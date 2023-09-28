Türkiye ve Azerbaycan'ın hamlesi endişelendirdi... ABD medyası: 'Kıtalar arası dengeyi değiştirebilir'

TÜRK DÜNYASININ BİRLEŞMESİ ENDİŞELENDİRDİ C5 ülkeleri Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan'ın altın, gaz, petrol ve benzeri hammaddeleri satmak şu anda Rusya, Çin ve İran'a muhtaç olduğuna dikkat çeken dergi, Azerbaycan ve Türkiye'nin tabloya dahil olması ile ablukanın kırılacağını ve Türk ülkeleri arasında bölgesel süper güçlerden uzak doğrudan bir otoyol oluşacağını yazdı. Türk ülkelerinin kaynaşıp birlikte hareket etmesinin İran, Rusya, Çin ve Ermenistan için yeni bir tehdit ortaya çıkaracağını öne süren Forbes, bu durumun dünyanın birçok yerindeki Türkleri cesaretlendireceğini yazdı. Orta Asya C5 ülkelerinin ekonomilerinin giderek büyüdüğünü ve bilinçli bir şekilde birbirlerine bağlandıklarını yazan dergi, ABD Başkanı Joe Biden'ın 5 1 girişiminin de bu nedenle yapıldığını belirtti. YUNANİSTAN DA DİKKAT ÇEKTİ CNN Yunanistan'da 'Dağlık Karabağ Ermenistan için bitti ama Türkiye için yeni başlıyor' başlıklı analizde de 'Zengezur Koridoru'na dikkat çekildi. Erdoğan'ın sözüne atıfta bulunan CNN Yunanistan, 'Tek millet, iki devlet' anlayışıyla hareket eden Türk kardeşlerin bu özel koridoru oluşturmasının Ermenistan'a karşı bir zafer olacağını ve Erdoğan'ın Türk dünyasını birleştirme taahhüdünü yerine getirmiş olacağını yazdı.