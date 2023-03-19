Türkiye üretti... Dünya peşine düştü

"Uçan bir cisim bir yere gitmeye karar verdiği zaman biz onu gerçekleştiriyoruz. Bir pilot, otopilot veya güdüm sistemi şu tarafa dönmek istiyorum dediğinde biz dümenleri, kanatçıkları, kapakları onların isteği şekilde hareket ettiriyoruz, oraya gitmesini ve orada olduğundan emin olmasını sağlıyoruz. Bu şekilde ileri hareket sistemi çözümleri sunuyoruz. Bunlar kanatlarda, kuyrukta, motor ve kanatçıkların kontrolünde kullanılıyor. Bunun yanında üst sistemlerimiz de var. Bir pilotun dümenleri ve ön tekeri kontrol etmesi için gerekli pedal sistemi, helikopter indikten sonra ana rotorun durdurulması için fren sistemi veya helikopter üzerindeki namluyu yönlendirme sistemi ve onun tüm elektroniklerini sağlayabiliyoruz. Bunların hepsi yürüyen veya teslim edilmiş projeler. Şu ana kadar 500 bin uçuş saati üzerinde uçuş gördü ürünlerimiz ve kendini ispatlamış durumda."