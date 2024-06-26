Türkiye yerine Mısır'a 1 milyar dolara yakın şaşırtan yatırım! Mısırlı bakanın duyurusu 'bu nasıl iş?' dedirtti

Özel­likle tekstil bu alanda en fazla Türk yatırımcının tercih etti­ği alan oldu. Sektörde birçok üreticinin teşvik, enerji ma­liyeti ve işçilik ücretleri ko­nusunda işaret ettiği Mısır’a Anadolu’nun en büyük tekstil şirketlerinden biri daha katı­lıyor. Kahramanmaraş mer­kezli Şirikçioğlu Holding, Mı­sır’ın dünyaya açılan kapısı Port Said’de büyük bir yatırım yapacak. Yatırımı duyuran ise Mısır Ticaret ve Sanayi Ba­kanı Ahmed Samir oldu. Sa­mir, sosyal medyadan yaptığı açıklamada Şirikcioğlu’nun Port Said’de 700 milyon do­larlık yatırımla kot panto­lon üretim fabrikası kuraca­ğını açıkladı.