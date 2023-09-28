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Türkiye ve Azerbaycan'ın hamlesi endişelendirdi... ABD medyası: 'Kıtalar arası dengeyi değiştirebilir'

2023-09-28 10:39:51
Türkiye ve Azerbaycan'ın hamlesi endişelendirdi... ABD medyası: 'Kıtalar arası dengeyi değiştirebilir'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Stratejik bir konu ve muhakkak tamamlanmalı' dediği Zengezur Koridoru, Batı'da endişelere neden oldu. ABD'li Forbes dergisi koridorun kıtalar arası dengeleri değiştirme potansiyeline sahip olduğunu belirtirken, Yunan medyası koridorun Türk dünyasını birleştireceğine dikkat çekti. Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesinde başlattığı ve 24 saatten kısa sürede zaferle taçlandırdığı anti terör operasyonu sonrası dünyada tüm gözler Kafkasya bölgesine çevrilmiş durumda. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev'in Pazartesi günü Nahçıvan'da bir araya gelmesi ve verilen dayanışma mesajları iki ülke arasındaki derin bağları bir kez daha ortaya koyarken Türk dünyasının birleşme ihtimali Batı'yı endişelendirmiş gibi görünüyor...

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Foto - Türkiye ve Azerbaycan'ın hamlesi endişelendirdi... ABD medyası: 'Kıtalar arası dengeyi değiştirebilir'

"KARABAĞ KITALAR ARASI DENGELERİ DEĞİŞTİRME POTANSİYELİNE SAHİP" ABD'li Forbes dergisi 'Ermenistan-Azerbaycan çatışması İran, Türkiye, Rusya ve Çin'deki güç dengelerini değiştirebilir' başlıklı analizinde Karabağ'da yaşanan gelişmelerin küresel güç dengesi açısından geniş sonuçları olabileceğini vurgulayarak "Kulağa fantastik gelse de Ermenistan ve Azerbaycan arasında yaşananlar, özellikle de Dağlık Karabağ'da sağlanan kontrol kıtalar arası dengeleri değiştirme potansiyeline sahip" ifadesini kullandı. COĞRAFYADA GİZLENEN SÜPER GÜÇ: İKİ TÜRK ÜLKESİNİ BİRBİRİNE BAĞLAYABİLİR Kimsenin coğrafyada gizlenen 'süper gücü' fark etmediğine dikkat çeken Forbes, Ermenistan topraklarının bir bölümünden geçerek Azerbaycan'ı doğrudan Türkiye'ye bağlayan 'Zengezur Koridoru' sayesinde iki Türk devletinin birbirine doğrudan bağlanabileceğine dikkat çekti.

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Foto - Türkiye ve Azerbaycan'ın hamlesi endişelendirdi... ABD medyası: 'Kıtalar arası dengeyi değiştirebilir'

Ermenistan ve bir dönem İran ve Moskova'nın da koridora karşı çıktığını anımsatan Forbes bunun sebebini şöyle açıkladı: "Zengezur Koridoru neden bu kadar önemli? Çünkü koridor Orta Asya'daki Türk cumhuriyetlerini Azerbaycan üzerinden Türkiye'ye bağlayacak olan ve 'Orta Koridor' olarak adlandırılan çok daha uzun bir kuzey-güney güzergâhının son ayağı olma potansiyeline sahip. Burada tarihi İpek Yolu ticaret rotasını yeniden canlandırabilecek bir demiryolu, karayolu hatlarından bahsediyoruz."

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Foto - Türkiye ve Azerbaycan'ın hamlesi endişelendirdi... ABD medyası: 'Kıtalar arası dengeyi değiştirebilir'

TÜRK DÜNYASININ BİRLEŞMESİ ENDİŞELENDİRDİ C5 ülkeleri Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan'ın altın, gaz, petrol ve benzeri hammaddeleri satmak şu anda Rusya, Çin ve İran'a muhtaç olduğuna dikkat çeken dergi, Azerbaycan ve Türkiye'nin tabloya dahil olması ile ablukanın kırılacağını ve Türk ülkeleri arasında bölgesel süper güçlerden uzak doğrudan bir otoyol oluşacağını yazdı. Türk ülkelerinin kaynaşıp birlikte hareket etmesinin İran, Rusya, Çin ve Ermenistan için yeni bir tehdit ortaya çıkaracağını öne süren Forbes, bu durumun dünyanın birçok yerindeki Türkleri cesaretlendireceğini yazdı. Orta Asya C5 ülkelerinin ekonomilerinin giderek büyüdüğünü ve bilinçli bir şekilde birbirlerine bağlandıklarını yazan dergi, ABD Başkanı Joe Biden'ın 5 1 girişiminin de bu nedenle yapıldığını belirtti. YUNANİSTAN DA DİKKAT ÇEKTİ CNN Yunanistan'da 'Dağlık Karabağ Ermenistan için bitti ama Türkiye için yeni başlıyor' başlıklı analizde de 'Zengezur Koridoru'na dikkat çekildi. Erdoğan'ın sözüne atıfta bulunan CNN Yunanistan, 'Tek millet, iki devlet' anlayışıyla hareket eden Türk kardeşlerin bu özel koridoru oluşturmasının Ermenistan'a karşı bir zafer olacağını ve Erdoğan'ın Türk dünyasını birleştirme taahhüdünü yerine getirmiş olacağını yazdı.

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Foto - Türkiye ve Azerbaycan'ın hamlesi endişelendirdi... ABD medyası: 'Kıtalar arası dengeyi değiştirebilir'

ERDOĞAN: STRATEJİK BİR KONU VE MUHAKKAK TAMAMLANMALI Zengezur Koridoru'nun Türkiye'nin Azerbaycan ile doğrudan bağlantısını sağlayacağını söyleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Nahçıvan dönüşü uçakta yaptığı açıklamada "Kara ve demiryolu hatları ile Nahçıvan ve Azerbaycan’ın diğer bölgeleri ile doğrudan bağlantı kurmamız ilişkilerimizi daha güçlü hale getirecek. Bu nedenle bir an önce bu koridorun açılması için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Türkiye ve Azerbaycan için çok önemli bu koridorun hayata geçmesi stratejik bir konudur ve muhakkak tamamlanmalıdır." ifadelerini kullanmıştı.

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