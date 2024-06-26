2024-06-26 15:20:05 Türkiye yerine Mısır'a 1 milyar dolara yakın şaşırtan yatırım! Mısırlı bakanın duyurusu 'bu nasıl iş?' dedirtti
Türkiye'deki bazı şirketlerin dolar kurunun yatay seyretmesinden rahatsız olarak başka ülkelere yatırım yapmaları eleştiri konusu haline geliyor. Geçtiğimiz aylarda "Dolar yeterince artsa tekstilci Mısır'a yatırım yapmazdı" sözleri akıllara gelen Eren Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Eren'in açıklamasının üzerinden çok geçmeden bir yatırım hamlesi daha geldi. Yatırım, tartışmaları beraberinde getirdi.