurgusu: Barışın anahtarı Ankara’da! Onlar olmazsa kaos büyür Kontak çevirmeden bir kez daha düşünün! Akaryakıta dev zam geliyor!
Ekonomi
7
Yeniakit Publisher
Türkiye yerine Mısır'ı seçtiler! Bu kadarını kimse beklemiyordu
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Türkiye yerine Mısır'ı seçtiler! Bu kadarını kimse beklemiyordu

Türk tekstil devlerinin Mısır'a olan ilgisi devam ediyor. Peş peşe yatırım kararları alınan Mısır'da şimdi de farklı bir sektör için adım atıldı.

1
#1
Foto - Türkiye yerine Mısır'ı seçtiler! Bu kadarını kimse beklemiyordu

Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre Türk şirketlerinin Mısır'da yatırım fırtınası devam ediyor. Geçtiğimiz yıl deyim yerindeyse tekstil sektörünün göçtüğü Mısır, 2026'ya da hızlı girdi. Hatta Türk yatırımcılarının 2026'daki ilk büyük yatırımını Mısır kaptı. Hem de ambalaj sektöründe.

#2
Foto - Türkiye yerine Mısır'ı seçtiler! Bu kadarını kimse beklemiyordu

Beyaz eşya, tekstil, dericilik, turizm gibi sektörlerin ardından ambalaj sektörüne de Türkler yatırım yapıyor. Yatırımın adresi ise Batı Kantara Sanayi Bölgesi.

#3
Foto - Türkiye yerine Mısır'ı seçtiler! Bu kadarını kimse beklemiyordu

Mısır'da tekstil yatırımlarıyla öne çıkan Eroğlu Global Holding, ülkeye 175 milyon dolarlık yani bugünkü kurla 7.6 milyar lira yatırım yapıyor. Türkiye'de enerji, mobilya, perakende, hazır giyim, gayrimenkul yatırımları bulunan Eroğlu Global, Mısır'daki bu yeni yatırımla ambalaj işine de adım atmış oldu. Eroğlu Global Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Eroğlu, Süveyş Kanalı Ekonomik Bölgesi (SCZONE) Başkanı Waleid Gamal El-Dein ile masaya oturdu.

#4
Foto - Türkiye yerine Mısır'ı seçtiler! Bu kadarını kimse beklemiyordu

Ambalaj yatırım anlaşmasına göre Batı Kantara Sanayi Bölgesi'nde 70 bin metrekarelik bir alanda fabrika kurulacak. Proje, günlük 10 milyon adet "steril 1 litrelik karton ambalaj" ve 75 bin adet "karton kutu" ile yıllık 400 ösı ton "karton levha" üretim kapasitesine ulaşmayı hedefliyor. Kurulacak olan fabrikada yaklaşık 2 bin kişi istihdam edilecek. Üretimin yüzde 50'si ihracata, yüzde 50'si ise yerel pazara yönelik olacak.

#5
Foto - Türkiye yerine Mısır'ı seçtiler! Bu kadarını kimse beklemiyordu

Süveyş Kanalı Ekonomik Bölgesi Genel Otoritesi Başkanı Walid Gamal El-Din, karton ve ambalaj projesinin, gıda endüstrileri için tedarik zincirlerini desteklemeye ve yerel üretim bağlantılarının entegrasyonunu artırmaya katkıda bulunarak, ithalata bağımlılığı azaltıp Mısır ürününün katma değerini yükselttiği için Süveyş Kanalı Ekonomik Bölgesi'ndeki sanayi sistemine stratejik bir katkı sağladığını söyledi.

#6
Foto - Türkiye yerine Mısır'ı seçtiler! Bu kadarını kimse beklemiyordu

1983 yılında kurulan Oruğlu Global Holding'in Batı Kantara Sanayi Bölgesi'nde 3 projesi bulunuyor. Oruğlu Konfeksiyon Fabrikası Eylül 2025'ten beri faaliyette. Oruğlu File Fabrikası da faaliyetlerini sürdürürken Nil Örme Fabrikası ise inşa ediliyor. Oruğlu Karton ve Ambalaj projesi, grubun bölgedeki dördüncü projesi olacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Mehmet Yılmaz

Saçma sapan ticaret kanunları ile yüksek vergi oranları ile kaçırın şirketleri ülke dışına.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
Borsa günü rekorla kapadı
Ekonomi

Borsa günü rekorla kapadı

Borsa günü rekor seviyeden tamamladı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,82 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok ..
Abu Dabi büyükelçimizden, Kılıçdaroğlu’na jest! Kemal'i göremeyince ona oy veren Cem Yılmaz ile fotoğraf verdi
Gündem

Abu Dabi büyükelçimizden, Kılıçdaroğlu’na jest! Kemal'i göremeyince ona oy veren Cem Yılmaz ile fotoğraf verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eski basın müşaviri olan Abu Dabi Büyükelçisi Lütfullah Göktaş, 2023 seçimlerinde CHP'nin cumhurbaşkan..
DEM Parti'den kalleş provokasyon! Türk bayrağını indirdiler
Gündem

DEM Parti'den kalleş provokasyon! Türk bayrağını indirdiler

Mardin'in Nusaybin ilçesinde polis barikatlarını aşan DEM Partili bir grup terör sempatizanı, sınır hattında dikili Türk bayrağını indirdi. ..
Kapalı kapılar arkasında konuşulanlar sızdı! Toplantıda Barrack’ı da Şara’yı da kızdırmış! Abdi’ye çifte ŞAM’ar
Gündem

Kapalı kapılar arkasında konuşulanlar sızdı! Toplantıda Barrack’ı da Şara’yı da kızdırmış! Abdi’ye çifte ŞAM’ar

Suriye Geçici Başkanı Ahmed El Şara ile terör örgütü YPG/SDG elebaşı Mazlum Abdi arasındaki son müzakerelerde konuşulanların detayları ortay..
Teröristbaşından Türkiye’ye suçlama, SDG’ye taktik! Suriye’de Türk askerleri de kılık değiştirip operasyonlara katıldı
Gündem

Teröristbaşından Türkiye’ye suçlama, SDG’ye taktik! Suriye’de Türk askerleri de kılık değiştirip operasyonlara katıldı

Terör örgütü PKK’nın yayın organı ANF'ye konuşan teröristbaşı Murat Karayılan, Suriye’nin kuzeyinde YPG/SDG’nin sürülmesine ilişkin yaptığı ..
Süleyman Şah türbesi terörden temizlendi
Gündem

Süleyman Şah türbesi terörden temizlendi

Süleyman Şah türbesi terörden temizlendi. Suriye Ordusu, Kara Kozak Köyü'nü terör örgütü YPG'den kurtardı.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23