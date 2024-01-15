Türkiye üretip dünyaya satıyordu! Şimdi rota ABD'ye kırıldı

"Türkiye'nin bölgesinde bir batarya üreticisi olma misyonu var. Biz bu misyon için çalışıyoruz. Ülkemizde bu ekosistemin gelişmesi için ASPİLSAN sadece pil üretmiyor. Aynı zamanda hammadde üreticileriyle, makine üreticileriyle, üniversitelerle, araştırmacılarla görüşüyor. Hammaddeden geri dönüşüm ve geri kazanıma kadar ülkemize nasıl hizmet edebiliriz, bu zinciri nasıl sağlarız diye ticari kaygı gözetmeksizin aktif bir oyuncu olarak hizmet ediyor. Eğer ülkemiz bölgesinde bir batarya üreticisi olacaksa ki buna inanıyorum, olacağız. Hammaddemizi çıkaracağız, bunu işleyip aktif maddeye çevireceğiz, buradan elektrot ve pil üreteceğiz, pili kapatıp elektronik devreleriyle, yazılımlarıyla birlikte batarya haline getireceğiz. Ömrü dolmuş bataryalarımızı ikincil kullanım alanlarında değerlendirdikten sonra geri dönüşüm ve geri kazanımla tekrar proseslerde kullanacak bir zincir yönetimini yapmamız gerekiyor. Bu noktada bütün gayretimizle aktif olarak çalışıyoruz."