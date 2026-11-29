Türkiye ve KKTC SAT timleri Mavi Vatan’da omuz omuza
Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sualtı Taarruz (SAT) timlerinin katılımıyla İstanbul’da düzenlenen İkili SAT Tatbikatı-2026 başarıyla tamamlandı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sualtı Taarruz (SAT) timlerinin katılımıyla İstanbul’da düzenlenen İkili SAT Tatbikatı-2026 başarıyla tamamlandı.
Türkiye-Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) İkili SAT Tatbikatı-2026, 16-27 Kasım tarihleri arasında Türkiye’nin ev sahipliğinde İstanbul’un Beykoz ilçesindeki SAT Komutanlığında gerçekleştirildi.
Başarıyla tamamlanan tatbikat kapsamında, iki ülkenin Sualtı Taarruz timleri arasındaki eğitim ve iş birliğinin geliştirilmesi, karşılıklı bilgi ve tecrübe paylaşımının artırılması hedeflendi.
Gerçek operasyonları aratmayan tatbikat sırasında nefes kesen görüntüler ortala çıktı.
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