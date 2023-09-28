2023-09-28 10:39:51 Türkiye ve Azerbaycan'ın hamlesi endişelendirdi... ABD medyası: 'Kıtalar arası dengeyi değiştirebilir'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Stratejik bir konu ve muhakkak tamamlanmalı' dediği Zengezur Koridoru, Batı'da endişelere neden oldu. ABD'li Forbes dergisi koridorun kıtalar arası dengeleri değiştirme potansiyeline sahip olduğunu belirtirken, Yunan medyası koridorun Türk dünyasını birleştireceğine dikkat çekti. Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesinde başlattığı ve 24 saatten kısa sürede zaferle taçlandırdığı anti terör operasyonu sonrası dünyada tüm gözler Kafkasya bölgesine çevrilmiş durumda. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev'in Pazartesi günü Nahçıvan'da bir araya gelmesi ve verilen dayanışma mesajları iki ülke arasındaki derin bağları bir kez daha ortaya koyarken Türk dünyasının birleşme ihtimali Batı'yı endişelendirmiş gibi görünüyor...